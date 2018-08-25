Phụ nữ có nên yêu người kém 10 tuổi?

Nhờ đó, chị quen được anh ấy. Dù biết là trò chuyện cho đỡ buồn, nhưng thật sự những lời quan tâm hay nhắc nhở mà anh ấy dành cho chị cảm thấy rất chân thành. Được thời gian chị phát hiện anh kém mình 10 tuổi và chị không muốn anh ấy biết quá nhiều về mình. Bởi vì chị vẫn luôn tự ti rằng anh ấy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được chuyện tuổi tác của chị.

Chị năm nay đã 35 tuổi. Mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị vẫn chưa tìm được cho mình một tình yêu đích thực. Hằng ngày, đi làm về lại luẩn quẩn bên chiếc điện thoại, cuộc sống không có gì đặc sắc, cứ buồn tẻ trôi qua. Cho đến một ngày, chị được một người bạn chỉ cho mình một phần mềm trên điện thoại, cho phép kết bạn và trò chuyện cùng người lạ rất thú vị.

Do có thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc ngắn ngang vai, tính cách khá trẻ con nên trông chị hoàn toàn không giống tuổi 35. Trong lần gặp đó, anh hoàn toàn không hề nghi ngờ gì về tuổi tác của chị và ngỏ lời yêu. Chị chưa đồng ý mặc dù trong lòng đã yêu anh rất nhiều.

Hôm ấy, đột nhiên anh ấy ngỏ lời muốn tìm gặp chị. Anh ấy muốn nói chuyện trực tiếp với chị về tình cảm nghiêm túc giữa hai người. Trong lòng chị lúc đó vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ, yêu người kém 10 tuổi có nằm mơ chị cũng chẳng dám tin.

Anh luôn thắc mắc và cố hỏi tại sao nhưng chị không trả lời, chỉ biết im lặng hoặc lảng sang chuyện khác. Yêu người kém 10 tuổi thật sự làm chị phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Rồi bao nhiêu lời dị nghị, đàm tiếu có thể xảy ra. Nhưng chị biết đây chính là hạnh phúc của mình, nếu không biết nắm giữ tình yêu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn.

Trong tình yêu nên cho mình cơ hội để bày tỏ, có như vậy mới biết được tình cảm đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Những dòng suy nghĩ cứ thay nhau mà tranh đấu, liệu chị phải làm gì? Có nên yêu người kém tuổi không?

Cuối cùng, khi lấy hết can đảm chị mới dám hỏi anh: "Nếu em hơn anh 10 tuổi, anh có còn thích em không?" Anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này đây, chị mới dám nhìn trực diện vào anh, đối mặt với sự thật.

Anh nhéo nhẹ vào má chị rồi hỏi đó có phải chính là vấn đề khiến chị lúc nào cũng trầm ngâm. Chị nên biết anh yêu chị thật sự và đối với anh chuyện tuổi tác không quan trọng. Lúc đó, chị đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Đúng như lời anh nói, anh hoàn toàn không mảy may quan tâm đến tuổi tác của chị. Thời gian trôi qua, anh vẫn luôn ân cần, yêu thương đúng cách và đến cả trái tim chị cũng không muốn xa anh nửa bước. Những tưởng cả hai đã an yên cho đến khi bố mẹ chị biết chuyện và không cho hai người yêu nhau bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Chị đã làm gì sai? Yêu người kém 10 tuổi là sai sao? Nếu như vậy, tại sao anh không yêu người khác mà nhất quyết chọn chị? Nghĩ đến điều này, chị càng muốn bảo vệ tình yêu ấy, càng hy vọng cả hai có thể vượt qua. Hạnh phúc có trọn vẹn hay không, chị không dám chắc. Nhưng chỉ cần lúc nào người ấy còn yêu, chị chắc chắn sẽ kiên định với mối tình này.



Yêu người kém 10 tuổi nên hay không nên? - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu có khó khăn mới biết được tình cảm chân thành. Có nên yêu người kém 10 tuổi không? Chỉ có một câu trả lời là nên, nếu như bạn biết người đó yêu mình thật lòng. Nên cho mình cơ hội tìm hiểu và yêu thương để nhận lại hạnh phúc.

Yêu người kém 10 tuổi hiện nay có rất nhiều, không việc gì bạn phải tự ti và mặc cảm. Quan trọng là trái tim và tình yêu bạn có đủ lớn để đối đầu với mọi thử thách giành lấy hạnh phúc không?