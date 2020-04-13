Đàn bà hy sinh trăm ngàn lần cũng chẳng là gì trong mắt chồng vô tâm

Phụ nữ yêu 13/04/2020 14:31

Với một người chồng vô tâm thì cho dù đàn bà hy sinh đến cả đời thì anh ta cũng chỉ gắn điều đó với trách nhiệm và bổn phận. Bi kịch của đàn bà chính là hy sinh cho một người không xứng đáng rồi mơ mộng một ngày sẽ nhận lại sự trân trọng.

Đàn ông tốt không bao giờ bắt người phụ nữ của mình phải hy sinh. Anh ta sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy sự mệt mỏi, cực nhọc trên mặt vợ chứ huống hồ hy sinh cả thanh xuân, cả cuộc đời. Ngược lại, với một người chồng vô tâm, tệ bạc thì người đàn bà hy sinh, có cố gắng đến kiệt sức vẫn chưa thấy đủ. Sai lầm của nhiều phụ nữ chính là hy sinh cho một người đàn ông không xứng đáng.

chong vo tam 1
Đàn ông tốt không bao giờ muốn vợ phải hy sinh bất kỳ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Anh họ của tôi chính là một người đàn ông sống hời hợt, vô tâm với vợ con như vậy. Cuộc sống hai vợ chồng anh còn nhiều khó khăn, con mới được mấy tháng vậy mà lúc nào cũng thấy anh nhàn nhã, đủng đỉnh. Ai từng chăm con mọn sẽ hiểu nuôi một đứa bé sẽ mệt nhọc và nhiều việc đến mức nào. Vậy mà buổi sáng anh đòi ăn sáng tại nhà với những món nóng sốt do vợ nấu. Ăn xong rồi đủng đỉnh đi làm. Chiều về thong thả ngồi nhậu tại quán, chén tạc chén thù với bạn bè đến nửa đêm mới về. Những ngày không đi nhậu, về nhà phải có cơm canh dọn sẵn. Anh ta chỉ việc ngồi ăn, buông đũa rồi nằm ườn chơi game. Vợ dọn dẹp, chăm con thì mặc kệ.

Tôi thỉnh thoảng qua nhà anh chị chơi, thấy anh cứ nằm hoài nên có ý nhắc anh phụ vợ chăm con. Anh lập tức bật lại: “Ở nhà có chăm con, nấu miếng cơm mà cũng than cực nhọc. Có bằng anh cô vất vả kiếm tiền ngoài kia không?”, “có chăm con mà cũng không làm được thì càm ràm nỗi gì?”… Mỗi lần nghe tôi nói vậy, chị vợ lại giả lả: “Ôi, không sao, chị là được hết mà. Chồng chị đi làm vất vả ngoài kia rồi, về nhà để cho ảnh nghỉ ngơi”.

chong vo tam 2
Chị vợ mệt nhoài chăm con và làm việc nhà, còn anh chồng cứ sống đủng đỉnh như ông chủ - Ảnh minh họa: Internet

Ở gần nhà nên tôi biết chị mệt mỏi và cực nhọc ra sao. Đứa con mới 4 tháng, lại hay ốm yếu nên chị nhiều đêm thức trắng. Vậy mà sáng ra đã phải dậy nấu nướng cho chồng. Chồng đi làm, tranh thủ từng phút con ngủ để giặt giũ, rửa chén, dọn nhà. Anh đâu biết, vợ anh vừa ẵm con vừa nấu ăn hay lau nhà. Bữa cơm ngon lành là cố gắng hết sức của chị vậy mà anh về cứ chê món nhạt, món mặn, không hợp khẩu vị. Lúc thì tặc lưỡi: “Biết vậy đi ăn tô phở cho lành”. Còn chị thì cứ im lặng, nhẫn nhịn. Chồng chê thì bữa sau lại cố gắng nấu ăn ngon hơn, dọn dẹp nhà cửa tươm tất hơn.

Chưa bao giờ anh thấy sự mệt mỏi của chị. Đã có lúc tôi thấy chị sốt hầm hầm vậy mà vẫn cứ cố chăm con, dọn dẹp trong khi chồng lại cứ nằm ườn như ông chủ. Tôi bảo với chị: “Tội tình gì cứ phải nhẫn nhịn, hy sinh mãi như thế?”. Chị bảo cũng vì muốn yên cửa yên nhà. Tính anh ấy xưa nay thế rồi, có nói cũng đâu thay đổi được điều gì. Chị cũng cứ cố gắng hết mức để làm vừa lòng chồng. Chỉ mong đổi lấy chút bình yên trong căn nhà. Nhưng chồng chị chẳng hề biết thương vợ, cứ đòi hỏi, yêu cầu chị phải làm tốt hơn.

chong vo tam 2
Đàn ông đã vô tâm thì đàn bà hy sinh cả đời cũng không thể khiến anh ta hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân thật sự chính là sự sẻ chia và thấu hiểu. Đàn bà có chồng, có con dĩ nhiên sẽ đặt chồng con lên trên hết. Nhiều người phụ nữ vẫn rất hạnh phúc với sự hy sinh của mình bởi vì người chồng hiểu và biết ơn sự hy sinh đó. Còn một người chồng tệ bạc, ích kỷ thì cho dù vợ có hy sinh đến cả đời anh ta chỉ gắn điều đó với trách nhiệm và bổn phận. Bi kịch của đàn bà chính là hy sinh cho một người không xứng đáng rồi mơ mộng một ngày sẽ nhận lại sự trân trọng.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cuộc hôn nhân đó đã biến tôi thành một người rất khác

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cuộc hôn nhân đó đã biến tôi thành một người rất khác

Đàn bà ly hôn sẽ chẳng còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo như trước khi lấy chồng được nữa. Nụ cười mất đi, thay vào đó là những tổn thương và dằn vặt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hy sinh đàn ông vô tâm chồng tệ bạc

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này