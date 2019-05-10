Những kiểu 'hư nhưng không hỏng' của phụ nữ khiến đàn ông mê mẩn khó cưỡng lại

Phụ nữ hư hay ngoan vốn dĩ chẳng quan trọng, miễn sao hạnh phúc là được. Đặc biệt ai làm được những điều này, chắc chắn cả đời không bao giờ bị tổn thương vì đàn ông.

Một người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách ăn mặc, đi đứng có thần thái một chút. Đừng lả lơi trước mặt đàn ông. Không cần ăn mặc hở hang, bạn cũng có thể khiến đàn ông mê đắm.

Nét quyến rũ của đàn bà nằm ở thần thái chứ không phải cử chỉ hay điệu bộ. Có người cố gắng tỏ ra quyến rũ nhưng lại mang tiếng lẳng lơ. Có người chẳng cần làm gì cũng khiến đàn ông đắm đuối không rời.

Không ôm đồm quá nhiều việc

Phụ nữ biết nghĩ cho bản thân, không ôm đồm nhiều việc không có nghĩa là hư. Không nhất thiết bạn phải ở trong bếp, nấu nướng, chăm lo cho chồng con. Bởi không có bạn, họ cũng biết tự chăm sóc bản thân. Không ai tệ đến mức bản thân mình cũng không lo được.

Phụ nữ phải biết từ chối những việc không thuộc về mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi mệt hãy nghỉ ngơi, nằm dài dưỡng da, làm đẹp. Đừng suốt ngày ở trong căn bếp đầy dầu mỡ. Cuộc sống của phụ nữ là phải ở bên ngoài, đi làm, mở rộng mối quan hệ và kiêu hãnh với đời. Mỗi ngày phải tô son thật đẹp chứ không phải đối mặt với đống chén bát, quần áo bẩn. Mỗi ngày phải dặm thêm phấn để rực rỡ hơn chứ không phải cơm bưng nước rót cho chồng con.

Không sống vì người khác

Phụ nữ ngoan chưa hẳn đã hạnh phúc. Nhưng phụ nữ hư nhất định sẽ có cuộc sống vui vẻ. Nghĩ cho bản thân mình trước đã rồi hãy nghĩ đến những vấn đề khác. Mình còn chưa lo xong, lấy thời gian đâu mà lo cho người khác. Vả lại mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Hãy sống vì mình trước đã, đừng sống vì ai cả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không thể quản được việc họ làm, họ cũng chẳng có quyền bắt bạn phải tận tâm. Vì vậy hãy thôi nghĩ cho người khác đi, lắng nghe bản thân mình muốn gì trước đã. Có vậy, bạn mới thật sự hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa.

Tranh cãi với đàn ông khi cần

Phụ nữ hư không bao giờ sợ đối đầu với đàn ông khi cần thiết. Họ sẵn sàng nêu quan điểm của mình mà không sợ làm ai buồn lòng. Họ luôn sống thật với cảm xúc của mình chứ không cam chịu, nhẫn nhục. Tuy nhiên bạn chỉ tranh cãi khi đúng chứ không cãi cùn.

Khi cần thiết, phụ nữ phải tranh cãi với đàn ông để nêu lên những quan điểm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Họ không bao giờ nói những chuyện khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi và bị xem thường. Người phụ nữ thật sự bản lĩnh sẽ biết cách đối đầu cũng như nhân nhượng đúng lúc để cuộc cãi vã không đi quá xa. Đây cũng là đặc điểm đàn ông luôn khao khát ở người phụ nữ bên cạnh mình.

Không phụ thuộc đàn ông

Phụ nữ ngoan khổ vì quá phụ thuộc vào chồng. Còn phụ nữ hư thì vui vì chẳng cần người đàn ông vẫn có thể sống tốt. Họ có thể tự kiếm tiền, sống hạnh phúc bên con cái. Mệt thì ngủ, lười biếng thì bỏ việc nhà không lo. Họ đủ mạnh mẽ để khước từ lời đề nghị "ở nhà anh nuôi" của đàn ông.