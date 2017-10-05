Yêu nhau được 3 năm thì anh đem tôi về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh có vẻ không ưng tôi lắm vì tôi chỉ là một cô gái ở tỉnh lẻ nên ông bà phản đối ra mặt. Mỗi lần tôi đến chơi, bố mẹ anh đều nói mát mẻ về chuyện tôi muốn “thả cần câu dài để câu cá lớn”, nhưng vì yêu anh nên tôi chấp nhận bỏ qua mọi thứ, chỉ toàn tâm toàn ý yêu anh.

Tôi và Minh yêu nhau đến nay tính ra cũng được 5 năm. Hai đứa tôi yêu nhau từ khi còn học chung trường đại học. Anh học trên tôi một khóa nhưng lớn hơn tôi 3 tuổi. Tình yêu của chúng tôi khá êm đềm vì anh luôn là người nhường nhịn mỗi lần tôi giận. Anh là con một trong một gia đình bề thế ở đất Hà Thành, còn tôi chỉ là con gái của một gia đình nông dân ở một tỉnh phía tây của tổ quốc.

Yêu nhau được 5 năm, tôi và anh quyết định về chung một nhà. Đúng ngày đã định, gia đình anh mời bố mẹ tôi lên Hà Nội để gặp mặt vì ông bà kêu có việc bận không thể về quê nhà tôi được. Thương con thương cháu, bố mẹ tôi lặn lội đường xa lên Hà Nội với ý định gặp mặt thông gia tương lai và lo chuyện cho con gái.

Người yêu tôi cũng biết bố mẹ mình vô lý, nhưng những lúc hai đứa ở bên nhau anh vẫn thường an ủi: “Em đừng giận bố mẹ anh nhé. Bố mẹ anh chỉ độc mồm, độc miệng thế thôi chứ không có ý gì đâu. Bố mẹ anh thương anh nhất nên anh muốn gì cũng được. Sau này cưới nhau về, em chỉ cần sinh cho ông bà một đứa cháu để bế là xong thôi. Còn đâu em chỉ cần biết, anh yêu em là đủ rồi.” Nghe người yêu an ủi, tôi cũng yên tâm phần nào. Yêu nhau được 5 năm, tôi và anh quyết định về chung một nhà. Đúng ngày đã định, gia đình anh mời bố mẹ tôi lên Hà Nội để gặp mặt vì ông bà kêu có việc bận không thể về quê nhà tôi được. Thương con thương cháu, bố mẹ tôi lặn lội đường xa lên Hà Nội với ý định gặp mặt thông gia tương lai và lo chuyện cho con gái.

Địa điểm hai bên gia đình gặp mặt là một quán ăn theo kiểu tây khá có tiếng. Vì bố mẹ tôi là nông dân, chân ướt chân ráo lên Hà Nội không quen với kiểu ăn uống này, nên tỏ ra khá lúng túng. Khi nhìn thấy bố mẹ tôi như thế, bố anh đã tỏ ra khinh thường và nói: “Chẳng giấu gì ông, gia đình tôi là gia đình nổi tiếng, có địa vị đi đâu cũng gặp những người sang trọng, chứ những người chân chất, đến cái dĩa cũng không biết dùng như ông bà thì tôi gặp lần đầu tiên. Mà kể cũng lạ chứ thằng Minh nhà tôi đẹp trai, tài giỏi không thiếu các cô tiểu thư giàu có yêu nhưng nó chẳng để ý ai, chỉ yêu mỗi con gái nhà ông bà. Thôi thì coi như con gái ông bà kiếp trước tích đức, kiếp này hưởng phúc…”