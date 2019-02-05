Phụ nữ chính là người giữ lửa yêu thương trong mỗi nếp nhà

Một năm có biết bao vui buồn, tủi nhục, khổ đau, hạnh phúc... Nhưng rồi, bằng trái tim ấm áp của mình, phụ nữ lại gạt qua hết mọi điều chưa vui để sống cho gia đình nhỏ của mình.

Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nếu đàn ông nắm giữ vị trí trụ cột, gánh vác kinh tế thì người phụ nữ chính là người khơi nguồn và giữ lửa yêu thương. Một căn nhà có người phụ nữ biết vun vén, biết nắm giữ hạnh phúc thì ngôi nhà ấy sẽ có được bình yên. Phụ nữ chính là người nắm giữ bình yên trong một căn nhà - Ảnh minh họa: Internet Ta vẫn thường nói về đàn ông với muôn vàn tật xấu: Vô tâm, lười biếng, ích kỉ, gia trưởng… Đàn ông là vậy! Nhiều khi họ chỉ suy nghĩ những điều lớn lao mà chẳng để tâm đến những điều nhỏ bé, vụn vặt. Phụ nữ thì nhiều khi một câu nói, một sự vô tâm của chồng cũng khiến họ khổ tâm, đau lòng. Nhưng nếu phụ nữ cứ vin vào những điều đó để dằn vặt mình thì cuộc sống sẽ rất ngột ngạt.

Ai đó đã ví hôn nhân giống như hai người cầm hai đầu dây mà kéo. Một người kéo căng thì người kia phải biết nới lỏng. Bởi, cứ kiên quyết giành phần thắng về mình thì chẳng mấy chốc hôn nhân sẽ đứt lìa. Đàn ông thẳng tính, bộc trực, hay nổi nóng thì chính người phụ nữ phải biết nhún nhường và dẹp bớt cái tôi. “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa mấy đời mà khê” – chính là như vậy. Tạo hóa đã cho người phụ nữ đức tính hiền lành, khiêm nhường chẳng khác gì thứ vũ khí lợi hại. Lạt mềm buộc chặt, thái độ mềm mỏng của phụ nữ lại giữ chặt người đàn ông bên cạnh mình. Trong những lúc vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn lên đỉnh điểm nhiều khi chỉ vì một câu nói nhún nhường của vợ thì mọi chuyện được hóa giải.

Sự khiêm nhường, dịu dàng chính là vũ khí lợi hại của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ chính là nữ tướng trong căn bếp của mình. Gắn kết các thành viên bằng những bữa cơm đầy ắp yêu thương và rộn rã tiếng cười. Phụ nữ quan tâm và chăm sóc chồng con bằng tình yêu vô bờ bến. Thật khó có thể tưởng tượng, một căn nhà không có người phụ nữ thì sẽ bừa bộn và bất toàn biết bao nhiêu. Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến. Một năm có biết bao vui buồn, tủi nhục, khổ đau hay hạnh phúc... Nhưng rồi, bằng trái tim ấm áp của mình, phụ nữ lại gạt qua hết mọi điều chưa vui để sống cho gia đình nhỏ của mình. Nấu những bữa cơm ngon, trang trí nhà cửa, tự tay làm món bánh mà chồng con thích ăn. Bằng những điều giản dị như thế, phụ nữ khơi gợi lên những yêu thương và giữ lửa hạnh phúc trong căn nhà mình. Mong mỗi người phụ nữ sẽ tìm được bình yên trong căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet Mỗi con người trong cuộc đời đều có những ước mơ cho mình. Người khao khát kiếm được nhiều tiền, người muốn có địa vị… Nhưng với bất kì người phụ nữ nào, thì gia đình, chồng con mãi mãi là điểm tựa, là bờ bến hạnh phúc của họ. Một gia đình bình yên, những đứa con ngoan ngoãn chính là điều người đàn bà nào cũng đều ao ước. Chúc cho mỗi người phụ nữ biết giữ lửa hạnh phúc và tìm thấy được bình yên trong chính căn nhà mình!

Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu: Tất cả những gì đàn ông cho đều không lâu bền Người đàn ông ngày hôm nay vì yêu thương có thể cho bạn rất nhiều thứ. Nhưng, ngày mai khi lòng dạ thay đổi anh ta sẽ chỉ coi bạn là người dưng nước lã.

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