Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Tâm sự gia đình 20/05/2019 10:50

Đã một lần dang dở rồi hãy sống thật kiêu hãnh và tự tin. Đừng vội vướng vào bất cứ mối quan hệ nào, bởi phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai.

Đàn ông và phụ nữ rất khác biệt. Nhất là sau ly hôn, mới đầu đàn ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì đã vứt bỏ được gánh nặng, không còn phải nghe càm ràm mệt mỏi. Nhưng sau đó họ sẽ cảm thấy hụt hẫng. Còn phụ nữ, mới đầu họ sẽ cảm thấy đau khổ nhưng rồi sẽ thấy thoải mái với cuộc sống không có chồng bên cạnh.

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh 1
Phụ nữ xinh đẹp là khi không thuộc về ai - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nói phụ nữ sau ly hôn sẽ xinh đẹp và quyến rũ hơn. Bởi vì họ chẳng còn phải lo lắng, tận tâm vì ai. Cũng chẳng phải ngóng trông chồng về để rồi hao gầy, xơ xác. Họ cũng chẳng phải thức khuya dậy sớm, nấu nướng mệt nhọc. Đa số thời gian của họ đều dành hết cho làm đẹp, công việc, con cái nên ngày càng tươi trẻ hơn.

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh 2
Đàn bà sau ly hôn vẫn có thể tự mình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi rảnh rỗi, phụ nữ sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân. Không còn điều gì để bận tâm nữa, họ sẽ tự động biết yêu thương chính mình. Vả lại tâm lý chung của phụ nữ là thường cố gắng hết sức để hạnh phúc hơn người đã phụ mình. Phải sống tốt hơn những ngày tháng dại khờ vì người khác mà hy sinh tất cả. Một phần để người ấy phải hối hận, một phần là để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn.

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh 3
Phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ và tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Có người nói, tình yêu sẽ làm cho đôi má của người phụ nữ thêm hồng. Tình yêu của một người đàn ông sẽ giúp cho phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên tôi cảm thấy phụ nữ xinh đẹp cần gì phải dựa dẫm vào đàn ông. Tự bạn cũng có thể đẹp, tự bạn cũng có thể làm đôi má của mình hồng hào hơn. Hơn nữa, hạnh phúc được dựa trên người khác thì khó mà bền lâu. Chỉ có bản thân mới mang lại hạnh phúc thật sự cho mình mà thôi.

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai - Ảnh 4
Phụ nữ phải như đóa hoa nở rộ đầy kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ như một đóa hoa, khi không thuộc về ai thì sẽ mãi tươi tắn. Còn khi đã có người sở hữu rồi thì phải dựa vào bàn tay của họ vun trồng, chăm sóc. Người tử tế sẽ biết nâng niu, người tệ bạc sẽ mặc nhiên giày vò, chà đạp.

Vậy cớ sao phụ nữ cứ thích tìm cho mình một người để dựa vào? Trong khi chính bạn cũng có thể khiến bản thân hạnh phúc hơn. Đóa hoa sẽ đẹp, sẽ tươi tắn nhất khi được tự do. Đóa hoa mạnh mẽ vươn lên dù có nắng mưa, bão táp sẽ luôn xinh đẹp và kiêu kỳ.

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