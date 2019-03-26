Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân!

Tâm sự gia đình 26/03/2019 11:04

Chẳng ai bắt buộc phụ nữ phải lấy chồng. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm thì hãy nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn không thì cứ ở vậy cho đỡ nặng lòng.

Đừng vì những người bạn của mình đã lấy chồng mà lo lắng. Đừng vì những lời nói của thiên hạ mà vội nhảy vào hôn nhân khi chưa sẵn sàng. Hãy chờ đến khi tìm được người đàn ông xứng đáng, đàng hoàng, tử tế rồi tính hôn sự cũng chưa muộn.

Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân! - Ảnh 1
Phụ nữ hãy lấy chồng khi đã sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Còn không, hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân, đừng đừng vội giam mình trong hôn nhân. Độc thân có gì không tốt? Sáng ra chẳng cần phải dậy sớm, ra đường thoải mái trang điểm lồng lộn, diện bộ quần áo mình thích. Chiều đến cùng đám bạn thưởng thức ly trà, "tám" đủ thứ chuyện.

Ngày rảnh rỗi thì ngủ đến trưa, làm đẹp, ăn món ngon, đi đến những nơi mình thích. Vậy thì độc thân không vui hơn sao? Lấy chồng làm gì khi phải sớm hôm cung phụng chồng con, làm việc chẳng ngơi tay, rầu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất?

Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân! - Ảnh 2
Hãy tìm cho mình người tử tế rồi hãy kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Dì tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc lấy chồng. Dù có rất nhiều người muốn tiến tới nhưng dì đều từ chối. Dì bảo chưa tìm được đúng người và không muốn bản thân cưới vội để rồi khổ sở sau này. Với dì độ tuổi không quan trọng, quan trọng là tìm được đúng người đúng thời điểm.

Năm ngoái, dì đồng ý lấy một người đàn ông gần nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người. Người đàn ông này chẳng có địa vị cao, cũng không phải là người lắm tiền nhiều của. Người ấy chỉ là một nhân viên làm công ăn lương ở xưởng cà phê. Dì bảo dì thương người ấy vì tính thật thà, có ý chí và chăm chỉ.

Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân! - Ảnh 3
Lấy chồng là chuyện hệ trọng vì vậy đừng xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt người ấy đối xử với dì rất chân thành và ấm áp. Tuy không ngọt ngào như những người đàn ông khác, nhưng lại vô cùng tử tế. Đối với người phụ nữ, sự tử tế của đàn ông là tài sản quý báu nhất, chứ chẳng phải sự giàu sang nơi họ.

Người ta thích đưa ra 1 độ tuổi cụ thể để kết hôn và sinh con. Tuy nhiên tôi không nghĩ vậy. Khi tìm được người xứng đáng với mình thì đó mới là thời điểm tốt nhất. Khi tìm được người tử tế thì mới đáng để bạn dừng chân lại, nghĩ đến chuyện trăm năm.

Phụ nữ ơi, đến khi nào tìm được người xứng đáng rồi hãy lấy chồng, còn không cứ ở vậy cho nhẹ thân! - Ảnh 4
Hãy độc thân cho đến khi tìm được người tử tế của cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vội trói chân mình với một người không ra gì. Đừng vội kết hôn cho bằng chị bằng em để rồi khổ sở cả đời. Phụ nữ nên nhớ, lấy chồng là chuyện vô cùng quan trọng của cuộc đời. Vì vậy hãy kết hôn khi đã sẵn sàng, khi đã tìm được đúng người.

Còn không thì hãy chọn cuộc sống độc thân để không nặng lòng. Phụ nữ có quyền chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Có quyền được độc thân cho đến khi tìm được một người đủ tốt, đủ quan tâm đến mình để kết hôn.

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Từ khóa:   phụ nữ lấy chồng đàn bà chọn chồng

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