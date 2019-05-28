Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi

Tâm sự gia đình 28/05/2019 15:56

Phụ nữ sợ nhất là yêu người quá bận rộn, không có thời gian dành cho mình. Còn đàn ông thì lại ngại phải yêu thương một người phụ nữ quá rảnh rỗi, không có chuyện gì làm rồi bắt họ phải ở bên cạnh suốt ngày.

Trong một mối quan hệ, ai cũng có những quy tắc riêng. Phụ nữ thích được người đàn ông của mình yêu thương, quan tâm hết mực. Còn đàn ông thì lại muốn người phụ nữ “buông tha” cho mình có không gian riêng một chút. Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, còn đàn ông lại ngại yêu người rảnh rỗi.

Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi - Ảnh 1
Đàn bà sợ yêu người bận rộn - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên muốn mối quan hệ được dung hòa, hạnh phúc, phụ nữ nên kiếm việc gì đó để làm. Dù chân yếu tay mềm hay tiểu thư đài các cũng phải tìm cho mình một công việc. Đừng chỉ ngồi ở nhà rảnh rỗi nhắn tin hối thúc người đàn ông về với mình. Đừng trở thành gánh nặng và áp lực cho người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi - Ảnh 2
Đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet

Về phần mình, dù có bận đến mấy đàn ông cũng hãy dành thời gian đôi chút cho người phụ nữ mình yêu. Nếu đã chọn cô ấy rồi thì hãy có trách nhiệm. Biết rằng đàn ông phải có chí lớn, đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng vợ và tổ ấm cũng quan trọng không kém.

Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi - Ảnh 3
Phụ nữ nên có công việc để làm cho mình bận rộn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cần xây dựng gia đình ổn định trước, tạo dựng niềm tin vững chắc cho vợ rồi sau đó hãy phấn đấu trong công việc. Đàn ông biết vun vén gia đình, thế nào sự nghiệp cũng viên mãn và thành công.

Phụ nữ quá rảnh sẽ có nhiều thời gian hoang tưởng và nghĩ ngợi lung tung. Vì vậy hãy làm cho bản thân bận rộn hơn bằng cách làm việc. Đừng ngồi rảnh rỗi nhắn tin, gọi điện và dò xét những chuyện đàn ông làm.

Phụ nữ sợ yêu người bận rộn, đàn ông ngại yêu người rảnh rỗi - Ảnh 4
Đàn ông nên dành chút thời gian ở bên người phụ nữ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông quá bận thì nên tiết chế lại một chút. Hãy dành thời gian về ăn cơm cùng vợ. Mối quan hệ bên ngoài mất rồi sẽ có lại, còn vợ mất rồi thì suốt đời cũng chẳng thể tìm lại được.

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