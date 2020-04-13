Đàn bà tốt không chê chồng nghèo, đàn ông tốt không chê vợ xấu

Một người đàn ông tốt chẳng cần làm những điều lớn lao vĩ đại mà từ ngày đầu cho đến ngày cuối vẫn yêu thương và trân trọng vợ mình. Thời gian qua đi, họ càng thương dấu vết của tuổi tác, thương những dấu chân chim trên khóe mắt… vì họ hiểu rằng cả thanh xuân, cả cuộc đời người vợ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình.

Làm thế nào để có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn? Đó luôn là câu hỏi của biết bao nhiêu người. Và có những người, đi miệt mài đến cuối đời vẫn không hề nắm được hạnh phúc trong tay. Dẫu cuộc sống của họ hội tụ rất nhiều điều kiện để có một cuộc sống hạnh phúc: Nhà cửa, tiền bạc, địa vị xã hội… Bất kỳ ai đã có gia đình, đã sinh con đẻ cái đều thừa nhận rằng hôn nhân rất khó khăn và đôi khi rất khốc liệt. Nhưng bí quyết hạnh phúc nằm ở chỗ con người ta phải luôn biết trân trọng những gì mình có được. Trân trọng những gì mình đang có chính là chìa khóa của hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Dù là đàn ông hay phụ nữ, khi bước vào hôn nhân cũng đều mong muốn tìm kiếm cho mình một đối tượng phù hợp, tâm lý, yêu thương thật lòng để cùng xây dựng hạnh phúc. Trước khi kết hôn, dù ít hay nhiều thì người ta cũng có những mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân đầy tươi đẹp phía trước. Thế nhưng, trải qua năm tháng hôn nhân, tình yêu sẽ rơi rụng dần. Và như một quy luật, con người ta khi thất vọng, khi chán chường thường có tâm lý so sánh người bạn đời của mình với những người ngoài kia. Họ thấy những hào nhoáng trong cuộc sống hôn nhân của người khác mà quên mất đi hạnh phúc của chính mình.

Điều làm một người phụ nữ thất vọng nhiều nhất ở đàn ông chính là khả năng kiếm tiền. Khi cuộc sống mưu sinh mệt nhoài, quá nhiều gánh nặng trên vai khiến phụ nữ vô cùng mỏi mệt. Và khi đó, tiền chính là con đường ngắn nhất để họ có được một cuộc sống thảnh thơi, ít muộn phiền. Khi mình cong lưng làm việc mệt nhọc, chắt chiu từng đồng mua sữa cho con thì những lung linh từ cuộc sống của người đàn bà khác rất dễ khiến họ ghen tị. Và lúc đó, họ sẽ trào dâng niềm thất vọng về chồng: “Sao chồng mình kém cỏi, bất tài?”, “tại sao mình lại có thể cưới một người đàn ông như vậy làm chồng?”… Một người vợ tốt sẽ không rời xa khi chồng khốn khó - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, một người vợ tốt chính là không chê chồng mình nghèo. Bởi thực tế, chính đàn ông là người luôn khao khát bản thân mình có nhiều tiền để lo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp nhất. Nhưng con người ta sinh ra ở những xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có những người đàn ông sinh ra đã có mọi thứ, gia đình khá giả, có được công danh sự nghiệp dễ dàng. Còn ngược lại, có những người trầy trật mới đủ ăn.

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông càng giàu thì càng nhiều cám dỗ và người đàn bà đi cùng phải tương xứng với số tiền mà anh ta kiếm được. Có những người đàn bà sống trong nhung lụa lại thèm sự yêu thương và quan tâm từ chồng. Đàn ông nghèo nhưng biết yêu thương vợ con, luôn cố gắng hết mình để kiếm tiền nuôi vợ con là một người đáng trân trọng. Và đàn ông khi chán chường, khi yếu lòng rất hay so sánh vợ với người đàn bà khác. Những chuyện ngoại tình, vô tâm, sa vào những cám dỗ cũng đều từ tâm lý chán vợ mà ra cả. Đàn ông chê vợ già nua xấu xí, chê nhan sắc tàn phai để rồi xuýt xoa trước sự mơn mởn của những người đàn bà ngoài kia. Một người đàn ông tốt chẳng cần làm những điều lớn lao vĩ đại mà là dù ngày đầu đến ngày cuối vẫn yêu thương và trân trọng vợ mình. Thời gian qua đi, họ càng thương dấu vết của tuổi tác, thương những dấu chân chim… vì họ hiểu rằng cả thanh xuân, cả cuộc đời người vợ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Người đàn ông tốt sẽ trân trọng vợ mình từ ngày đầu cho đến ngày cuối - Ảnh minh họa: Internet Thay vì so sánh, chê bai, thay vì nhìn hào nhoáng trong cuộc hôn nhân của người khác thì mỗi người chúng ta hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Một gia đình nhỏ nhưng không bao giờ thiếu vắng tình thương yêu, những bữa cơm rộn rã tiếng cười ấm áp… Đó chính là hạnh phúc thật sự mà chúng ta đi kiếm trong cuộc đời này.

Tâm sự đàn bà ly hôn: Cuộc hôn nhân đó đã biến tôi thành một người rất khác Đàn bà ly hôn sẽ chẳng còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo như trước khi lấy chồng được nữa. Nụ cười mất đi, thay vào đó là những tổn thương và dằn vặt.

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