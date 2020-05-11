Thanh xuân của phụ nữ, ai cũng đã từng yêu sai người?

Tâm sự gia đình 11/05/2020 10:26

Mối tình thanh xuân ấy cứ ngỡ là một quãng thời gian thôi ai ngờ với chị là cả cuộc đời. 9 năm ấy, ai trả lại cho chị những tin yêu, những hy vọng? Vì yêu sai người, chị đã mất đi niềm tin với cái gọi là tình yêu, sự chung thủy.

Người ta nói rằng thanh xuân của phụ nữ đa phần đều yêu nhầm một người đàn ông. Là mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng với đàn ông lại là “đúng người sai thời điểm”. Sau bao nhiêu năm tháng bên nhau, đàn ông luôn có những lí lẽ rất hợp lí để chia tay: “Anh chưa có gì trong tay cả”, “anh phải cố gắng lo cho sự nghiệp của mình, anh sợ em sẽ khổ vì anh”… Đàn ông thì rời đi nhanh chóng, vài ba tháng sau lại dễ dàng đến với một người phụ nữ mới. Thế nhưng phụ nữ lại không như vậy. Có những người đàn bà yêu sai người mà cô đơn cả một đời, chẳng thể mở lòng với ai được nữa.

yeu sai nguoi 1
Thanh xuân của phụ nữ luôn gắn liền với một mối tình khắc cốt ghi tâm - Ảnh minh họa: Internet

Chị gái tôi chia tay đã hơn 5 năm rồi mà vẫn chẳng thể quên được người cũ. Chị năm nay đã 32 tuổi, ba mẹ giục lấy chồng chị chỉ biết đáp lại bằng nụ cười buồn. Chị tôi xinh đẹp, cũng giỏi giang, nhiều chàng trai tốt vây quanh nhưng chị đều từ chối. Tôi biết, chị mình chưa bao giờ quên được người cũ dẫu cho anh ta là kẻ vô cùng bạc bẽo.

Thời sinh viên chị có một mối tình rất đẹp. Họ yêu nhau ngay từ những ngày đầu nhập học. Tình yêu của chị giản dị vô cùng, những lần hẹn hò chỉ ngồi ghế đá công viên, cùng nhau uống ly nước mía đã thấy hạnh phúc vô cùng. Yêu nhau 4 năm, ra trường họ vẫn bền bỉ bên nhau. Bạn bè, cha mẹ ai cũng nghĩ sẽ có một cái đám cưới viên mãn. Thế nhưng, một bữa anh hẹn chị ra để nói lời chia tay với lí do hết sức buồn cười: “Anh thấy mình không hợp nhau". Yêu nhau đến 9 năm mà đến tận bây giờ anh ta mới nói rằng họ không hợp? Nghe thật nực cười. Ít lâu sau, chị tôi thấy anh ta đi với một cô gái khác. Cô này nghe đâu nhà giàu có vô cùng. Chỉ vài tháng sau, họ làm đám cưới. Chị hiểu rằng, rốt cuộc tình yêu cũng chẳng thắng nổi vật chất, tiền tài.

yeu sai nguoi 2
Tình yêu cũng chẳng thắng nổi vật chất, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Chị tôi khép lòng mình lại sau mối tình đổ vỡ. Chị dường như trở thành một con người khác. Đến tận 5 năm rồi, chị vẫn chưa thể quên được. Mối tình thanh xuân ấy cứ ngỡ là một quãng thời gian trong đời thôi ai ngờ với chị là cả cuộc đời. 9 năm ấy, ai trả lại cho chị những tin yêu, những hy vọng? Chị đã mất đi niềm tin với cái gọi là tình yêu, sự chung thủy. Bề ngoài chị vẫn vui vẻ, vẫn đi làm kiếm thật nhiều tiền nhưng tận sâu trong tim chị vết thương của mối tình cũ vẫn còn âm ỉ.

Tôi biết nhiều người phụ nữ ngoài kia giống như chị. Thanh xuân cứ trôi tuột qua kẽ tay, vì một kẻ không xứng đáng. Có khi cả cuộc đời cô đơn bởi thanh xuân ấy trái tim đã trao nhầm người. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy vết hằn trên gò má, dấu chân chim trên khóe mắt mà thôi. Kẻ bạc bẽo thì hạnh phúc, viên mãn. Chỉ có những thanh xuân của đàn bà vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được.

yeu sai nguoi 3
Phụ nữ à, hãy buông bỏ kẻ không xứng đáng với mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, hãy buông bỏ những kẻ không xứng đáng với mình. Vốn dĩ mọi chuyện trên đời này tùy duyên cả! Nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Hãy sống cho hiện tại. Đàn ông tốt ngoài kia còn nhiều và bản thân mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được thương yêu.

Ngày của Mẹ: ‘Người tình có thể độc ác nhưng trái tim người mẹ chỉ có từ tâm’

Ngày của Mẹ: ‘Người tình có thể độc ác nhưng trái tim người mẹ chỉ có từ tâm’

Những đứa con thì cứ sống vô tâm, chỉ có lòng mẹ mãi mãi từ tâm. Để sau bao nhiêu chông gai, mất mát, phản bội, đớn hèn, gục ngã… ta trở về. Và vòng tay mẹ vẫn mãi mãi dang rộng, chỉ cần sà vào ta tìm được bình yên. Ngày của Mẹ 2021 năm nay, những đứa con hãy thật sự "trở về" với gia đình, với người mẹ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   mối tình thanh xuân thanh xuân của phụ nữ mối tình đầu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 30 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?