Sau hôn nhân đổ vỡ, tôi chỉ muốn an phận nuôi con

Tâm sự gia đình 14/05/2020 10:33

Với một người đàn bà từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ như tôi, tình yêu chỉ là lời hứa dành cho những người cả tin. Tôi bây giờ chăm chỉ kiếm tiền nuôi con, chăm sóc và yêu thương bản thân mình chứ với chuyện tình yêu hay hôn nhân đã chẳng còn thiết tha gì nữa.

Ngày nắm tay chồng bước vào lễ đường có người đàn bà nào có thể tưởng tượng được rằng một ngày hôn nhân đổ vỡ? 5 năm kết hôn, tôi đã dành hết tâm sức, đã đặt vào gia đình mình rất nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, bất luận tôi có cố gắng bao nhiêu, có hy sinh bao nhiêu thì cũng chẳng giữ được cuộc hôn nhân này. 30 tuổi, tôi trở thành người đàn bà một đời chồng.

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Bất luận tôi có cố gắng thế nào cũng chẳng thể giữ được cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng chúng tôi yêu nhau vài năm mới cưới, vậy mà về sống với nhau lại nhận ra có nhiều mâu thuẫn, trái ngược về quan điểm sống. Chồng tôi học cao hiểu rộng nhưng sống với vợ anh rất so đo, gia trưởng. Không bao giờ nhường nhịn mà luôn muốn giành phần thắng về mình. Chồng luôn bắt vợ phải làm theo ý mình. Nếu không đúng thì anh chì chiết, chửi bới.

Có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn để dung hòa hai tính cách. Có lẽ cái tôi của chồng lớn hơn sự ấm êm của một gia đình. Sống trong cảnh vợ chồng lúc nào cũng lục đục, cãi vã, tôi chán chường vô cùng. Tôi nghe theo lời mọi người khuyên nhủ cũng vun vén, cũng nín nhịn để giữ hòa khí gia đình. Nhưng trong lòng chồng tôi, tình cảm với vợ đã hết. Tôi phát hiện anh có qua lại với một người đàn bà khác. Quá mệt mỏi và đau khổ, tôi quyết định ly hôn.

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Với tôi, tình yêu chỉ là lời hứa cho những người đàn bà cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà sau ly hôn như tôi cuộc sống không quá khó khăn. Tôi vốn có công việc tốt, thu nhập ổn định. Tôi dắt con về nhà ba mẹ ruột ở nên cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Thế nhưng đằng sau những thứ “có vẻ ổn” đó, tôi luôn bị dằn vặt và khổ tâm mỗi lần nghĩ về chồng cũ. Có những đêm mất ngủ, tôi ôm con vào lòng mà thương vô hạn, nước mắt rơi ướt gối. Rồi để sáng mai, tôi lại thức dậy, sửa soạn một gương mặt thật vui vẻ để đến công ty.

30 tuổi, trong khi một vài người bạn chưa có gia đình thì tôi đã là người đàn bà đã ly hôn. Ngồi giữa đám bạn bè, tôi thấy mình vẫn còn đẹp, còn trẻ lắm. Một vài người bạn còn có ý mai mối cho tôi nhưng tôi từ chối. Thú thật, khi biết tôi đã ly hôn, nhiều người chủ động tán tỉnh, thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ yêu thương. Nhưng với tình yêu, lòng tôi như chai sạn rồi.

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Phụ nữ tự yêu thương mình, tự kiếm tiền nuôi con không tốt hơn sao? - Ảnh minh họa: Internet

Với một người đàn bà như tôi, tình yêu chỉ là lời hứa dành cho những người cả tin. Tôi bây giờ chỉ chăm chỉ kiếm tiền nuôi con, chăm sóc và yêu thương bản thân mình chứ với chuyện hôn nhân đã chẳng còn thiết tha gì nữa. Trăm ngàn lời hứa hẹn của đàn ông làm cho phụ nữ hạnh phúc biết có lời nào là thật? Chi bằng phụ nữ tự mình yêu thương, tự kiếm tiền cung phụng bản thân và nuôi con không tốt hơn sao? 

Khi bị cuộc đời dồn vào chân tường thì đàn bà tự khắc sẽ mạnh mẽ

Khi bị cuộc đời dồn vào chân tường thì đàn bà tự khắc sẽ mạnh mẽ

Chị bảo, nếu không có những nỗi đau trong quá khứ thì sẽ không có một người đàn bà mạnh mẽ, gai góc như bây giờ. Chị đã từng yếu đuối nhưng chị nhận ra khóc mãi, yếu đuối mãi cũng chẳng có cơm ăn áo mặc cho con, cũng chẳng giúp chị xoa dịu những vết thương chất chồng trong lòng.

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