Cứ tưởng chẳng có bình yên nào bằng việc được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng thực tế, những chuỗi ngày độc thân mới là khoảng thời gian an yên, thong dong và thoải mái nhất của đời người.

“Sao không lấy chồng đi, từng tuổi này rồi mà còn kén chọn”, có lẽ chị em đã từng nghe câu nói này từ bạn bè hoặc người xung quanh. Ai cũng nghĩ lấy chồng là con đường duy nhất để phụ nữ hạnh phúc. Chồng không phải là vùng trời bình yên thật sự - Ảnh minh họa: Internet Nhưng thật ra, lấy chồng là mở ra con đường đầy chông gai. Đang yên đang lành tự dưng lại có một người xuất hiện trong cuộc đời, rồi bao nhiêu trách nhiệm, gánh nặng đè lên vai. Lấy chồng rồi đâu được ngủ nướng, đâu được đi sớm về trễ. Đâu được cà phê, la cà cùng bạn bè. Đâu được thoải mái như thời còn độc thân.

Làm gì, đi đâu cũng phải xin phép, trình báo, thậm chí còn không được đi một mình mà phải có chồng bên cạnh. Không tính đến việc có con phải mất ăn mất ngủ để chăm con. Con khóc phải bồng bế dỗ dành, con ốm đau phải túc trực chăm lo từng chút một. Phụ nữ độc thân vẫn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet Có rất nhiều trách nhiệm và bổn phận đè nặng lên vai người phụ nữ. Vì vậy, nhiều người lấy chồng rồi mong quay trở lại thời còn độc thân. Họ ước gì ngày đó đừng quá nông nổi, đừng lấy chồng sớm để có thời gian hưởng thụ cuộc sống độc thân thêm một chút nữa.

Lấy chồng không phải là chuyện quan trọng nhất của phụ nữ. Không phải ai đến độ tuổi đó cũng phải kết hôn. Bạn có quyền được chọn cho mình một cuộc sống khác đi và chỉ kết hôn khi đã thật sự sẵn sàng. Đừng nhìn bạn bè hay bị hối thúc mà lấy đại một người. Đàn bà lấy chồng rồi ai cũng muốn quay lại thời độc thân - Ảnh minh họa: Internet Cuộc đời phụ nữ lấy chồng giống như đường một chiều, đi rồi khó mà quay đầu lại được. Dù có khổ sở cũng phải cắn răng chấp nhận. Nếu đi ngược lại với đám đông, bạn sẽ bị chê trách và gánh chịu nhiều định kiến của xã hội. Thế nên phụ nữ ơi, nếu bản thân đã sẵn sàng thì hãy lấy chồng. Còn không thì cứ sống độc thân, kiếm tiền rồi hưởng thụ cuộc sống. Đừng bước vào hôn nhân quá sớm mà khiến bản thân phải hối hận vì đã bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Tâm sự đàn bà 50: Nụ cười của phụ nữ được xây dựng trên sự tử tế của người đàn ông "Không phải kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng phải mua được nhà, sắm được xe hay không, mà bản lĩnh của một người đàn ông đó là đối xử tốt với vợ", lời tâm sự của đàn bà 50.

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