Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác

Tâm sự gia đình 28/05/2019 15:35

Dù có khổ đến mấy cũng đừng kể lể, khóc lóc, đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Nếu đã không có cuộc sống hạnh phúc như bao người, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phụ nữ phải tự mạnh mẽ.

Cuộc đời phụ nữ có hai chuyện không nên nói với người khác đó là chuyện gia đình và nỗi khổ của bản thân. Bạn nên nhớ người khác không có nhu cầu lắng nghe những nỗi khổ đau của bạn. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, chẳng ai có đủ chân thành để đưa ra cho bạn những lời khuyên chính xác nhất. Vả lại câu chuyện của bạn khi qua miệng của người khác đã trở thành hàng tá những phiên bản khác nhau.

Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác - Ảnh 1
Phụ nữ đừng than khổ nữa sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rảnh rỗi quá thì hãy đọc sách báo hoặc làm đẹp. Đừng suốt ngày lên mạng xã hội kể khổ để nhận lại sự thương hại của người khác. Có những chuyện nếu công khai, người phải gánh chịu thiệt thòi và hậu quả ê chề chỉ có bản thân bạn mà thôi. 

Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác - Ảnh 2
Đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần một câu than thở của bạn trên mạng xã hội, sáng hôm sau cả xóm đã đồn đại rằng con A mới bị chồng đánh, chồng ngoại tình… Rồi vô số những câu chuyện xấu mà người ta thoải mái thêu dệt. Vì vậy phụ nữ ơi, dù có khổ đến mấy cũng đừng kể lể quá nhiều. 

Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác - Ảnh 3
Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi chứ đừng than vãn với bất cứ ai, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đừng tự biến mình trở thành một con người khắc khổ, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Hãy là người phụ nữ lúc nào cũng hạnh phúc, xinh đẹp, dù trong lòng có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa. Nếu chồng bạn tệ thì hãy tự biết yêu thương bản thân. Dù có bất cứ chuyện gì cũng phải khiến bản thân là người hạnh phúc nhất.

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Phụ nữ có thể tự tạo hạnh phúc cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhớ đó, cuộc đời này không vì bạn là phái yếu mà nương tay với bạn. Mỗi người có mỗi câu chuyện khác nhau, người ta sẽ không thương cảm trước những nỗi khổ của bạn. Mà thậm chí còn chê cười bạn ngốc nghếch, dại khờ. Thế nên thay vì cứ than thở thì hãy học cách chấp nhận. Không có cuộc sống như bà hoàng thì hãy tự mình phấn đấu để bình yên nhất có thể.

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