Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại

Phụ nữ yêu 10/05/2019 11:22

Dưới đây là những điều phụ nữ làm khiến đàn ông mê mẩn. Không phải mất công giữ, cánh mày râu cũng sẽ tự nguyện ở bên.

Phụ nữ hư hay ngoan vốn dĩ chẳng quan trọng, miễn sao hạnh phúc là được. Đặc biệt ai làm được những điều này, chắc chắn cả đời không bao giờ bị tổn thương vì đàn ông.

Quyến rũ nhưng không lả lơi

Nét quyến rũ của đàn bà nằm ở thần thái chứ không phải cử chỉ hay điệu bộ. Có người cố gắng tỏ ra quyến rũ nhưng lại mang tiếng lẳng lơ. Có người chẳng cần làm gì cũng khiến đàn ông đắm đuối không rời.

Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại - Ảnh 1
Phụ nữ hư sẽ khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách ăn mặc, đi đứng có thần thái một chút. Đừng lả lơi trước mặt đàn ông. Không cần ăn mặc hở hang, bạn cũng có thể khiến đàn ông mê đắm.

Không ôm đồm quá nhiều việc

Phụ nữ biết nghĩ cho bản thân, không ôm đồm nhiều việc không có nghĩa là hư. Không nhất thiết bạn phải ở trong bếp, nấu nướng, chăm lo cho chồng con. Bởi không có bạn, họ cũng biết tự chăm sóc bản thân. Không ai tệ đến mức bản thân mình cũng không lo được.

Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại - Ảnh 2
Phụ nữ phải biết từ chối những việc không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi mệt hãy nghỉ ngơi, nằm dài dưỡng da, làm đẹp. Đừng suốt ngày ở trong căn bếp đầy dầu mỡ. Cuộc sống của phụ nữ là phải ở bên ngoài, đi làm, mở rộng mối quan hệ và kiêu hãnh với đời. Mỗi ngày phải tô son thật đẹp chứ không phải đối mặt với đống chén bát, quần áo bẩn. Mỗi ngày phải dặm thêm phấn để rực rỡ hơn chứ không phải cơm bưng nước rót cho chồng con.

Không sống vì người khác

Phụ nữ ngoan chưa hẳn đã hạnh phúc. Nhưng phụ nữ hư nhất định sẽ có cuộc sống vui vẻ. Nghĩ cho bản thân mình trước đã rồi hãy nghĩ đến những vấn đề khác. Mình còn chưa lo xong, lấy thời gian đâu mà lo cho người khác. Vả lại mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại - Ảnh 3
Hãy sống vì mình trước đã, đừng sống vì ai cả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể quản được việc họ làm, họ cũng chẳng có quyền bắt bạn phải tận tâm. Vì vậy hãy thôi nghĩ cho người khác đi, lắng nghe bản thân mình muốn gì trước đã. Có vậy, bạn mới thật sự hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa.

Tranh cãi với đàn ông khi cần

Phụ nữ hư không bao giờ sợ đối đầu với đàn ông khi cần thiết. Họ sẵn sàng nêu quan điểm của mình mà không sợ làm ai buồn lòng. Họ luôn sống thật với cảm xúc của mình chứ không cam chịu, nhẫn nhục. Tuy nhiên bạn chỉ tranh cãi khi đúng chứ không cãi cùn.

Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại - Ảnh 4
Khi cần thiết, phụ nữ phải tranh cãi với đàn ông để nêu lên những quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ không bao giờ nói những chuyện khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi và bị xem thường. Người phụ nữ thật sự bản lĩnh sẽ biết cách đối đầu cũng như nhân nhượng đúng lúc để cuộc cãi vã không đi quá xa. Đây cũng là đặc điểm đàn ông luôn khao khát ở người phụ nữ bên cạnh mình.

Không phụ thuộc đàn ông

Phụ nữ ngoan khổ vì quá phụ thuộc vào chồng. Còn phụ nữ hư thì vui vì chẳng cần người đàn ông vẫn có thể sống tốt. Họ có thể tự kiếm tiền, sống hạnh phúc bên con cái. Mệt thì ngủ, lười biếng thì bỏ việc nhà không lo. Họ đủ mạnh mẽ để khước từ lời đề nghị "ở nhà anh nuôi" của đàn ông.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan

Mỗi ngày tiếp xúc với sự dịu dàng của em, tôi cảm thấy có gì đó nhàm chán. Tôi chỉ muốn thử thách và khám phá những điều mới lạ hơn. Vì vậy mà tôi ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc phụ nữ hư hư nhưng không hỏng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này