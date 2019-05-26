Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi!

Tâm sự gia đình 26/05/2019 15:10

Tiền nhiều để làm gì, giàu sang để làm chi khi bây giờ chúng ta ngồi đây chia chác nhau từng món đồ, từng đứa con và đã vô tình đánh mất nhau trong sự hào nhoáng, vinh hoa đó rồi.

Đích đến cuối cùng của phụ nữ không phải là lấy được tấm chồng giàu sang, mà là hạnh phúc. Em chẳng cần anh là người giàu có, chỉ cần chúng ta có nhau là được. Em cũng chẳng cần anh tài ba, lỗi lạc, chỉ cần anh là người chồng của riêng mình em thôi.

Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi! - Ảnh 1
Giàu sang làm gì để rồi giờ lại bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta đã vô tình đánh mất nhau khi cuộc sống bỗng trở nên giàu sang. Em đã từng mong ước, giá như gia đình mình cứ bình thường như trước. Cơm đạm bạc đủ ba bữa vậy mà vui vẻ, còn hơn bây giờ, tiền tiêu không hết nhưng mỗi người lại một nơi.

Người ta nói quả thật không sai, đo lòng đàn bà khi cơ hàn, thử dạ đàn ông khi giàu sang. Đàn bà không chịu được cực khổ sẽ rời đi. Còn đàn ông vì giàu sang mà bỏ vợ. 

Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi! - Ảnh 2
Em chẳng cần giàu có, chỉ cần ở bên nhau là đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta dần cách xa nhau cũng vì lòng dạ mỗi người đã đổi thay. Anh có điều kiện nên quen thêm dăm ba cô. Còn em thì đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày phải đối diện với vô số chuyện không hay của chồng.

Người ta nhìn vào tưởng em có cuộc sống như bà hoàng. Nhưng không phải đâu anh, lòng dạ của em không khác nào một kẻ ăn xin, luôn khao khát có được tình yêu của chồng. Em không mong mỏi anh kiếm được nhiều tiền, xây cho em một ngôi nhà thật lớn.

Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi! - Ảnh 3
Phụ nữ chẳng cần gì, chỉ cần sự chân thành của người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mong trong lòng của anh có em là đủ. Nhưng mà dường như anh đã cất em ở một xó nào đó trong lòng anh rồi. Giờ đây điều quan trọng nhất với anh có lẽ chỉ là những mối quan hệ vui chơi chớp nhoáng ngoài kia thôi, đúng không? Vì vậy mà anh đâu biết em đã quá mệt mỏi khi chờ đợi anh.

Tiền nhiều làm gì để rồi mất nhau, chồng ơi! - Ảnh 4
Thà nghèo mà có nhau, còn hơn giàu sang mà dở dang - Ảnh minh họa: Internet

Có lần em hỏi anh có còn thương em không. Anh đã lảng tránh và chưa bao giờ đối diện với sự thật rằng chúng ta chỉ còn sống với nhau vì con cái. Anh đã không còn xem trọng em nữa rồi. Vậy anh ơi, giàu có để làm gì mà giờ không xem nhau ra gì, giàu sang để làm chi mà giờ lại đánh mất nhau phũ phàng đến thế. Em thà nghèo mà có nhau, thà nghèo mà anh không thay lòng. Còn hơn giàu sang mà lòng dạ của anh đã hướng về một người khác.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ

Sau nhiều cuộc tình vụng trộm bên ngoài, tôi mới nhận ra thứ mình cần thật sự chính là người vợ ở nhà, chứ không phải những mối tình chớp nhoáng nay hợp mai tan.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình tiền nhiều để làm gì

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động