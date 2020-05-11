Tôi ly hôn vì chồng quá vô tâm và vô trách nhiệm

Tâm sự gia đình 11/05/2020 10:29

Tôi luôn tự hỏi tại sao chồng không thấy thùng gạo sắp cạn, con không có sữa uống, không thấy mấy tờ hóa đơn điện nước quá hạn tôi luôn để trên bàn? Hay tại chồng vô tâm, quá tàn nhẫn nên không nhìn thấy sự nheo nhóc của con, sự cực khổ của vợ?

Đâu phải người chồng nào cũng biết trách nhiệm và bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Đâu phải người đàn ông nào cũng xứng đáng với hai chữ: Làm Chồng. 15 năm kết hôn, chồng tôi ngoài chuyện đem đến cho vợ con những nỗi xót xa và cay đắng thì chẳng còn gì cả. Chồng người ta thương yêu vợ con, còn chồng tôi thì lại có khả năng vô hạn gây ra những khổ tâm cho người thân của mình. Tôi ly hôn bởi chồng vô tâm và vô trách nhiệm.

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Chồng tôi có khả năng vô hạn gây ra những tổn thương cho vợ con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Một vài lần ngồi cà phê với bạn thân, khi kể về chồng tôi thì đa số bạn bè tôi đều không thể tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông sống ích kỷ và vô tâm đến như vậy. 15 năm kết hôn, số lần chồng đưa tiền cho tôi để mua sữa và lo học phí cho con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi nghe chồng tôi trên bàn nhậu khoe khoang về việc mình kiếm nhiều tiền, công việc làm ăn thuận lợi. Tôi nghe mà thấy chua chát. Anh ta sĩ diện làm gì khi vợ con mình còn chẳng lo nổi?

Chồng tôi rất vô tâm và thờ ơ. Hiếm khi phụ vợ việc nhà, trông hộ con cho tôi nấu ăn. Những lần anh ta làm giúp đều với thái độ miễn cưỡng, khó chịu. Chồng tôi bảo đàn ông ai lại đi làm việc nhà, thiên hạ sẽ cười cho. Với chồng tôi, chuyện chăm con, nấu ăn, giặt giũ, cha mẹ hai bên... đều là việc của đàn bà. Khi khỏe mạnh, tôi cố sức cũng làm hết việc nhà và chăm hai đứa con. Nhưng khi ốm sốt, tôi trào nước mắt khi con đói nheo nhóc mà chồng vẫn vô tư ăn nhậu hay lười biếng nằm ườn ra đó.

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Một mình tôi gồng gánh, bươn chải nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Một mình tôi gồng gánh, bươn chải với sạp rau ngoài chợ để nuôi con. Vậy mà chồng tôi lại có tật sĩ diện. Anh ta làm được đồng nào là bao bạn bè ăn nhậu. Nhiều khi tiền bạc chẳng có, còn mượn ngược mượn xuôi tổ chức sinh nhật, đi ăn tiệc cùng bạn. Tôi khổ tâm vô cùng. Tôi luôn tự hỏi tại sao chồng không thấy thùng gạo sắp cạn, con không có sữa uống, không thấy mấy tờ hóa đơn điện nước quá hạn tôi luôn để trên bàn? Hay tại chồng quá vô tâm, quá tàn nhẫn nên không nhìn thấy sự nheo nhóc của con, sự cực khổ của vợ?

15 năm chẳng phải quá dài trong đời người nhưng cũng đủ để tôi hiểu về cái người mà tôi luôn gọi là chồng. Khi tôi đưa lá đơn ly hôn, anh ta vẫn ngơ ngác không biết tại sao tôi làm vậy. Anh ta hỏi tôi: “Nhà cửa vẫn ổn, con cái vẫn tốt. Cô sướng quá lại hóa rồ à?”. Tôi chìa bàn tay ra cho chồng xem. Đôi bàn tay nhăn nheo, trầy trụa tóe máu, đầy những nốt chai sần vì làm việc quá nhiều. Tôi hỏi chồng: “15 năm qua anh làm được gì cho tôi, cho con? Anh ngẫm lại xem mình có xứng đáng làm chồng, làm cha không?”.

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Tôi thà sống một mình nuôi con còn hơn bị giày vò vì người chồng như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ly hôn bởi đàn ông không xứng đáng làm chồng. Tôi dắt con đi trong sự bàng hoàng của chồng. Tôi đã mệt mỏi, ở tận cùng của sự chán chường rồi. Tôi thà sống một mình nuôi con còn hơn vừa mệt tấm thân vừa bị hành hạ về tinh thần vì người chồng tệ bạc. Lòng tôi đã quyết, sẽ chẳng bao giờ quay về căn nhà đó nữa.

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Từ khóa:   đàn bà ly hôn chồng tệ bạc đàn ông vô tâm

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