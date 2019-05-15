Đàn bà khi đã muốn rời đi, đàn ông cố giữ thế nào cũng không làm họ lung lay

Chị thản nhiên thả nhẹ tờ đơn ly hôn lên bàn rồi lặng lẽ kéo vali ra đi, không một lần ngoảnh lại. Tuy trong lòng có tiếc, có đau đến mấy cũng không thể nào kéo chị lại được. Một khi lòng dạ đàn bà đã nguội lạnh, đàn ông có quỳ trước mặt cũng không khiến họ lung lay. Đó gọi là hết yêu. Mà hết yêu rồi phụ nữ tàn nhẫn lắm.

Có thể nói ngần ấy năm sống trong căn nhà này, không ngày nào chị thật sự yên ổn. Công việc cũng không, bởi sau khi sinh đứa con thứ hai, ai cũng bảo chị nên ở nhà chăm con. Ba mẹ chồng già rồi không có đủ sức để chăm. Chị nghe lời.

Từ ngày lấy chồng đến giờ, chị đã không biết bao nhiêu lần phải lấy nước mắt chan cơm. Không chỉ bị chồng hoạnh họe mà còn bị mẹ chồng suốt ngày mang ra so sánh với người khác. Bà luôn khen ngợi con dâu của hàng xóm, còn con dâu của mình thì chê bai đủ điều. Chồng chị lại nghe lời mẹ nên chẳng ai đứng ra bênh vực chị.

Đàn bà chịu đựng đủ rồi sẽ tự động buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chị chịu biết bao nhiêu khổ cực để chăm lo cho gia đình chồng nhưng chỉ đổi lại là những lời cay đắng. Anh không thương vợ thì thôi còn đứng về phía mẹ mắng nhiếc vợ. Quả thật, chị đã cắn răng chịu đựng quá lâu rồi. Chị muốn dứt bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu. Có một mình nuôi con cũng được, chị cũng cam tâm tình nguyện.

Mãi đến ngày hôm nay, chị mới có can đảm để viết đơn ly hôn, khi đứa con út tròn 5 tuổi. Chị quyết tâm cùng con về quê, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo, chứ không thể chịu đựng được nữa. Trước ngày chị rời khỏi nhà, mẹ chồng chị xuống nước năn nỉ. Tuy nhiên, lòng chị đã quyết.

Phụ nữ thương chồng đến mấy cũng sẽ trở nên nhẫn tâm khi đã tổn thương nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị cũng bảo vợ chồng có gì từ từ bảo nhau, hãy nghĩ cho hai đứa con. Nhưng chị một lòng muốn rời đi. Bởi với chị, bây giờ ở lại ngôi nhà đó vô nghĩa lắm. Chị không muốn lại phải sống nhịn nhục như xưa. Chị không muốn bị người khác mang ra giày xéo mỗi khi buồn bực. Chị muốn có một cuộc sống yên ổn, không sóng gió.

Thà một mình nuôi con, thà chịu khổ vì con chứ chị không thể cam chịu nữa. Sự dứt khoát của chị khiến nhà chồng bất ngờ. Họ cứ nghĩ rồi chị sẽ bỏ qua tất cả như trước đây, nhưng không. Lần này chị đi thật. Quả thật một khi đàn bà đã tuyệt tình thì chẳng có gì níu giữ được họ. Một khi đã muốn ra đi rồi, họ sẽ không bao giờ lung lay hay động tâm trước bất cứ lời nói ngon ngọt của ai. Đàn bà tuyệt tình, đáng sợ hơn đàn ông nghĩ.