Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần

Tâm sự gia đình 22/05/2019 10:38

Có lẽ chị em phụ nữ nào khi lấy chồng rồi cũng vỡ mộng nhiều lần. Hôn nhân vốn dĩ không phải màu hồng, không phải là chiếc nệm ấm êm, chồng cũng chẳng phải là chàng bạch mã hoàng tử hiền lành, tốt tính.

Ngày mới yêu

Một cặp tình nhân đi vào cửa hàng quần áo gần khu trung tâm. Người con gái lựa hết thứ này đến thứ khác, người con trai vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô tự tin diện chiếc đầm trắng đứng xoay vòng trước mặt người mình yêu, cười tươi hạnh phúc.

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng thường hay bị vỡ mộng - Ảnh minh họa: Internet

Chàng trai như bị hút hồn, luôn miệng khen đẹp và nói rằng cứ lấy đi anh sẽ trả tiền. Vì anh mới lãnh lương nên chiều chuộng cô hết mức. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ đôi tình nhân này. Bởi người con trai quá đỗi dịu dàng.

Không có người đàn ông nào chịu ngồi đợi người phụ nữ mua sắm hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn hiền hòa, ấm áp như thế. Hơn nữa, anh còn nhận thanh toán hết đống đồ của bạn gái. Bạn trai nhà người ta đích thị là đây chứ đâu.

Khi đã kết hôn

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần - Ảnh 2
Đàn ông có vợ rồi, ai cũng sẽ trở nên vô tâm - Ảnh minh họa: Internet

Vẫn là cặp đôi đó, nhưng bây giờ đã là vợ chồng. Cô vợ ướm thử chiếc váy đỏ rồi quay sang khoe chồng. Người đàn ông có vẻ bực dọc bảo: “Nhìn chẳng ra gì, em nhìn lại thân hình mình đi, chọn cái nào cho hợp một tí”.

Quả thật là thân hình của cô ấy chẳng còn gọn gàng như ngày xưa. Câu chê bai của chồng khiến cô mất dần đi sự tự tin và cảm thấy vô cùng xấu hổ với mọi người. Thay chiếc váy ra, cô chọn cho mình một chiếc đầm suông rộng rãi hơn.

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần - Ảnh 3
Khi yêu, đàn ông rất chiều chuộng người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng lại gắt: “Chọn nhanh đi, anh còn có việc”. Hôm đó, cửa hàng khá đông nên chờ rất lâu mới đến lượt cô thanh toán. Nếu là ngày xưa, anh sẽ nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi và rút chiếc thẻ của mình ra để thanh toán thay cô.

Nhưng bây giờ anh lại cáu gắt: “Anh ra ngoài đợi, thanh toán nhanh đi”. Nói xong anh liền đi ra ngoài châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài, mặt khó chịu. Cô vội vội vàng vàng xách đủ thứ đồ trên tay chạy theo sau anh.

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần - Ảnh 4
Khi kết hôn rồi, không ít lần vợ chồng đâm chán và muốn bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet

Các cô gái khi yêu thì được chiều chuộng như công chúa. Cứ tưởng cưới về rồi sẽ được sống như bà hoàng. Nhưng không đâu, hôn nhân mộng tưởng khác với hôn nhân thực tế lắm. Khi yêu, đàn ông ai cũng ngọt ngào, cũng em muốn gì anh sẽ chiều.

Tuy nhiên kết hôn rồi thì lại em muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm. Anh có đi đâu, em cũng đừng hỏi quá nhiều. Vì vậy mà nhiều người phụ nữ thường vỡ mộng và cảm thấy thất vọng về người đàn ông đã từng ngọt ngào với mình.

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần - Ảnh 5
Hôn nhân vốn không như nhiều người thường mộng mơ - Ảnh minh họa: Internet

Một lời khuyên cho phụ nữ đó là nên học cách chấp nhận, đừng mơ mộng nhiều kẻo thất vọng. Đàn ông càng ngọt miệng khi yêu càng tàn nhẫn và vô tâm khi đã kết hôn. Cách tốt nhất là đừng nuôi hy vọng để không cảm thấy tủi thân trong cuộc hôn nhân của mình.

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