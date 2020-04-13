Những tin nhắn của chồng nhiều khi chị chẳng buồn đọc, tin hay không tin thì bây giờ với chị chẳng có nghĩa lí gì nữa cả. Chị tha thứ cho chồng ngoại tình là vì con thôi còn lòng tin và tình yêu đã nguội lạnh như đống tro tàn.

Đàn ông ngoại tình không chỉ làm rạn nứt hôn nhân, mất đi hạnh phúc mà còn đánh mất chữ Tín của mình. Dù người vợ có tha thứ cho chồng, dù gia đình vẫn giữ được cái vỏ bọc như xưa thì trọn đời này người vợ cũng không thể tin chồng thêm một lần nào nữa. Chính giây phút đàn ông lên giường cùng người khác cũng là lúc anh giết chết tình yêu và niềm tin trong trái tim người vợ. Ngoại tình sẽ khiến đàn ông mất đi chữ Tín - Ảnh minh họa: Internet Chị là một người đàn bà đẹp, giỏi nội trợ, luôn hiếu thuận với ba mẹ chồng. Chị vẫn nghĩ mình là người vợ hạnh phúc cho đến khi phát hiện ra chồng ngoại tình trong một lần tình cờ cầm điện thoại của anh. Đàn bà có chồng phản bội thì muôn ngàn nỗi khổ. Càng xót xa hơn khi chị biết nhân tình của chồng chỉ là một đứa con gái mặt mũi non choẹt, làm tiếp thị bia cho một quán nhậu. Làm vợ, chị hiểu chồng mình đến với cô kia vì điều gì. Chị bị giày vò bởi suy nghĩ chồng mình quá tầm thường. Nếu nhân tình chồng là người giỏi giang, có hiểu biết thì chị đã chẳng đau lòng nhiều đến thế này.

Chị gục ngã hoàn toàn, lòng chị như có vạn mũi kim đâm đau nhói. Khi cơn hờn ghen dâng lên nghẹn ứ trong lòng chị đã muốn quậy tung một trận rồi đường ai nấy đi. Nhưng tự sâu trong lòng có điều kiềm chị lại: Là hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị dằn vặt bao đêm với câu hỏi con mình sẽ ra sao nếu cha mẹ ly hôn? Chị ngẫm lại thời gian mười năm hai vợ chồng ở với nhau đâu phải ngắn. Bao vui buồn, bao khó khăn gian khổ, chị không đành lòng dứt áo ra đi. Khi biết chồng phản bội, lòng chị như có ngàn mũi kim đâm đau nhói - Ảnh minh họa: Internet Rồi khi không có mặt hai con, chị ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng. Khi chị đưa ra những tin nhắn và hình ảnh của anh với nhân tình, mặt anh biến sắc. Anh hối lỗi và cầu xin chị tha thứ. Anh nói rằng do nhu cầu sinh lý của mình mạnh mà dạo này chị hay mệt mỏi nên tìm nơi giải tỏa thôi. Anh không bao giờ dại dột vì một người đàn bà ngoài đường mà rời bỏ vợ con. Chị nghẹn ứ trong lòng. Chị bảo, một lần duy nhất trong đời chị có thể bao dung nhưng nếu có lần thứ hai, chị vĩnh viễn bước chân ra khỏi cuộc đời anh.

Chồng chị quay về và làm tốt bổn phận của người chồng, người cha. Anh tỏ ra hối lỗi, những buổi chiều thường về nhà phụ giúp việc nhà và nấu ăn giúp chị. Những việc đó trước đây anh chưa từng làm. Chị không tin, âm thầm điều tra và biết anh đã cắt đứt với ả đàn bà kia thật sự. Anh ít nhậu nhẹt, những cuộc nhậu cuối tuần anh cũng bỏ. Thế nhưng, lòng chị chẳng vui nổi. Đàn bà miệng nói tha thứ nhưng những vết thương trong lòng vẫn ngày ngày hành hạ chị. Đêm đêm, nhắm mắt lại những hình ảnh của chồng và nhân tình quấn lấy nhau cứ lởn vởn trong đầu chị. Nằm bên chồng, chị không còn cảm giác yêu thương, ấm áp như trước kia. Khi anh vòng tay ôm, chị chẳng còn cảm giác. Vòng tay của anh từng ôm ghì người đàn bà khác trên giường. Với một người vợ, còn điều gì ám ảnh hơn thế? Dù chồng đã hối lỗi nhưng chị chẳng thể nào tin thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Biết vợ đang ở trong giai đoạn nhạy cảm và khó khăn, chồng chị đi đâu hay làm gì cũng đều thông báo cho chị biết. Khi anh đi công tác, anh đưa luôn quyết định có đóng dấu đỏ của công ty cho chị xem. Mỗi lần ngồi với đồng nghiệp, trước họp hành anh đều chụp ảnh gửi qua zalo cho chị yên tâm. Nhưng tin nhắn của chồng nhiều khi chị chẳng buồn đọc, tin hay không tin thì bây giờ với chị chẳng có nghĩa lí gì nữa cả. Chị tha thứ cho chồng ngoại tình là vì con thôi chứ lòng tin và tình yêu đã nguội lạnh như đống tro tàn rồi.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cuộc hôn nhân đó đã biến tôi thành một người rất khác Đàn bà ly hôn sẽ chẳng còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo như trước khi lấy chồng được nữa. Nụ cười mất đi, thay vào đó là những tổn thương và dằn vặt.

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