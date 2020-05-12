Cuộc sống và nhan sắc là của mình, phụ nữ đừng phí hoài vì một người chồng chẳng ra gì

Phụ nữ yêu 12/05/2020 10:55

Phụ nữ à, nếu chẳng thay đổi được chồng thì chi bằng ta hãy thay đổi tư duy và cách sống của chính mình. Đàn ông có tâm thì không cần nói cũng tự khắc biết những việc mình cần phải làm. Còn chồng vô tâm, nói hoài nói mãi cũng chỉ là “nước đổ lá khoai” mà thôi.

Phụ nữ khi ngồi với nhau thường tâm sự về những nỗi khổ tâm và ấm ức trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đàn bà chán chồng, chẳng thiết tha gì với người đầu ấp tay gối của mình ngày càng nhiều. Điều này cũng dễ hiểu khi đàn ông vô tâm, xao nhãng trọng trách của mình trong gia đình. Phụ nữ buồn chán thì khóc chồng, than chồng, có người chìm đắm trong nỗi muộn phiền không dứt ra được. Nhưng đàn bà à, cuộc sống là của mình, nhan sắc là của mình. Hà cớ gì chúng ta đánh mất niềm vui sống chỉ vì một người chồng không ra gì?

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Chồng không tốt, phụ nữ đau khổ và dằn vặt rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng khó để nhận diện những người phụ nữ có chồng vô tâm. Họ hay khóc, hay than vãn. Họ dùng nước mắt để mong chồng thay đổi. Chồng không thay đổi thì gào thét, càu nhàu, chửi bới. Những mâm cơm nguội lạnh không có chồng chẳng buồn ăn. Chồng bận ăn nhậu về khuya thì thấp thỏm ngồi đợi, khuya khoắt cũng ngồi chờ. Càng như thế, phụ nữ càng rơi vào cảm xúc tiêu cực không thoát ra được. Càng mong đợi chồng thay đổi mà người chồng không đáp ứng lại càng dằn vặt, khổ tâm.

Và cuộc sống nhiều khi rất trái khoáy, đàn ông đã sống vô tâm thì trước sự khóc lóc, những lời càu nhàu của vợ lại càng tỏ ra khó chịu. Vợ càng nói, càng khóc họ lại càng đi nhiều hơn. Bởi đàn ông thường lựa chọn những nơi chốn cho họ cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bước về nhà chỉ thấy vợ khóc, vợ than vãn thôi thì đi với bạn bè, đi ăn nhậu sẽ sung sướng hơn. Vợ chồng cứ như thế, lại rơi vào vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Và người khổ tâm nhất chẳng ai khác chính là phụ nữ.

Người ta nói nhiều, bàn nhiều về đàn ông vô tâm. Thế nhưng, chẳng qua là cái Tâm của họ không đặt nơi gia đình, nơi vợ con. Còn với bạn bè, với những cuộc chơi thì họ luôn hết mình, hết sức. Họ cứ nghĩ vợ mình đang rất ấm êm, có một cuộc sống no đủ. Đàn ông trọng thiên hạ hơn vợ con ở nhà. Dành thời gian ăn nhậu, cà phê nhiều hơn là ở nhà. Đàn ông sĩ diện, chẳng khi nào động tay vào giúp vợ bất cứ việc gì trong nhà. Đàn ông phó thác chuyện con cái, nội ngoại cho vợ. Đàn ông biết rành mạch chuyện thiên hạ nhưng chẳng hề biết cuộc sống của vợ con. Đó chính là điển hình của những người chồng vô tâm bây giờ.

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Khi chồng không thay đổi, đàn bà nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, bỏ bê cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cái sai của đàn bà là cứ cố mong chồng thay đổi. Khi chồng không thay đổi thì đàn bà nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Họ không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, không có động lực cố gắng trong công việc, thậm chí lơ là chuyện con cái với suy nghĩ “chồng bỏ bê thì mình cũng làm vậy”. Nhiều người bỏ bê nhan sắc, trở thành người đàn bà cũ kĩ và già nua. Chỉ vì một người chồng không tốt đã kéo theo tất cả mọi thứ của đàn bà xuống vực.

Nhưng phụ nữ à, nếu chẳng thay đổi được chồng thì chi bằng ta hãy thay đổi tư duy và cách sống của chính mình. Chồng không thương yêu, không quan tâm thì ta hãy yêu thương bản thân mình gấp bội. Chồng không có mặt trong bữa cơm thì hãy cứ ăn trước với con. Những đêm chồng ăn nhậu thì đừng nhọc công chờ đợi. Hãy dùng thời gian khó chịu, thấp thỏm chờ đợi đó đắp mặt nạ, dưỡng da hay đọc một vài trang sách, nghe một bản nhạc êm dịu rồi lên giường đi ngủ. Hãy quan tâm đến con nhiều hơn, tự tạo niềm vui sống cho chính mình.

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Cuộc sống và nhan sắc là của mình, đừng phí hoài nó - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có tâm thì không cần nói anh ta cũng tự khắc biết những việc mình cần phải làm. Còn đàn ông đã vô tâm, nói hoài nói mãi cũng chỉ là “nước đổ lá khoai” mà thôi. Chúng ta chẳng thể bắt một người đàn ông lạt lòng hướng về mình. Cuộc sống là của mình, nhan sắc là của mình, đừng để vụt mất chỉ vì một người chồng không xứng đáng.

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Phụ nữ ngây thơ tin rằng gặp đúng đàn ông sẽ không cần trưởng thành, đàn bà khôn ngoan sẽ trưởng thành mà chẳng cần nương dựa ai

Đàn bà trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Nếu chẳng may đàn ông quay lưng thì đàn bà khôn ngoan vẫn sống tốt, sống ổn.

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Từ khóa:   đàn bà chán chồng đàn ông vô tâm hôn nhân bất hạnh

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