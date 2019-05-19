Đàn bà yêu một đời, đàn ông chỉ yêu một thời?

Tâm sự gia đình 19/05/2019 14:18

Đàn bà một khi đã yêu ai thì chẳng màng đến bất cứ thứ gì, nguyện cả đời chỉ mãi yêu một người. Còn đàn ông thì yêu theo thời. Người phụ nữ này hết thời rồi, họ sẽ thản nhiên đi tìm một người khác để thay thế.

Nói về độ chung thủy thì có lẽ phụ nữ hơn xa đàn ông. Một người phụ nữ dù có đào hoa đến mấy khi đã yêu rồi thì chỉ biết duy nhất người đàn ông bên cạnh. Còn đàn ông khi đã yêu rồi nhưng vẫn thoải mái tăm tia nhiều cô gái khác. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà.

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Đàn ông khi yêu thường dễ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi chọn đúng người, khi yêu thật lòng, họ sẽ không màng đến gian khổ. Họ không yêu theo những giai đoạn hào quang rực rỡ nhất của một người đàn ông. Còn đàn ông khi yêu, có lẽ chỉ yêu theo giai đoạn mà người phụ nữ đó xinh đẹp, duyên dáng nhất. Để đến khi phụ nữ trở thành những người đàn bà một nách hai con, ăn mặc luộm thuộm rồi thì họ sẽ chán, muốn tìm người khác.

Câu đàn ông yêu bằng mắt quả thật không sai. Họ chỉ trân trọng những khoảnh khắc người phụ nữ đẹp nhất, còn khi già nua thì dễ thay lòng đổi dạ. Họ chỉ yêu say đắm và nồng nhiệt khi người phụ nữ đó còn đủ sức hấp dẫn. Còn không, đàn ông sẽ nhẫn tâm ruồng bỏ để đi tìm một mối quan hệ khác.

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Đàn bà đã yêu ai thì yêu đến trọn đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu bằng bản năng nhiều hơn là bản lĩnh. Ít có người đàn ông nào một lòng một dạ không lung lay trước những cám dỗ. Ngoài miệng nói anh không bao giờ phụ em nhưng sau lưng lại làm nhiều điều sai trái không ai ngờ đến.

Cũng chẳng trách được đàn ông mau chóng thay lòng, chỉ trách đàn bà luôn yêu sai cách. Yêu ai rồi thì cứ nghĩ người đó là cuộc đời của mình, nhưng thực tế đàn ông chỉ nghĩ đó là cuộc chơi. Đàn bà khi yêu thường hết lòng hết dạ, còn đàn ông thì chỉ hết lòng ở một thời điểm nhất định. Về lâu về dài chưa chắc họ đã vững dạ vững lòng ở bên.

Đàn bà yêu một đời, đàn ông chỉ yêu một thời? - Ảnh 3
Phụ nữ thường khá yếu đuối trong tình yêu, còn đàn ông thì bản lĩnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông mau thay lòng, còn đàn bà thì lại khắc cốt ghi tâm. Đàn ông luôn thích mới, đàn bà lại ưa quen. Phụ nữ khá nhạy cảm, e dè khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Còn đàn ông thì dễ bước vào một cuộc tình dẫu là chớp nhoáng. Cũng vì vậy mà sau ly hôn, đàn ông thường nhanh chóng tìm cho mình một mối quan hệ khác. Còn phụ nữ thì cứ e dè và sợ hãi rất nhiều điều.

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