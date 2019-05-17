Mẹ đơn thân: Sóng gió có ở ngay trên đầu cũng phải ôm con vào lòng mà vượt qua

Dù sóng gió có ở ngay trên đầu vẫn phải bảo vệ lấy con, vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để con tựa vào. Buồn cũng chẳng dám than thở, mệt cũng phải gắng gượng để con yên lòng.

Tôi làm mẹ đơn thân hơn 3 năm nay, không có khó khăn nào mà chưa từng trải qua. Từ việc bị người ta phụ bạc, đến việc phải một mình nuôi con, chịu biết bao nhiêu khổ ải.

Tôi nhớ nhất khoảng thời gian mà mẹ con tôi phải sống chật vật chỉ với 1 triệu đồng/tháng. Vay mượn khắp nơi mới đủ tiền mua sữa tã cho con. Công việc của tôi lúc đó cũng mới bắt đầu nên khó khăn lắm. Có những ngày tăng ca phải nhờ hàng xóm hoặc bạn bè trông con hộ.

Bởi vì yếu đuối cũng chẳng được gì, chỉ khiến bước chân của mình chậm lại mà thôi. Thôi thì cứ mạnh mẽ mà vững bước để con có thể trưởng thành trong hạnh phúc. Để bản thân có thể quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Số phận đã vậy thì đành chấp nhận.

Về đến nhà thì con cũng đã ngủ say, chỉ vội hôn lên trán bé một cái rồi mệt nhoài nằm lăn ra giường, chẳng buồn tắm rửa. Cuộc sống như vậy kéo dài nửa năm trời, tôi cũng dần quen với guồng quay công việc đó.

Tôi phải mạnh mẽ để con có nơi nương tựa - Ảnh minh họa: Internet

Dù mệt nhưng vì con, tôi phải mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Tôi có thể làm công việc của hai, ba người chỉ vì muốn con có chiếc áo mới. Tôi có thể chịu đựng những lời không hay của cấp trên, nhẫn nhịn đồng nghiệp mà làm tiếp công việc, vì sợ con phải chịu cảnh đói khổ.

Không có sóng gió nào mà tôi chưa trải qua. Nhiều khi muốn khóc lắm, muốn một lần ôm con rồi òa khóc như một đứa trẻ. Nhưng rồi cũng chẳng thể rơi nước mắt, vì khóc rồi, tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối hơn. Điều duy nhất mà tôi có thể làm đó là phải thật kiên cường dù sóng gió có ở ngay trên đầu.

Dù sóng gió có ở ngay trên đầu, tôi cũng phải bảo vệ lấy con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có thể chịu đựng được mọi thứ, chỉ cần con hạnh phúc, bình yên là được. Tôi có thể ăn không no mặc không ấm nhưng con phải đủ đầy nhất có thể. Có lẽ mẹ đơn thân nào cũng có tâm lí giống tôi.

Bản thân có thể không yên ổn nhưng cuộc sống của con nhất định phải bình yên. Bản thân có vất vả đến mấy cũng không để con phải gánh chịu sự tủi hờn, thiếu thốn. Và dù sóng gió có bủa vây cũng phải ôm con thật chặt để che chở chứ không để con chịu bất cứ tổn thương nào.