Điều phụ nữ cần làm khi phát hiện chồng ngoại tình đó là tô son, dặm phấn sao cho đẹp hơn ả nhân tình đó để đàn ông tự trách mình “có mắt như mù”.

Đàn bà dại gì đánh ghen khi chồng ngoại tình. Chớ dại làm những trò đánh mất danh dự của bản thân. Chỉ cần ở nhà, ăn ngon mặc đẹp, tô son điểm phấn để kiêu hãnh với đời. Như vậy là hạnh phúc, là an yên, cần gì phải dùng đến vũ lực để níu kéo một kẻ đã thay lòng. Đàn bà đánh phấn không đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet Tô kể cho chị nghe việc chồng chị đang cặp kè với người đàn bà khác. Cứ tưởng chị sẽ làm lớn chuyện. Chẳng hạn như đánh ghen giành chồng hay vô số cách mà phụ nữ khác thường làm. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Chị vẫn dửng dưng như không khiến tôi khá bất ngờ.

Lần gặp sau, tôi thấy chị đẹp hơn, trang điểm rực rỡ hơn đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Tôi hỏi việc chồng chị ngoại tình giải quyết sao rồi. Chị chỉ cười rồi đáp “mặc kệ đi, cho anh ấy chơi đã rồi về”. Hôm đó, cuộc nói chuyện của chúng tôi không còn xoay quanh việc chồng con nữa. Mà là những shop bán hàng, quần áo, son phấn. Chị bảo dạo này đang tập trang điểm. Đàn bà giữ sắc không giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet Chị bảo, đã lâu rồi không còn dùng đến lọ phấn, cây cọ nữa, nay chị phải học cách làm đẹp cho bản thân. Tôi cảm thấy phụ nữ là phải vậy. Chồng ngoại tình thì đã sao, đâu phải trời sập mà cuống lên.

Cứ mặc kệ đi, tô son điểm phấn trước đã, mọi thứ cứ để sau. Dại gì cứ phải mất ăn mất ngủ, trằn trọc tìm cách đánh ghen giữ chồng. Cứ dành thời gian ăn ngon mặc đẹp để người đàn ông kia phải hối hận mà tự động quay về. Chồng ngoại tình, cứ mặc kệ đi, hãy điểm phấn tô son để kiêu ngạo với đời - Ảnh minh họa: Internet Nghĩ cũng đúng, cuộc đời đàn bà, nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất. Không chỉ giữ chân được một người mà còn giúp phụ nữ tự tin, kiêu ngạo hơn. Phụ nữ khi bước ra đường, không có cây son mới thiếu tự tin, chứ không có đàn ông vẫn bước đi hiên ngang. Không có lọ phấn mới lo sợ, chứ không có đàn ông vẫn tự tin. Vậy cần gì phải sợ chồng ngoại tình. Phụ nữ cứ chăm chỉ làm việc kiếm tiền, mua cây son mình thích, sắm những thứ mình cần. Để khi buồn mang phấn son ra tô điểm để tâm trạng tốt hơn. Khi ngắm bản thân mình xinh đẹp trong gương, lòng cũng sẽ vơi đi buồn tủi. Không tin, cứ thử xem. Tô thêm son, dặm thêm phấn, mặc kệ người đàn ông tệ bạc, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc và vui vẻ.

Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà ở cách sống sót trong hôn nhân. Dù có thương và cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra bản thân không cần, để người đàn ông đó không xem thường.

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