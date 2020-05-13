Đàn ông chung thủy hay không là ở sự tự nguyện, đàn bà đừng tìm mọi cách để giữ chồng

Đàn bà đừng sợ mất chồng, đừng mòn mỏi chạy theo chỉ để mong người chồng giữ được lòng thủy chung với mình. Đàn bà nên nhớ, đàn ông chung thủy không cần phải giữ, đàn ông tồi lại chẳng cần phải giữ làm gì!

Nhiều chị em vẫn thường hay rỉ tai nhau những bí quyết giữ chồng. Nào là phải ngọt ngào, nấu ăn ngon, phải “hư hỏng” trên giường, am hiểu tâm lý đàn ông… Thế nhưng người đàn bà khôn ngoan hiểu rằng đàn ông chung thủy hay không là ở sự tự nguyện. Đàn ông một khi đã muốn ngoại tình, lòng dạ phản trắc thì bằng cách này hay cách khác anh ta cũng sẽ rời đi. Lòng chung thủy của đàn ông là tự nguyện - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình khi và chỉ khi không biết đủ với hạnh phúc mình đang có. Lòng dạ đã tham lam thì khi có một người vợ đẹp, hiền lành, giỏi giang, nấu ăn ngon thì anh ta cũng sẽ có người phụ nữ khác. Vợ đẹp mặn mà nhưng anh ta lại ngụy biện rằng mình thích vẻ đẹp giản dị, hương đồng gió nội. Vợ nấu ăn ngon, biết vun vén nhà cửa, chăm sóc con cái nhưng anh ta sẽ nói rằng mình thích một người phụ nữ năng động, giỏi giang… Đàn ông luôn có lí lẽ để biện minh cho sự phản bội và thói ích kỷ của mình. Liệu rằng có người vợ nào đủ sức để đáp ứng hết mọi sở thích và yêu cầu của chồng?

Vả lại, đàn ông khôn ngoan lắm. Một khi đã muốn ngoại tình, đã giấu giếm thì làm sao người vợ có thể biết được? Trước mặt ngọt ngào, yêu thương nhưng sau lưng lại ôm ấp một người đàn bà khác. Bao nhiêu mối quan hệ ngoài đường, công việc, xã hội, liệu phụ nữ chúng ta có thể đi theo mà giữ chồng cả đời? Bởi thế, chung thủy hay không, không phải nằm ở việc người vợ giữ chồng mà nằm ở sự tự nguyện của đàn ông. Đàn ông ngoại tình không nằm ở việc nhân tình đẹp, giỏi giang bao nhiêu mà ở chính lòng dạ với vợ con đã bạc mất rồi! Đàn ông tốt không cần phải giữ, đàn ông tồi chẳng giữ để làm gì - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan không có khái niệm giữ chồng. Họ hiểu rằng, việc mình lo lắng chồng phản bội sẽ phí hoài thời gian và công sức. Họ có nhiều việc để làm, để giữ hơn là trái tim của một người đàn ông. Họ nấu ăn ngon, mặc đẹp, vun vén nhà cửa, cắm một bình hoa đẹp là vì chính bản thân chứ chẳng phải để trói chân ai cả.

Đàn bà càng mất tự tin thì càng sợ mất chồng. Ngược lại, người đàn bà đẹp, kiếm được nhiều tiền, vui vẻ, yêu đời thì chẳng sợ mất ai cả. Tâm lí đàn ông thường chán ngán những người vợ cứ đi theo giữ chặt mình. Còn một người vợ đẹp rực rỡ như một bông hoa lại có tâm lý bất cần chồng thì đàn ông lại sợ mất. Cuộc sống hôn nhân đôi khi là vậy. Càng giữ chặt, càng ôm lấy lại khiến tình yêu chết nhanh đi. Cứ sống tự do, thoải mái, cho chồng sự tự do lại khiến người chồng “chết mê chết mệt” mình. Đừng sợ mất chồng, đừng hao tốn sức lực để mong trói chân chồng - Ảnh minh họa: Internet Muốn hạnh phúc, đàn bà hãy biết yêu thương và chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Đừng sợ mất chồng, đừng mòn mỏi chạy theo để chỉ mong người chồng giữ được lòng thủy chung với mình. Đàn bà nên nhớ, đàn ông tốt không cần phải giữ, đàn ông tồi lại chẳng cần phải giữ làm gì!

Cuộc sống và nhan sắc là của mình, phụ nữ đừng phí hoài vì một người chồng chẳng ra gì Phụ nữ à, nếu chẳng thay đổi được chồng thì chi bằng ta hãy thay đổi tư duy và cách sống của chính mình. Đàn ông có tâm thì không cần nói cũng tự khắc biết những việc mình cần phải làm. Còn chồng vô tâm, nói hoài nói mãi cũng chỉ là “nước đổ lá khoai” mà thôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-chung-thuy-hay-khong-la-o-su-tu-nguyen-dan-ba-dung-tim-moi-cach-de-giu-chong-358645.html