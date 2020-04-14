Tâm sự của một người cha ngoại tình: Tôi đã để lại cho con mình vết thương quá lớn

Tâm sự gia đình 14/04/2020 14:56

"Ngay từ khi con biết mình có một người cha ngoại tình, mọi thứ đã sụp đổ rồi. Thời cấp ba, con đã bị bạn bè trêu chọc rất nhiều vì có một người cha như vậy. Ba không còn là người đàn ông con thương yêu và kính trọng nữa. Con sẽ không bao giờ quên được những gì mà ba đã gây ra đâu…”.

Khi đàn ông ngoại tình, nỗi đau không chỉ của riêng người vợ. Đằng sau đó là vết thương lòng sâu hoắm của những đứa con. Từ khi biết mình có một người cha ngoại tình, cuộc sống của con đã không còn có thể được như xưa nữa. Tiếc thay, tôi chính là một người cha tệ bạc như vậy. Tôi đã không hề biết rằng chính mình đã gây ra cho con bao nhiêu tổn thương không thể xóa nhòa.

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Ngay giây phút biết mình có một người cha ngoại tình, cuộc sống của con đã không còn bình yên nữa - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc hôn nhân của tôi rất yên ấm và bình lặng nhưng tôi lại chẳng biết trân trọng. Thâm tâm tôi luôn chán ngán người vợ lúc nào cũng nhàu nhĩ của mình. Phụ nữ ngoài kia năng động, giỏi giang. Còn vợ mình lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, người lúc nào cũng đầy dầu mỡ. Sinh con xong, cô ấy lại tăng cân rất nhiều khiến tôi càng ngán ngẩm. Tôi chán vợ và đã ngoại tình với một đồng nghiệp. Tôi cũng chỉ là muốn đổi gió chuyện giường chiếu chứ không muốn bỏ vợ.

Nhưng rồi, vợ cũng phát hiện ra chuyện tôi ngoại tình. Cô ấy tận mắt nhìn thấy tôi ôm eo nhân tình, ôm nhau trong một quán cà phê. Tôi cầu xin vợ tha thứ, làm mọi thứ để mong chuộc lỗi nhưng vợ tôi cự tuyệt. Từ trước đến nay cô ấy luôn tin tưởng tôi tuyệt đối, việc tôi phản bội khiến cô ấy rất đau đớn. Tôi thậm chí đã cầu xin cô ấy vì con mà đừng đưa đơn ra tòa nhưng mọi cố gắng của tôi chẳng mang lại điều gì. Vợ tôi một khi đã cương quyết thì không thể lay chuyển.

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Mặc dù tôi đã xin tha thứ nhưng vợ tôi cương quyết ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Con trai duy nhất của tôi lúc đó đang học lớp 9. Nó yêu cầu ở với mẹ. Từ ngày biết tôi ngoại tình, nó luôn tìm cách lảng tránh tôi. Trước kia, cha con tôi khá thân thiết, thằng bé cũng rất tôn trọng và ngưỡng mộ ba. Có chuyện gì khúc mắc đều không ngại ngần kể cho tôi nghe và xin ý kiến. Nhưng rồi, biết tôi phản bội mẹ, nó luôn tỏ thái độ khinh khỉnh. Khi chúng tôi chưa ly hôn, một lần con đi chơi với bạn về khuya tôi lên tiếng nhắc nhở, con liền bảo: “Ba đã đi ngoại tình thì cũng đâu có tốt đẹp gì mà nói con”. Tôi nghe vậy mà bất lực vô cùng.

Tôi từng nghĩ, giai đoạn đầu chắc con bị sốc và khó chấp nhận chuyện ba mẹ ly hôn nên mới phản ứng như vậy. Từ từ chắc con sẽ hiểu và thay đổi thái độ với tôi. Nhưng vài năm qua đi, khoảng cách của cha con tôi ngày càng xa dần. Vợ chồng tôi ly hôn mấy năm rồi nhưng số lần tôi gặp còn đều rất ít ỏi và đa phần những lần đó con đều có mặt với thái độ vô cùng miễn cưỡng. Tôi hỏi con nhiều thứ nhưng con chỉ ậm ừ trong miệng, chẳng muốn trả lời.

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Tôi rất đau khổ khi mối quan hệ cha con đi vào ngõ cụt - Ảnh minh họa: Internet

Một bữa nhớ con, tôi gọi điện muốn gặp nhưng nó không nghe máy. Tôi nhắn tin cho con rất nhiều, đại khái trách móc con càng lớn càng xa cách và không tôn trọng ba. Rồi con nhắn lại, những dòng chữ ấy khiến tôi cả đời dằn vặt: “Ngay từ khi con biết ba ngoại tình, mọi thứ đã sụp đổ rồi. Thời cấp ba, con đã bị bạn bè trêu chọc rất nhiều vì có một người cha như vậy. Ba không còn là người đàn ông con thương yêu và kính trọng nữa. Con sẽ không bao giờ quên được những gì mà ba đã gây ra đâu…”.

Bao nhiêu năm đã qua đi nhưng vết thương trong con vẫn âm ỉ và chưa bao giờ con tha thứ cho tôi. Đàn ông ngoại tình, có bao giờ nghĩ đến vết thương đã gây ra cho con mình đâu! Tôi không muốn mối quan hệ cha con lại đi vào ngõ cụt như thế này. Bây giờ, tôi phải làm gì để chuộc lại sai lầm của mình bây giờ?

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