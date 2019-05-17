Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này

Phụ nữ yêu 17/05/2019 10:56

Có nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi lấy chồng, có nhiều người thì không. Vì vậy nếu không cảm thấy vui thì hãy làm những điều này cho bản thân mình, phụ nữ ơi!

Dưới đây là những cách giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và dễ thở hơn trong hôn nhân, dù không được chồng yêu thương chiều chuộng cũng chẳng hề hấn gì.

Yêu thương bản thân

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này - Ảnh 1
Phụ nữ phải biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng không thương, bạn hãy biết cách yêu chính mình. Cuộc đời bạn chỉ hạnh phúc khi biết nghĩ đến bản thân, chứ không phải vì người khác mà nhọc công, mệt mỏi. Phụ nữ nên nhớ khi sống trong một cuộc hôn nhân không như ý, điều bạn nên làm là buông bỏ những chấp niệm trong lòng. Người ta không thương mình, không có tâm với mình, thì đừng cầu cạnh, trông chờ.

Tập trung vào công việc

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này - Ảnh 2
Nếu cảm thấy hôn nhân không như ý, hãy tập trung vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thấy vui về hôn nhân của mình thì hãy tìm niềm vui bên những điều khác. Chẳng hạn như bạn cảm thấy ở nhà ngột ngạt, khó chịu thì hãy tập trung vào công việc. Chăm chỉ kiếm tiền để tâm trạng thoải mái, dễ chịu hơn. Cuộc đời phụ nữ chỉ cần có tiền, mọi thứ sẽ an ổn. Khi có tiền, bạn sẽ có cuộc sống như ý, đặc biệt là không bị đàn ông xem thường, khinh rẻ.

Buông bỏ khi cần, tha thứ khi nên

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này - Ảnh 3
Đừng quá hẹp hòi, hãy buông bỏ những điều không vui - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng quá hẹp hòi, ích kỷ. Làm vậy chỉ khiến bạn thêm buồn phiền. Bạn nên nhớ có những thứ nên buông bỏ, có những điều cần phải tha thứ. Có như vậy tâm bạn mới thật sự nhẹ nhàng và thanh thản. Sống ở đời đừng quá chấp nhặt tiểu tiết, cũng đừng vì những điều nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân.

Nhất định phải xinh đẹp

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này - Ảnh 4
Phụ nữ lúc nào cũng phải xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải thật xinh đẹp. Hôn nhân không hạnh phúc, không như ý thì hãy tìm niềm vui bên những việc khác, chẳng hạn như làm đẹp. Khi bản thân xinh đẹp hơn, tự động tâm trạng của bạn cũng sẽ vui vẻ.

Những thứ đẹp đẽ luôn khiến con người ta cảm thấy hưng phấn và dễ chịu hơn. Chẳng hạn như khi ngắm mình trong gương, bạn cảm thấy hài lòng về bản thân, đó cũng là một dạng hạnh phúc.

Đừng trở thành người hoàn hảo, hãy là người hạnh phúc

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này - Ảnh 5
Hãy là người hạnh phúc, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Đừng cố gắng trở thành một người mẹ, người vợ hoàn hảo mà hãy là một người hạnh phúc. Đừng sống vì người khác, đừng xem ai là cả thế giới của mình. Hãy vì bản thân mình trước, khi đó bạn sẽ biết thế nào là hạnh phúc đúng nghĩa. Bởi có những điều bạn cho đi, chưa chắc người nhận đã hiểu và không làm tổn thương bạn. Đôi khi những điều đó còn mang lại cho bạn nhiều trắc trở, rắc rối trong cuộc sống.

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Chị là đàn bà một đời chồng, đàn bà cũ, đàn bà bị chồng bỏ... hay vô số tên gọi mà người đời đặt cho chị. Nhưng chị chẳng một chút nao núng, bởi chị biết cách để thiên hạ câm miệng đó là bản thân mình phải sống thật hạnh phúc.

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