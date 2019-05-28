Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác

Cuộc đời phụ nữ có hai chuyện không nên nói với người khác đó là chuyện gia đình và nỗi khổ của bản thân. Bạn nên nhớ người khác không có nhu cầu lắng nghe những nỗi khổ đau của bạn. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, chẳng ai có đủ chân thành để đưa ra cho bạn những lời khuyên chính xác nhất. Vả lại câu chuyện của bạn khi qua miệng của người khác đã trở thành hàng tá những phiên bản khác nhau.

Phụ nữ đừng than khổ nữa sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rảnh rỗi quá thì hãy đọc sách báo hoặc làm đẹp. Đừng suốt ngày lên mạng xã hội kể khổ để nhận lại sự thương hại của người khác. Có những chuyện nếu công khai, người phải gánh chịu thiệt thòi và hậu quả ê chề chỉ có bản thân bạn mà thôi.