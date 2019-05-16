Tâm thư của người con có gia đình đổ vỡ: Cha vui duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ mình con là cô đơn

Tâm sự gia đình 16/05/2019 11:34

Khi gia đình đổ vỡ, người đáng thương nhất không phải là phụ nữ, cũng chẳng phải đàn ông mà là lũ trẻ chúng con.

Nếu cha mẹ biết nghĩ cho nhau và không quyết định ly hôn thì cuộc đời con đã không phải vất vả như thế này rồi. Con thèm được có cha có mẹ, được chở đi chơi, được mè nheo khóc nhè như những đứa trẻ khác, chứ không phải “lớn trước tuổi” vì cứ cố gắng mạnh mẽ.

Tâm thư của người con có gia đình đổ vỡ: Cha vui duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ mình con là cô đơn - Ảnh 1
Nếu cha mẹ không ly hôn thì cuộc đời của con đã khác rồi - Ảnh minh họa: Internet

Con muốn được lớn lên đúng với độ tuổi của mình, chứ chẳng phải "già trước tuổi". Con muốn được cha chở đi học mỗi ngày, mẹ nấu cho những bữa cơm, chứ không phải để bà ngoại chăm lo. Con muốn có cha bên cạnh để chỉ cho mình những cái sai cái đúng, có mẹ để yêu thương, vỗ về.

Con muốn có được cuộc sống đủ đầy tình thương, chứ không phải hôm nay về mẹ, mai lại về cha. Vả lại bây giờ cha mẹ cũng đã có gia đình mới, con cảm thấy vô cùng ganh tỵ với những đứa em của mình.

Tâm thư của người con có gia đình đổ vỡ: Cha vui duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ mình con là cô đơn - Ảnh 2
Cha vui bên duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ có con là cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ chúng hạnh phúc hơn con nhiều. Hạnh phúc vì có cha mẹ đủ đầy, có một mái ấm trọn vẹn. Chứ không phải như con, lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà ngoại. Đôi khi con không biết cảm giác được cha mẹ dẫn đi công viên là như thế nào, cũng chẳng dám đòi quà. Lâu lâu con mới được cha mua tặng cho một vài thứ đồ chơi, chứ chẳng bao giờ dám vòi vĩnh.

Ông bà kể cho con nghe, cha mẹ bỏ nhau khi con mới 3 tuổi. Từ nhỏ con đã phải sống với ông bà ngoại vì mẹ đi làm ăn xa, cha cũng bắt đầu nhận những cuốc xe đi tỉnh dài ngày. Lớn lên một chút, con chứng kiến cảnh mẹ đi lấy chồng, cha cũng có người mới.

Tâm thư của người con có gia đình đổ vỡ: Cha vui duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ mình con là cô đơn - Ảnh 3
Mẹ đã có gia đình hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ ai cũng vui vẻ với gia đình của mình, chỉ có con là bơ vơ một mình. Tuy có ông bà lo lắng cho từng miếng cơm giấc ngủ nhưng con vẫn muốn có mẹ có cha bên cạnh. Con thèm cảm giác gia đình sum vầy của bạn bè xung quanh con. 

Từ ngày mẹ mang thai em bé, con dường như chẳng còn là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Thấy mẹ yêu thương và chăm bẵm cho em bé từng chút một, con vô cùng tủi thân. Có lẽ mẹ và cha không còn cần con nữa. Có lẽ cả hai đã quên mất rằng con vẫn đang tồn tại rồi đúng không?

Tâm thư của người con có gia đình đổ vỡ: Cha vui duyên mới, mẹ cũng đi lấy chồng, chỉ mình con là cô đơn - Ảnh 4
Nếu cha mẹ không bỏ nhau, con đã không vất vả như vậy - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gần đến rồi, chẳng ai ở bên con để hướng dẫn, giúp con chọn trường. Ông bà thương con nhưng tuổi của họ đã lớn, cũng chẳng rành chuyện thi cử. Con phải một mình đối mặt với một quyết định lớn trong đời, khiến con vô cùng hoang mang. Nhiều lúc con nghĩ, nếu cha mẹ không bỏ nhau thì có lẽ cuộc đời con đã khác đi nhiều rồi.

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Từ khóa:   gia đình đổ vỡ cha mẹ ly hôn

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