Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt

Tâm sự gia đình 27/05/2019 11:51

Đàn bà một khi đã không còn yêu thì sẽ nhẫn tâm buông bỏ người đàn ông tệ bạc chứ chẳng còn sợ hãi hay e dè chuyện đạo nghĩa, tiết hạnh.

Chị không còn sợ miệng lưỡi thế gian nữa sao, còn con chị thì sao?”, tôi hỏi. Chị gật đầu, sợ chứ, nhưng nỗi sợ đó là của những tháng năm về trước, còn bây giờ chị chẳng sợ gì nữa.

Thà mang tiếng một đời chồng, bị chồng bỏ hay đại loại vậy, còn hơn là sống với một người tệ bạc. Còn về phần con cái, chị tự tin mình đủ sức để nuôi chúng nên người.

Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt - Ảnh 1
Đàn bà khi đã cạn tình, đến chồng cũng chẳng cần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chị có đủ khả năng kiếm tiền để cho bản thân và con một cuộc sống đủ đầy khi không có chồng bên cạnh. Ngày đó, chị cứ nghĩ đàn bà là phải ở nhà nội trợ, cơm nước, là hậu phương vững chắc cho chồng. Nhưng giờ đây quan điểm của chị đã thay đổi nhiều lắm rồi.

Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt - Ảnh 2
Phụ nữ khi yêu thường rất ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Chị không còn là người phụ nữ yếu đuối trong gian bếp kia. Chị không còn là người phụ nữ hèn nhát mặc cho chồng mắng chửi, giày xéo sao cũng được. Bây giờ chị đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chị biết sống vì mình và con cái. Còn chồng có cũng được, không có cũng chẳng hề hấn gì.

Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt - Ảnh 3
Phụ nữ khi đã hết yêu rồi thì chẳng cần gì đạo nghĩa, tiết hạnh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Quả thật đàn bà khi đã không còn yêu, họ sẽ chẳng xem trọng miệng lưỡi thế gian. Khi đã nếm đủ đau thương, họ chẳng còn muốn ở bên người đã làm mình đau nữa. Họ sẽ chọn cách rời đi, mặc kệ người ta nói gì về mình. Phụ nữ yếu đuối nhưng khi đã quyết tâm ra đi thì mạnh mẽ hơn ai hết. Khi đó đàn ông có níu kéo cách mấy cũng không thể giữ được chân họ.

Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt - Ảnh 4
Đến chồng cũng dám bỏ thì họ chẳng còn sợ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã quá mệt mỏi, trong đầu phụ nữ lúc nào cũng muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt. Ở bên chồng nhưng lòng dạ họ lúc nào cũng bất an. Ở bên chồng nhưng tình cảm của họ chẳng còn, không muốn tận tụy hết lòng như trước.

Phụ nữ cạn tình, đồng nghĩa với nhiệt huyết làm vợ trong họ cũng đã cạn rồi. Khi đó đừng mong họ hy sinh hay tận tâm vì ai cả. Đến chồng cũng không cần thì chẳng có gì khiến họ luyến tiếc nữa.

Mẹ dạy con gái: Đừng bao giờ chịu đựng, khổ quá thì bỏ người đàn ông tệ bạc rồi về với mẹ

Mẹ dạy con gái: Đừng bao giờ chịu đựng, khổ quá thì bỏ người đàn ông tệ bạc rồi về với mẹ

Mẹ không muốn con phải chịu đựng những điều vô lý từ người đàn ông đó. Cũng chẳng muốn con phải sợ hãi trước những định kiến của người đời. Khổ quá thì buông bỏ đi rồi về với mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà bỏ chồng đàn ông tệ bạc đàn bà cạn tình chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động