Phụ nữ bản lĩnh mới dám nhận quà đắt tiền từ đàn ông

Phụ nữ bản lĩnh lại khác, họ dám nhận quà đắt tiền từ đàn ông. Không ái ngại, không sợ bị đánh giá, không sợ mắc nợ. Tại sao ư?

Phụ nữ thích được đàn ông tặng quà nhưng lại thường không dám nhận những món quà đắt tiền. Lí do của sự miễn cưỡng này có rất nhiều, nhưng đa phần vì họ cảm thấy ái ngại, sợ bị đánh giá, sợ mắc nợ. Đó là nỗi sợ của phụ nữ bình thường.

Một khi phụ nữ biết mình có khả năng mua đồ đắt tiền, họ không cảm thấy lo lắng hay ái ngại nếu được đàn ông tặng quà đắt đỏ. Lúc này, giá thành món quà không còn là vấn đề chính để phụ nữ bận tâm nữa. Giống như việc bạn chỉ có thể ăn ổ bánh mì 15 ngàn vào buổi sáng, bạn sẽ vui vẻ nếu có ai khao bạn ổ bánh mì tương tự, nhưng sẽ cảm thấy ngại ngùng nếu được mời ăn sáng tại nhà hàng.

Nếu tặng quà cho phụ nữ bản lĩnh mà bị từ chối, thì chỉ có thể là cô ấy không thích người đàn ông đó, đến mức không muốn dính dáng, không muốn trao nhận. Hơn nữa, phụ nữ bản lĩnh quan tâm cách tặng của đàn ông. Dù món đồ đắt tiền cỡ nào, nếu đàn ông tặng một cách thiếu tinh tế, thiếu văn minh, cô ấy sẽ thẳng tay hất đi.

Vì phụ nữ bản lĩnh biết mình xứng đáng với những món đồ tốt nhất

Phụ nữ bản lĩnh nhận quà đắt tiền vì cô ấy luôn đánh giá bản thân mình ở mức cao nhất, luôn yêu thương bản thân mình ở mức cao nhất. Cô ấy biết mình xứng đáng để được cư xử tốt và chiều chuộng. Đàn ông tặng quà đắt tiền cho cô ấy, cư xử lịch thiệp với cô ấy, đó là điều hiển nhiên.

Phụ nữ bản lĩnh không ngừng phấn đấu trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Muốn như vậy, chính người phụ nữ bản lĩnh phải phấn đấu không ngừng trong cuộc sống. Giá trị cô ấy tạo ra chính là thước đo cho những gì cô ấy đáng được nhận lại. Phụ nữ phải yêu bản thân trước thì đàn ông mới yêu cô ấy được. Phụ nữ bản lĩnh lại càng giỏi trong việc làm sao để bản thân đẹp hơn, duyên dáng hơn, giàu có hơn.

Đừng nghĩ rằng việc quá dễ dãi trong mối quan hệ và thường xuyên “không nhận” từ đàn ông sẽ làm đàn ông cảm kích. Thực tế, đàn ông sẽ bỏ mặc những người phụ nữ như vậy, để cô ấy quanh năm loay hoay với những bộ quần áo cũ, những chiếc giỏ xách hàng chợ và những bữa ăn lề đường.

Vì phụ nữ bản lĩnh biết cách “cho lại”

Phụ nữ bản lĩnh dám nhận, thì dám cho. Và vì có bản lĩnh, nên mới có nhiều cái để cho. Phụ nữ bản lĩnh cho đàn ông những trải nghiệm hiếm có. Nói về vật chất, phụ nữ bản lĩnh có thể đáp lại đàn ông những món quà, những bữa ăn tương tự. Nói về tinh thần, phụ nữ càng “cho lại” đàn ông quá nhiều thứ: Một gương mặt xinh đẹp, một thân hình khỏe khoắn, những giây phút hài hước, những lời khuyên sâu sắc, những chia sẻ tinh tế. Nói về trải nghiệm, phụ nữ bản lĩnh cho đàn ông những bài học để đời.

Ở bên cạnh một phụ nữ bản lĩnh, đàn ông không sợ 'lỗ vốn' - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên cạnh một người phụ nữ bản lĩnh, đàn ông khôn ngoan biết rằng anh ta sẽ không bao giờ “lỗ vỗn”. Đàn ông nông cạn lại khác, họ sợ phụ nữ bản lĩnh, vì chính họ đã không thể bản lĩnh được như vậy!