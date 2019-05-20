Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu!

Tâm sự gia đình 20/05/2019 15:15

Đừng chờ nữa, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi không về đâu. Đóng cửa ngủ sớm đi để còn giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, đàn bà ơi!

- Hôm nay anh ấy lại về trễ hả? - Tôi nhắn tin cho chị.

- Ừ, anh ấy nói có công việc đột xuất.

- Chị đừng khờ đến vậy nữa, anh ấy đang say đắm bên ả nhân tình kia kìa, công việc gì giờ này. Chị đừng tự lừa dối bản thân mình nữa được không? Ngày nào chị cũng nấu những món chồng thích, rồi anh ấy có về ăn cùng chị không? Không, đúng không, đó là vì anh ấy đang đi cùng với người đàn bà khác rồi.

Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu! - Ảnh 1
Chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi không về nữa đâu! - Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn của tôi gửi đi, chị không đáp lại. Mới hồi chiều, tôi vừa gặp anh tay trong tay với người phụ nữ khác đi vào nhà hàng sang trọng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi phát hiện anh đi cùng người phụ nữ khác. Tôi biết chị cũng biết rõ chuyện này nhưng lại không chấp nhận sự thật.

Ngày nào chị cũng đợi chồng đến tận tối mịt rồi mới ăn cơm. Không dám đóng cửa vì sợ anh về gọi chị không nghe. Không dám ngủ trước vì chị lo anh sẽ có chuyện gì đó bên ngoài.

Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu! - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình, đàn bà đừng tự hành hạ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù có mệt đến mấy, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, chị cũng một lòng đợi cho bằng được anh về. Mặc dù chị biết rõ anh bên ngoài làm gì, đi với ai nhưng vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh đang bận việc gì đó, anh đang cố gắng để lo cho gia đình. Chị không dám đối mặt với sự thật anh đã có người đàn bà khác.

Trong khi anh đang vui vẻ với nhân tình ngoài kia, thì chị lại tự giày vò mình bằng việc đợi anh. Tại sao lại khổ đến vậy, phụ nữ ơi? Chồng ngoại tình thì sao, cứ mặc kệ anh ấy đi, đừng trông chờ chi cho mệt.

Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu! - Ảnh 3
Phụ nữ hãy thương chính mình, đừng vì một người tệ bạc mà đối xử tệ với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay hãy khóa cửa, đi ngủ sớm một chút, đừng đợi cơm, cũng đừng réo gọi nữa. Cứ để anh ta làm những gì mình muốn, rồi anh ta sẽ nhận lại những hậu quả mà mình gây ra thôi. Việc của phụ nữ là phải ăn ngon, mặc đẹp, chăm sóc sức khỏe, chứ không phải chờ đợi một người đã thay lòng.

Đóng cửa ngủ sớm đi, chồng chị đang vui vẻ bên nhân tình rồi, không về đâu! - Ảnh 4
Hãy bỏ mặc anh ấy đi, đừng nhọc công vì một người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu không chịu đựng được nữa thì ly hôn. Phụ nữ hiện đại sợ gì chuyện ly hôn. Hãy để người đàn ông đó hối hận khi đánh mất bạn, chứ đừng khờ dại níu kéo tình cảm của họ. 

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Đã một lần dang dở rồi hãy sống thật kiêu hãnh và tự tin. Đừng vội vướng vào bất cứ mối quan hệ nào, bởi phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động