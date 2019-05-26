Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi!

Tiền nhiều để làm gì, giàu sang để làm chi khi bây giờ chúng ta ngồi đây chia chác nhau từng món đồ, từng đứa con và đã vô tình đánh mất nhau trong sự hào nhoáng, vinh hoa đó rồi.

Đích đến cuối cùng của phụ nữ không phải là lấy được tấm chồng giàu sang, mà là hạnh phúc. Em chẳng cần anh là người giàu có, chỉ cần chúng ta có nhau là được. Em cũng chẳng cần anh tài ba, lỗi lạc, chỉ cần anh là người chồng của riêng mình em thôi. Giàu sang làm gì để rồi giờ lại bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta đã vô tình đánh mất nhau khi cuộc sống bỗng trở nên giàu sang. Em đã từng mong ước, giá như gia đình mình cứ bình thường như trước. Cơm đạm bạc đủ ba bữa vậy mà vui vẻ, còn hơn bây giờ, tiền tiêu không hết nhưng mỗi người lại một nơi.

Người ta nói quả thật không sai, đo lòng đàn bà khi cơ hàn, thử dạ đàn ông khi giàu sang. Đàn bà không chịu được cực khổ sẽ rời đi. Còn đàn ông vì giàu sang mà bỏ vợ. Em chẳng cần giàu có, chỉ cần ở bên nhau là đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet Chúng ta dần cách xa nhau cũng vì lòng dạ mỗi người đã đổi thay. Anh có điều kiện nên quen thêm dăm ba cô. Còn em thì đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày phải đối diện với vô số chuyện không hay của chồng.

Người ta nhìn vào tưởng em có cuộc sống như bà hoàng. Nhưng không phải đâu anh, lòng dạ của em không khác nào một kẻ ăn xin, luôn khao khát có được tình yêu của chồng. Em không mong mỏi anh kiếm được nhiều tiền, xây cho em một ngôi nhà thật lớn. Phụ nữ chẳng cần gì, chỉ cần sự chân thành của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Chỉ mong trong lòng của anh có em là đủ. Nhưng mà dường như anh đã cất em ở một xó nào đó trong lòng anh rồi. Giờ đây điều quan trọng nhất với anh có lẽ chỉ là những mối quan hệ vui chơi chớp nhoáng ngoài kia thôi, đúng không? Vì vậy mà anh đâu biết em đã quá mệt mỏi khi chờ đợi anh. Thà nghèo mà có nhau, còn hơn giàu sang mà dở dang - Ảnh minh họa: Internet Có lần em hỏi anh có còn thương em không. Anh đã lảng tránh và chưa bao giờ đối diện với sự thật rằng chúng ta chỉ còn sống với nhau vì con cái. Anh đã không còn xem trọng em nữa rồi. Vậy anh ơi, giàu có để làm gì mà giờ không xem nhau ra gì, giàu sang để làm chi mà giờ lại đánh mất nhau phũ phàng đến thế. Em thà nghèo mà có nhau, thà nghèo mà anh không thay lòng. Còn hơn giàu sang mà lòng dạ của anh đã hướng về một người khác.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ Sau nhiều cuộc tình vụng trộm bên ngoài, tôi mới nhận ra thứ mình cần thật sự chính là người vợ ở nhà, chứ không phải những mối tình chớp nhoáng nay hợp mai tan.

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