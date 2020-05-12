Gửi đàn bà ngoại tình: Đừng ngộ nhận rằng nhân tình luôn tốt hơn chồng

Tâm sự gia đình 12/05/2020 10:44

Đàn bà khổ sở với chồng nhưng hãy dùng lí trí, đừng để một người đàn ông khác lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh của mình để thỏa mãn dục vọng. Đàn bà ngoại tình đừng tự huyễn hoặc mình rằng vì anh ta tốt hơn chồng nên mình mới sa ngã.

Phụ nữ thường nói rằng: “Đàn bà ngoại tình mới biết ngoài kia có nhiều người đàn ông tốt hơn chồng mình”. Đó là lí lẽ của kẻ phản bội hay đàn bà chỉ đang ngộ nhận? Khi chán chường hôn nhân, lòng dạ đã quá thất vọng, cay đắng về chồng người đàn bà rất sa ngã trước người đàn ông khác. Thế nhưng, nhân tình có thật sự tốt đẹp và tử tế như đàn bà lầm tưởng? Bởi đơn giản rằng là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm sẽ không lên giường với một phụ nữ đã có chồng.

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Đàn ông tử tế sẽ không lên giường với người phụ nữ đã có chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân của tôi thú nhận rằng mình đã ngoại tình. Bạn bảo rằng, cuộc sống vợ chồng bạn đang rơi xuống vực và việc ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Chồng bạn quá nhạt nhẽo và sống thờ ơ với vợ con. Anh ta chỉ biết có công việc mà chẳng bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của vợ. Khi đang chán chồng thì bạn nhận được sự quan tâm, an ủi từ một người đồng nghiệp. Chồng bạn vô tâm, lạnh nhạt bao nhiêu thì anh chàng này lại ấm áp, tâm lý bấy nhiêu. Một vài tin nhắn hỏi han, chúc ngủ ngon mỗi buổi tối đã khiến bạn như xiêu lòng. Một vài câu nói thì thầm “anh yêu em” vào tai đã khiến bạn chao đảo. Bạn tôi yêu thêm lần nữa, hạnh phúc ngập tràn mà quên mất rằng mình là đàn bà đã có chồng.

Tôi hỏi bạn sẽ mong chờ sẽ ở cuộc tình này? Bạn bảo: “Sau khi ly hôn với chồng, hai người sẽ chính thức qua lại. Sau này sẽ cưới nhau như lời anh ấy hứa”. Là người ngoài cuộc, tôi nghĩ rằng bạn mình vì say mê nhất thời mà đánh mất lí trí. Đàn ông khôn ngoan lắm. Bạn bảo rằng anh ta giỏi giang, hiền lành, tử tế bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ thì tại sao lại lén lút qua lại với người đàn bà đã có chồng? Tôi tự hỏi, anh có có thật tâm với một người đàn bà ở tuổi 35, đang có một cuộc hôn nhân bất hạnh như bạn?

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Chán chồng, bạn đã ngã vào lòng một người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Điều tôi lo sợ đã tới. Khi cơ quan bạn tuyển thêm một cô nhân viên trẻ đẹp thì anh đồng nghiệp chuyển mục tiêu sang cô gái kia. Bạn nhận được một cái trở mặt như lật bàn tay của anh ta. Bạn định gào lên, nói chuyện cho ra lẽ nhưng bạn chợt nhận ra mình ở thế bị động. Bởi bạn đã có chồng, cuộc tình của bạn là lén lút. Nếu bạn làm um sùm chẳng khác nào bôi tro vào mặt. Bạn câm lặng và viết đơn xin nghỉ việc.

Chồng bạn chẳng hay biết gì cả, vẫn chú tâm vào công việc, có hôm còn ngủ gục trên bàn. Bạn sống trong sự day dứt và đau khổ vì đã phản bội. Khi bạn viết đơn ly hôn thì chồng bạn xé đi và bảo rằng: “Em khờ quá, anh lao vào công việc chỉ vì muốn cho mẹ con em có cuộc sống tốt hơn. Căn nhà hứa mua cho em, anh đã sắp kiếm đủ tiền rồi”. Bạn trào nước mắt. Bạn phải tiếp tục sống như thế nào khi đã là người đàn bà phản bội chồng?

Đàn bà dù là ai đi chăng nữa trong sâu thẳm tiềm thức vẫn cần được bao bọc, chở che. Họ cũng đã từng đem sự kì vọng về một bờ vai vững chãi đặt trọn cho chồng. Khi lòng dạ chồng bạc bẽo, họ lại càng rơi vào cảm giác cô đơn, bế tắc. Lúc ấy, sự xuất hiện của một người đàn ông khác giống như một cứu cánh cho những xúc cảm tiêu cực của họ. Khi đàn ông tỏ ra săn đón, quan tâm, đàn bà thường đem những thứ tốt đẹp nhất để phủ lên tình yêu. Nhân tình của họ lúc nào cũng tử tế, cũng tốt đẹp gấp bội phần chồng. Nhưng đàn bà à, một người đàn ông tử tế, đúng mực sẽ không ăn nằm với một người phụ nữ khi biết rằng họ đã có chồng. Nếu yêu thương thật sự, anh ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi việc ly hôn hoàn tất. Họ sẽ không để người đàn bà mình yêu thương mang danh phản bội, ngoại tình.

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Làm sao bạn có thể tiếp tục sống với chồng khi đã trở thành kẻ phản bội? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có quyền được yêu thương, được bao bọc nhưng hãy để mình được tự do trước khi làm điều đó. Nếu sống với chồng không hạnh phúc hãy ly hôn trước khi đến với một người đàn ông khác. Đàn bà khổ sở với chồng nhưng hãy dùng lí trí, đừng để bị một người đàn ông khác lợi dụng hoàn cảnh bất hạnh của mình để thỏa mãn dục vọng. Nếu đàn ông, biết phụ nữ có đã có chồng vẫn vồ vập tán tỉnh, quan tâm thì đàn bà hãy nhớ rằng: Mình chỉ là con cừu non sắp bị sập bẫy bởi một con sói sành đời, ma mãnh!

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Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Nếu chẳng may đàn ông quay lưng thì đàn bà khôn ngoan vẫn sống tốt, sống ổn.

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Từ khóa:   đàn bà chán chồng đàn ông tử tế phụ nữ ngoại tình

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