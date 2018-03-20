Phụ nữ tuổi 40 đích thị vàng mười chẳng sợ lửa

Những cô gái tuổi đôi mươi bước vào đời với sự ngây thơ và trong sáng. Họ sẵn sàng xù lông, cự cãi với những người làm tổn thương họ. Còn phụ nữ tuổi 30 sống nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng sâu trong tâm khảm vẫn còn vướng bận nhiều thứ. Nhiều người ở độ tuổi này còn loay hoay trong mơ hồ, không có gì là kiên định, kể cả chuyện công việc và chồng con. Nhưng khi bước sang tuổi 40, họ sống khá trầm lặng, công việc, chồng con cũng dần ổn định.

Nói đến phụ nữ 40 , người ta thường nghĩ ngay đến địa vị, nhà cửa, tài khoản và vô số điều tốt đẹp khác. Quả thật trải qua hơn nửa đời người, đàn bà 40 nhẹ nhàng đón nhận những thử thách mà cuộc sống mang lại bằng tâm thế an yên nhất. Tuy còn mang nặng trách nhiệm kiếm tiền, con cái nhưng cuộc sống của họ cũng dần trở nên ổn định, không còn chật vật như thời trẻ.

Cuộc đời phụ nữ sẽ trải qua 3 giai đoạn quý giá trong cuộc đời. Giai đoạn đầu, bạn sẽ chạm đến tuổi 20, độ tuổi đẹp đẽ, thanh xuân tươi sáng như những đóa hoa mặt trời. Lúc 20 tuổi, bạn sống khá phóng khoáng, yêu cuồng nhiệt và đắm say. Bạn trân trọng nhiều mối quan hệ, sợ mất lòng người khác, sợ đánh mất tình bạn, tình yêu.

Khi đã trải qua hết những tháng năm thăng trầm, họ bắt đầu biết cách sống vì bản thân, không còn dựa dẫm, quỵ lụy vào người khác. Họ đủ mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn, không trông mong vào sự giúp đỡ của ai. Họ biết buông bỏ những điều không xứng đáng, từ chối những cuộc trò chuyện nói xấu người khác. Bởi với họ, điều quan trọng nhất ngay bây giờ là làm thế nào để hoàn thiện bản thân, thay vì ganh ghét, sân si với người khác. Người đàn bà 40 nếm trải hạnh phúc cũng nhiều nhưng nỗi đau cũng không ít. Đó cũng là yếu tố giúp họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Phụ nữ 30 cuộc sống có phần vất vả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn gánh chịu tổn thương cũng vô vàn. Khép lại độ tuổi đôi mươi bồng bột và bốc đồng, bạn bước vào tuổi 30. Đây là giai đoạn tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đời của phụ nữ. Đa số phụ nữ ở độ tuổi này đã yên bề gia thất, sẵn sàng khép mình lại, chỉ quanh quẩn bên chồng con, không còn dành thời gian cho những mối quan hệ khác. Có thể nói ở độ tuổi này, những đau khổ mới thật sự bắt đầu. Nào là lo lương hàng tháng không đủ tiêu xài, chồng lăng nhăng, ngoại tình, con cái hư đốn, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Thậm chí lòng ghen tỵ, so sánh cũng dần hình thành. Bạn đố kỵ với người phụ nữ kia có xe đẹp, được chồng chăm sóc, quan tâm, rồi tự than vãn về cuộc sống của mình.

Suy cho cùng, đây là giai đoạn vất vả nhất mà bạn nhất định phải trải qua. Bạn không còn nhiều thời gian quan tâm đến bản thân mà thay vào đó là tận tụy, bảo vệ mái ấm của mình. Nhưng đổi lại, bạn sẽ thật sự trưởng thành và mạnh mẽ. Cuối cùng là giai đoạn tuổi 40. Sau những hào quang, có người chọn yên bề bên mái ấm của mình, có người sẽ vẫn tiếp tục bươn chải.

Một cái xoay lưng là cả một đời người, cô gái đôi mươi ngày nào đã trở thành người phụ nữ trưởng thành. Thời gian sẽ cướp đi của bạn những thứ như nhan sắc, vóc dáng nhưng đổi lại là một tâm hồn đẹp, bình thản trước mọi thứ.

Phụ nữ 40, chẳng còn sân si, thù hận - Ảnh minh họa: Internet

Nếu những cô gái đôi mươi là món trang sức lấp lánh khiến đàn ông thèm khát, thì phụ nữ 40 là vàng mười chất lượng thật. Ở độ tuổi này, bạn không còn tranh đua ai giỏi, ai đẹp hơn mà chỉ bình thản lắng nghe bản thân muốn gì. Bạn sẽ không còn ganh tỵ như tuổi 30, không còn bồng bột như tuổi 20 mà sẽ lặng lẽ ngắm nhìn đời với tâm thế bình thản nhất. Đàn bà 40 tự mua những thứ mình thích, tự giải quyết khó khăn không cần đến người khác. Khi bế tắc, bạn biết tự mình tìm cách, không để bản thân phải loay hoay, không thoát ra được. Tuổi đôi mươi, bạn mè nheo như chú mèo con để được người khác che chở, nhưng khi 40 bạn đủ mạnh mẽ để gánh vác mọi thứ.

Đàn bà 40, không quan trọng nhà lầu xe hơi, không quan trọng địa vị xã hội, chỉ mong mỗi ngày đều là bình yên.