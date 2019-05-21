Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác

Tâm sự gia đình 21/05/2019 10:53

Đàn ông trước mặt nói thương vợ nhưng quay lưng đã ngã vào vòng tay người khác. Ai cũng vỗ ngực tự hào mình là người đàn ông tốt nhưng chưa chắc đã hành xử như một người đàng hoàng.

Không ít đàn ông sẵn sàng nói dối hoặc làm những điều mờ ám sau lưng vợ. Bởi họ nghĩ vợ rồi cũng sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Vì vậy, trước mặt thì họ liên tục nói thương vợ nhưng quay lưng đi đã vội thay lòng.

Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác - Ảnh 1
Đàn ông đừng chỉ nói thương vợ suông mà hãy hành động - Ảnh minh họa: Internet

Vài tuần trước, tôi có dịp gặp lại nhóm bạn thời đại học. Giờ đây ai cũng giàu có, khá giả, người thì làm lãnh đạo, người làm nhân viên cấp cao, có nhà có xe, vợ đẹp con ngoan. Nói chung 5 đứa chúng tôi đều đã có cuộc sống ổn định, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây.

Trong nhóm, Trung là đứa thương vợ nhất. Từ đầu đến cuối tiệc, bạn tôi đều chăm cho vợ từng chút một. Trung còn nói thà khổ chứ không để vợ con phải sống thiếu thốn. Nhìn vợ chồng họ hạnh phúc, nhiều người không khỏi ghen tỵ. Tôi nghĩ đàn ông là phải như vậy, phải bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương. Đó là bản lĩnh của một người đàn ông.

Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác - Ảnh 2
Đừng ngoài miệng nói thương vợ nhưng sau lưng đã ôm người đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi, sự ngưỡng mộ của tôi đã biến mất khi vô tình thấy Trung trêu hoa ghẹo nguyệt trong quán bar. Hình tượng về người đàn ông chuẩn mực của Trung đã đổ nát. Thì ra trước mặt vợ, Trung tỏ ra là một người chồng chuẩn mực, nhưng sau lưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng. 

Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác - Ảnh 3
Đàn ông bản lĩnh sẽ không sa ngã trước những cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, đàn ông không cần quá giỏi giang chỉ cần đừng bao giờ trở thành kẻ nói dối tài ba là được. Không cần phải quá thương vợ, chỉ cần biết nghĩ đến vợ khi đứng trước những cám dỗ. Chẳng cần phải mua nhà, sắm xe, tâng bốc vợ như một bà hoàng, chỉ cần cơm canh đạm bạc mà có nhau là đủ. Vợ chồng không cần quá giàu sang, chỉ cần đừng lừa dối nhau.

Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác - Ảnh 4
Phụ nữ vốn nhạy cảm, vì vậy đừng lừa dối họ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần một người đủ chân thành với họ. Đàn ông nên nhớ, những điều các anh làm, vợ đều biết hết. Chẳng qua là họ sợ gia đình lục đục nên chọn cách im lặng mà thôi. Phụ nữ vốn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, chồng đi đâu, làm gì họ đều biết hết. Chỉ có đàn ông là cứ nói dối như cuội nhưng lại không biết vợ đã phát hiện từ lâu lắm rồi.

Đàn ông ơi, đừng cứ nói thương vợ suông như vậy mà hãy hành động đi. Người bản lĩnh sẽ biết từ chối những lời mời gọi, đẩy đưa. Người có bản lĩnh sẽ không bao giờ miệng nói thương vợ nhưng sau lưng lại ôm người đàn bà khác.

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