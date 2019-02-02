Phụ nữ à, công sinh thành còn chưa báo đáp thì hà cớ gì vì một người dưng lại làm tổn thương chính mình

Trên đời này, chẳng có tình yêu nào bất biến trường tồn trừ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Họ là chỗ dựa cho người đàn bà lúc sóng gió, khổ đau.

Khi yêu, phụ nữ thường xem tình yêu là tất cả, thậm chí là mạng sống của mình. Phụ nữ đặt mọi niềm tin, hy vọng vào người đàn ông. Đó chính là lí do khi tình yêu tan vỡ, người đàn ông quay lưng thì phụ nữ rất đau khổ, tuyệt vọng. Có người như bị chìm xuống hố sâu, cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình, sống bế tắc và đau khổ. Khi tình yêu tan vỡ, phụ nữ thường bi lụy và khó thoát khỏi nỗi tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ khi yêu mà trong hôn nhân, phụ nữ cũng mù quáng và khó thoát khỏi khổ đau. Tôi từng chứng kiến chị hàng xóm của mình uống thuốc tự tử khi phát hiện ra chồng ngoại tình. May sao, có người phát hiện ra nên được cấp cứu kịp thời. Vào bệnh viện thăm chị, không thấy gã chồng tồi tệ đâu cả, chỉ thấy ba mẹ chị rộc người, đôi mắt đỏ hoe nhìn con qua cơn nguy kịch. Nhìn cảnh đó tôi thương ba mẹ chị vô cùng.

Lúc chị thiêm thiếp ngủ, mẹ chị kéo tôi ra ngoài nói chuyện. Bà bảo: “Nhìn con như vậy đứt từng khúc ruột. Mình sinh nó ra, từ nhỏ đến lớn nâng niu chiều chuộng. Hiếm khi to tiếng, cũng chưa từng đánh roi nào. Ấy vậy mà, vì một thằng đàn ông tệ bạc mà nó muốn hủy hoại cuộc đời mình. Nói dại, nó mà chết đi thì hai thân già này sống làm sao nổi?”. Nói rồi, bác đưa tay ra lau dòng nước mắt đang trào ra nghẹn đắng. Nhìn bác tôi thấy thương vô cùng. Suýt chút nữa, chị ấy đã làm điều bất hiếu nhất trong cuộc đời. Trong một phút giây quẫn trí, quá đau khổ vì bị phản bội chị đã muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhưng chị quên mất rằng trên đời này vẫn còn những người thương chị vô điều kiện. Chị là cuộc đời, là nguồn sống của họ.

Hà cớ gì vì một người đàn ông lại làm tổn thương chính mình? - Ảnh minh họa: Internet Rồi chị xuất viện, cũng chẳng thấy chồng đâu. Nghe đâu anh ta nghe tin chị nhập viện cấp cứu đã về nhà lấy tiền, dắt nhân tình ra bến xe, đi đâu thì không ai rõ. Ba mẹ chị lại lo từng viên thuốc, từng thìa cháo. Khỏe hơn một chút, chị viết đơn ly hôn. Chị bảo với tôi: “Cha mẹ chị chưa báo hiếu ngày nào mà suýt chút lại hủy hoại đi chính mạng sống của mình. Đàn bà dại dột là vậy!”. Trên đời này, chẳng có tình yêu nào bất biến trường tồn trừ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Họ là chỗ dựa cho người đàn bà lúc sóng gió, khổ đau. Họ dang tay ra ôm lấy những tổn thương và cho người đàn bà một chỗ trú ngụ bình yên những lúc bị cuộc đời quay lưng, tàn nhẫn. Phụ nữ à, hãy yêu thương bản thân và sống vì những người cần mình thực sự - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà à, cuộc đời này còn nhiều điều để ta yêu thương, ta hy sinh. Người đàn ông tệ bạc thì hãy buông bỏ chứ đừng làm đau và tổn thương chính mình. Hãy để cho kẻ tồi tệ ra đi, chúng ta hãy sống vì bản thân mình. Yêu thương bản thân, báo hiếu cho mẹ chính là điều người phụ nữ nào cũng nên làm.

Phụ nữ à, đừng đợi già nua mới nhận ra mình đã coi rẻ thanh xuân Khi ta 50 tuổi, ta có tiền nhưng vĩnh viễn không thể mặc được chiếc váy dành cho tuổi 30. Khi ta già hơn chút nữa, ta bất lực nhận ra bản thân mình đã già, chẳng còn có thể làm những điều mà mình đã từng khao khát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-a-cong-sinh-thanh-con-chua-bao-dap-thi-ha-co-gi-vi-mot-nguoi-dung-lai-lam-ton-thuong-chinh-minh-313907.html