Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu!

Tin nhắn của tôi gửi đi, chị không đáp lại. Mới hồi chiều, tôi vừa gặp anh tay trong tay với người phụ nữ khác đi vào nhà hàng sang trọng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phát hiện anh đi cùng người phụ nữ khác. Tôi biết chị cũng biết rõ chuyện này nhưng lại không chấp nhận sự thật.

- Chị đừng khờ đến vậy nữa, anh ấy đang say đắm bên ả nhân tình kia kìa, công việc gì giờ này. Chị đừng tự lừa dối bản thân mình nữa được không? Ngày nào chị cũng nấu những món chồng thích, rồi anh ấy có về ăn cùng chị không? Không, đúng không, đó là vì anh ấy đang đi cùng với người đàn bà khác rồi.

Ngày nào chị cũng đợi chồng đến tận tối mịt rồi mới ăn cơm. Không dám đóng cửa vì sợ anh về gọi chị không nghe. Không dám ngủ trước vì chị lo anh sẽ có chuyện gì đó bên ngoài.

Đàn ông ngoại tình, đàn bà đừng tự hành hạ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù có mệt đến mấy, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, chị cũng một lòng đợi cho bằng được anh về. Mặc dù chị biết rõ anh bên ngoài làm gì, đi với ai nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh đang bận việc gì đó, anh đang cố gắng để lo cho gia đình. Chị không dám đối mặt với sự thật anh đã có người đàn bà khác.

Trong khi anh đang vui vẻ với nhân tình ngoài kia, thì chị lại tự giày vò mình bằng việc đợi anh. Tại sao lại khổ đến vậy, phụ nữ ơi? Chồng ngoại tình thì sao, cứ mặc kệ anh ấy đi, đừng trông chờ chi cho mệt.

Phụ nữ hãy thương chính mình, đừng vì một người tệ bạc mà đối xử tệ với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay hãy khóa cửa, đi ngủ sớm một chút, đừng đợi cơm, cũng đừng réo gọi nữa. Cứ để anh ta làm những gì mình muốn, rồi anh ta sẽ nhận lại những hậu quả mà mình gây ra thôi. Việc của phụ nữ là phải ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc sức khỏe, chứ không phải chờ đợi một người đã thay lòng.

Hãy bỏ mặc anh ấy đi, đừng nhọc công vì một người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu không chịu đựng được nữa thì ly hôn. Phụ nữ hiện đại sợ gì chuyện ly hôn. Hãy để người đàn ông đó hối hận khi đánh mất bạn, chứ đừng khờ dại níu kéo tình cảm của họ.