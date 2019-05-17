Tâm thư vợ gửi chồng: Phải chăng em chỉ là mái nhà tạm bợ chứ không phải là chốn dừng chân mà anh cần?

Tâm sự gia đình 17/05/2019 15:27

Em từng nghĩ phải chăng mình chỉ là một mái nhà tạm bợ, chứ không phải là nơi chốn dừng chân thật sự để anh một lòng ở bên, một lòng hướng về.

Đàn ông cưới vợ rồi nhưng vẫn không thể bỏ được những thói quen của mình. Họ vẫn thích uống cà phê sáng, nhậu nhẹt lúc chiều tà với bạn bè. Họ vẫn mặc nhiên để vợ ở nhà chờ cơm rồi rong ruổi cùng bạn bè hết quán này đến quán khác. 

Tâm thư vợ gửi chồng: Phải chăng em chỉ là mái nhà tạm bợ chứ không phải là chốn dừng chân mà anh cần? - Ảnh 1
Có phải đàn ông chỉ xem vợ là mái nhà tạm bợ? - Ảnh minh họa: Internet

Họ vẫn thích vui chơi, gặp gỡ nhiều người phụ nữ khác nhau, mặc dù đã có vợ con. Phải chăng đàn ông chỉ xem vợ là mái nhà tạm bợ. Khi cần thì trở về, không thích thì rời đi. Khi thất bại thì về nương nhờ, khi vinh quang thì quên bẵng rằng mình đã có một mái nhà?

Gửi anh, người đàn ông đã sống cùng em suốt 5 năm trời. Nhưng có lẽ, thân xác của anh ở bên em nhưng lòng lại lạc ở nơi khác. Anh luôn xem những thú vui của mình là mối quan tâm hàng đầu, còn vợ con chỉ là gánh nặng. Anh bên ngoài cười nói vui vẻ, nhưng về nhà lại cau có khó chịu.

Tâm thư vợ gửi chồng: Phải chăng em chỉ là mái nhà tạm bợ chứ không phải là chốn dừng chân mà anh cần? - Ảnh 2
Ở bên một người vô tâm, quả thật rất mệt mỏi và chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Anh trên bàn nhậu niềm nở, nhiệt tình nhưng lại tiếc với vợ con một nụ cười, một lời quan tâm. Anh đối xử tốt với mọi người nhưng lại tiếc từng cử chỉ quan tâm với người thân của mình. Với công việc, anh luôn hoàn thành nhưng lại dửng dưng với mọi việc trong nhà.

Em chẳng muốn kể công, chỉ muốn nói là bản thân quá mệt mỏi rồi. Mệt khi cứ là mái nhà tạm bợ để anh quay về, rồi lại rời đi. Mệt khi phải đối mặt với những khó khăn một mình. Hóa ra lấy phải người chồng vô tâm là như thế này. Chuyện gì cũng loay hoay, xoay sở một mình, chuyện gì cũng ôm hết. Nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, mà niềm vui thì chẳng bao giờ kéo dài.

Tâm thư vợ gửi chồng: Phải chăng em chỉ là mái nhà tạm bợ chứ không phải là chốn dừng chân mà anh cần? - Ảnh 3
Dù biết khổ nhưng phụ nữ vẫn không thể rời khỏi cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phải chăng đàn ông luôn xem vợ là nơi tá túc, chứ không phải là chốn dừng chân lâu dài? Ai cũng muốn rời khỏi và tìm cho mình điều mới lạ hơn. Ai cũng muốn vui chơi, bay nhảy chứ chẳng muốn ở một chỗ và dừng chân mãi mãi bên một người.

Phải chăng vợ luôn là sự lựa chọn cuối cùng sau mỗi lần đàn ông vấp ngã? Chứ chưa bao giờ là sự chọn lựa duy nhất để đàn ông tận tâm suốt cuộc đời này. Phải chăng với đàn ông, vợ chỉ là tạm bợ, còn với phụ nữ, chồng là cả cuộc đời? 

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này

Nếu cảm thấy có chồng cũng như không, phụ nữ hãy làm những điều này

Có nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi lấy chồng, có nhiều người thì không. Vì vậy nếu không cảm thấy vui thì hãy làm những điều này cho bản thân mình, phụ nữ ơi!

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