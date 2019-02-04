Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu: Tất cả những gì đàn ông cho đều không lâu bền

Người đàn ông ngày hôm nay vì yêu thương có thể cho bạn rất nhiều thứ. Nhưng, ngày mai khi lòng dạ thay đổi anh ta sẽ chỉ coi bạn là người dưng nước lã.

Nhiều cô gái trẻ hiện nay có xu hướng tìm kiếm cho mình một người đàn ông giàu có để lấy làm chồng. Thậm chí, có nhiều người không cần danh phận, họ chỉ cần tiền từ người đàn ông. Nghĩa là chỉ cần núp bóng một người đàn ông giàu có, cuộc đời đàn bà nghiễm nhiên sung sướng, chẳng phải còng lưng mưu sinh. Vậy, quan niệm đó có đúng hay không? Có phải chỉ cần núp bóng một người đàn ông giàu có, cả đời đàn bà sẽ được bình yên? - Ảnh minh họa: Internet Mọi thứ trên đời này đều phải trả giá, chẳng có gì là miễn phí cả. Thực tế phũ phàng rằng, người đàn ông cho bạn tiền cũng đòi hỏi có sự đáp trả từ bạn. Đó là tình dục, là nhan sắc yêu kiều của người đàn bà để đi bên cạnh anh ta. Với đàn ông, tiền bạc rất quan trọng. Nó giống như máu thịt, như cuộc đời nên không có chuyện sẽ cho đi một cách dễ dàng. Nhiều phụ nữ trẻ đẹp, dựa vào nhan sắc của mình để moi tiền đàn ông. Nhưng đàn ông khôn ngoan lắm, nhan sắc tàn phai rồi anh ta sẽ nhanh chóng rời bỏ và chọn cho mình một người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn.

Với những người phụ nữ khác may mắn hơn – cưới được một người chồng giàu có thì chưa chắc sẽ được bình yên cả đời. Chồng dẫu giàu có đến đâu thì một đồng một cắc cũng là của chồng, vợ xài một đồng cũng là tiêu tiền của người khác. Đàn ông khi vui vẻ, họ chẳng ngại ngần bảo vợ: “Anh sẽ yêu thương và bảo bọc em cả đời”. Nhưng những lúc tức giận, công việc trục trặc sẽ lại thốt lên: “Cô chỉ là hạng đàn bà ăn bám chồng”. Phụ nữ không làm ra tiền sẽ không có sự bình đẳng trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ không kiếm ra một đồng nào thì đừng đòi hỏi chuyện bình đẳng với chồng. Với đàn ông, một khi anh ta bước chân ra ngoài kiếm tiền, một mình gánh vác gia đình thì sẽ cho mình cái quyền làm chủ. Anh ta thấy mình thật lớn lao, vĩ đại còn người vợ ở nhà “chẳng làm gì cả”. Phụ nữ chúng ta đều hiểu rằng, nội trợ, ở nhà chăm sóc nhà cửa chẳng dễ dàng gì. Nhưng đàn ông sẽ không thấu hiểu những nỗi khổ sở, vất vả ấy đâu.

Đàn ông ngày hôm nay vì yêu thương có thể cho bạn rất nhiều thứ. Nhưng, ngày mai khi lòng dạ thay đổi anh ta sẽ chỉ coi bạn là người dưng nước lã. Cuộc đời là thế, những thứ dễ dàng có được rồi cũng mất đi nhanh chóng. Chỉ có những thứ do chính tay mình làm ra mới là của mình vĩnh viễn. Những thứ do chính tay mình làm nên mới thực sự vững bền - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu rằng, mọi thứ đàn ông cho đều sẽ không vững bền. Một người đàn bà thông minh sẽ tự tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt, tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Trên đời này chỉ có cha mẹ nuôi con không kể công mà thôi! Chỉ có những thứ do chính tay mình làm nên mới thực sự vững bền.

Phụ nữ à, đừng cố chấp ở bên người không yêu mình Một khi đã nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình, đàn ông sẽ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Đó là lí do vì sao chồng bạn chỉ gặp lại người yêu cũ vài tháng đã muốn ly hôn người vợ đầu ấp tay gối nhiều năm.

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