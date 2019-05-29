Phụ nữ khôn lấy chồng: Chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền

Tâm sự gia đình 29/05/2019 15:28

Phụ nữ lấy chồng không phải ai cũng khổ. Hãy khôn ngoan chọn cho mình một người tốt, đừng đặt vẻ bề ngoài và vật chất lên hàng đầu.

Chị Hai mới lấy chồng. Anh rể tôi không đẹp trai, chỉ là công nhân bình thường. Trước khi đám cưới diễn ra, ai trong gia đình cũng ngăn cấm không cho chị lấy anh. Mẹ sợ anh sẽ làm khổ chị. Ba lại khá e dè về nghề nghiệp của anh. 

Phụ nữ khôn lấy chồng: Chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền - Ảnh 1
Phụ nữ lấy chồng quan trọng nhất là tấm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Hàng xóm, dòng họ đều tỏ ra khinh thường anh khi chị đưa anh về ra mắt. Nhưng cuối cùng bằng tình cảm và sự chân thành, chị đã thuyết phục được gia đình. Chị nói tuy anh không có gì, có thể sau này với lương bổng của anh rất chật vật để nuôi con nhưng chị vẫn có thể đi làm để đỡ đần anh. Chị không khinh thường công việc của anh. Trong một cuộc hôn nhân, chồng lao động, vợ cũng phải làm việc, chứ mọi thứ không thể cứ dựa vào đàn ông.

Phụ nữ khôn lấy chồng: Chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền - Ảnh 2
Đàn ông càng giàu sang càng dễ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là trụ cột nhưng người phụ nữ cũng phải có trách nhiệm cùng chồng xây dựng tổ ấm. Đàn bà lấy chồng không phải để được chồng cung phụng. Đàn ông cưới vợ không phải để vợ phục vụ. Cả hai phải nỗ lực hết sức để có được một cuộc hôn nhân viên mãn nhất.

Phụ nữ khôn lấy chồng: Chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền - Ảnh 3
Phụ nữ lấy đúng người cả đời sẽ không khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Những lời lẽ của chị đã hoàn toàn thuyết phục được mọi người trong gia đình. Vậy là đám cưới của cả hai diễn ra. Khi đã chính thức là vợ chồng của nhau, anh vẫn hết lòng thương yêu vợ. Khi chị mang thai, anh chăm lo từng chút một chẳng cần đến ai phụ giúp. Vì sợ vợ mệt, việc trong nhà anh đều một tay lo liệu.

Có câu “củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài”. Phụ nữ khôn sẽ chọn người có tài, không chọn người có sắc. Không chọn người nhiều tiền mà chỉ chọn người có tâm với mình.

Phụ nữ khôn lấy chồng: Chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền - Ảnh 4
Đàn ông đẹp mã mãi mãi là của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông xấu và không có điều kiện sẽ ít bị cám dỗ hơn là những người đẹp mã, lắm tiền. Những kẻ thứ ba sẽ chẳng bao giờ ngã vào lòng những người đàn ông vừa không có nhan sắc, lại chẳng có đồng nào trong túi. Phụ nữ nên nhớ điều này khi lấy chồng: chọn tài không lựa sắc, chọn tâm không lựa túi đầy tiền.

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