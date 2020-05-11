Phụ nữ ngây thơ tin rằng gặp đúng đàn ông sẽ không cần trưởng thành, đàn bà khôn ngoan sẽ trưởng thành mà chẳng cần nương dựa ai

Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Nếu chẳng may đàn ông quay lưng thì đàn bà khôn ngoan vẫn sống tốt, sống ổn.

Nhiều cô gái chưa chồng thường truyền tai nhau câu nói: “Chỉ cần gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình thì người cả đời chẳng cần trưởng thành, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả”. Điều đó đúng, nhưng chỉ trên ngôn tình. Bởi chỉ những ai từng trải, hay bước vào đời sống hôn nhân mới thấy để sống cạnh nhau con người không chỉ cần có tình yêu. Đàn bà hạnh phúc khi và chỉ khi tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ cần gặp đúng người thì phụ nữ không cần trưởng thành? - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ trưởng thành không phải là người đủ tuổi công dân hay đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người phụ nữ hơn ba mươi nhưng không thể sống một mình, lúc nào cũng cần có người bên cạnh để họ dựa dẫm. Nhưng dựa dẫm sẽ trở thành thói quen. Cuộc đời suôn sẻ thì chẳng nói nhưng lỡ may bất trắc, ly hôn, gia đình đổ vỡ thì đàn bà chẳng biết phải bám víu vào đâu.

Đàn bà xưa nay luôn được coi là phái yếu. Đặc quyền của phụ nữ là nước mắt, luôn cần được đàn ông chở che, bao bọc. Nhưng một người đàn bà, đụng bất kì việc gì cũng sợ hãi, cũng mong người khác giúp đỡ liệu có khiến người khác nhàm chán? Đàn bà có quyền dựa vào người đàn ông của cuộc đời mình nhưng có bao giờ tự hỏi, khi người đàn ông hết bảo bọc, đàn bà sẽ sống ra sao? Đàn ông khi yêu họ thường bị cuốn hút bởi những cô gái mềm yếu. Khi đó, bản tính nam nhi trong đàn ông trỗi dậy, họ muốn dang tay bao bọc, chở che cho người yêu. Nhưng khi cưới về, điều đàn ông cần là một người bạn đồng hành, sẻ chia. Những lúc họ khó khăn, bế tắc người vợ có thể là điểm tựa cho họ. Vả lại, trên đời này chẳng ai thích bồng bế ai cả đời cả. Đàn bà không trưởng thành, chỉ biết nương dựa vô tình lại trở thành gánh nặng của chồng.

Không người đàn ông nào muốn bồng bế, bao bọc ai cả đời cả - Ảnh minh họa: Internet Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa đàn bà phải gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Người đàn bà khôn ngoan bề ngoài hiền lành, mềm mỏng nhưng tính cách lại kiên cường. Là người có thể khóc ướt trên vai người đàn ông của mình nhưng khi rời vòng tay ấy đàn bà có thể tự đứng vững. Yêu và đến với một người đàn ông, không mong người ấy có thể che chở và bao bọc mình suốt đời, vì họ hiểu: “Vùng an toàn của đàn bà không bao giờ là trong vòng tay của người đàn ông”. Nhiều người phụ nữ thường cho rằng, chỉ cần mình lấy được người chồng tốt, giàu có, đủ vững vàng thì cả cuộc đời của mình chẳng cần phải lo gì nữa. Và, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, trầm trồ thậm chí là ghen tị khi một người phụ nữ mình quen kết hôn với một người đàn ông thành đạt. Nhưng nghĩ rằng chỉ cần lấy chồng giàu cả đời mình sung sướng thì đàn bà đã sai lầm. Đàn bà đi làm, bước ra ngoài xã hội sẽ được coi trọng hơn một người ở nhà. Chỉ những đồng tiền do chính tay mình làm ra mới là chỗ dựa vững chắc cho đàn bà. Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc khi đứng trên đôi chân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Nếu chẳng may đàn ông quay lưng thì đàn bà vẫn sống tốt, sống ổn. Đó mới thực sự là một người đàn bà bản lĩnh. Cách để đàn bà hạnh phúc vẫn chính là đi trên đôi chân của mình.

Ngày của Mẹ: ‘Người tình có thể độc ác nhưng trái tim người mẹ chỉ có từ tâm’ Những đứa con thì cứ sống vô tâm, chỉ có lòng mẹ mãi mãi từ tâm. Để sau bao nhiêu chông gai, mất mát, phản bội, đớn hèn, gục ngã… ta trở về. Và vòng tay mẹ vẫn mãi mãi dang rộng, chỉ cần sà vào ta tìm được bình yên. Ngày của Mẹ 2021 năm nay, những đứa con hãy thật sự "trở về" với gia đình, với người mẹ của mình.

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