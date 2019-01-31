Đàn bà thà mang tiếng một đời chồng còn hơn sống cả đời với kẻ tệ bạc

Tâm sự gia đình 31/01/2019 11:01

Cuối cùng, người phụ nữ sẽ còn lại gì khi gồng mình chịu đựng người chồng tệ bạc? Những vết thương ngày càng nhiều, những nỗi cô đơn ngày một khoét sâu thêm.

Người đàn bà nào trước ngưỡng cửa ly hôn đều có muôn vàn nỗi sợ hãi. Sợ cuộc sống mình phía trước quá chông chênh khi thiếu vắng người đàn ông. Sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để lo cho con. Sợ cha mẹ thất vọng, con cái thiếu thốn, sợ miệng lưỡi người đời cay độc…

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Có những người phụ nữ vì nhiều nỗi sợ hãi mà cố gắng ôm lấy người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người phụ nữ trong cuộc mới thấu hiểu những nỗi đau đớn và sợ hãi bủa vây họ như thế nào. Nhưng rồi, khi biết cuộc hôn nhân này chẳng thể cữu vãn nỗi, họ đã kiệt sức rồi thì người phụ nữ chọn cách buông tay. Người đời thường không hiểu rằng, đằng sau mỗi câu chuyện ly hôn thì người phụ nữ luôn cay đắng, khổ tâm nhiều nhất. Oái ăm thay, nhiều người đổ lỗi cho phụ nữ không biết gìn giữ hạnh phúc, không biết vun vén gia đình hay tệ hại hơn là bỏ chồng vì chạy theo một người đàn ông mới.

Bạn thân của tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Chồng bạn luôn tỏ ra tử tế, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng rồi, chính bạn tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ôm hôn một cô gái khác trong quán cà phê. Cay đắng hơn khi bạn biết anh ta ngoại tình đã hai năm, còn mua nhà riêng cho nhân tình ở. Tha thứ không nổi, bạn ly hôn.

Khổ thay, lâu nay chồng bạn trong mắt người khác quá hoàn hảo. Chuyện chồng ngoại tình, bạn không muốn nói cho ai biết nên người ta đồn bạn theo nhân tình bỏ chồng. Họ bảo đàn bà như bạn sung sướng quá nên hóa rồ, chồng tử tế thương yêu lại không biết giữ.

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Chồng có tử tế hay không thì chính người phụ nữ là người hiểu rõ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều khi bạn cười chua chát. Chồng tử tế hay không thì bản thân bạn phải là người rõ hơn thiên hạ ngoài kia chứ. Người ta xét đoán, khinh khi, dè bỉu một cách quá dễ dàng mà không hề biết đằng sau đó bạn phải chịu đựng những tổn thương sâu như thế nào. Nhưng bạn cũng không cần giải thích, thanh minh. Bạn bảo rằng, thà mang tiếng đàn bà bỏ chồng còn hơn sống với một người chồng quá tệ bạc như vậy.

Thật sự, có rất nhiều người đàn bà vì nỗi sợ hãi mà không dám buông bỏ người chồng tệ bạc. Đau đớn đấy, tổn thương đấy, đêm đêm khóc hết nước mắt nhưng lại không thể bỏ chồng. Tình yêu có thể đã chết đi nhưng còn quá nhiều ràng buộc khác: Kinh tế, con cái, cha mẹ họ hàng...

Phụ nữ ngậm đắng nuốt cay, cam chịu sống bên chồng nhưng tự huyễn hoặc mình rằng đó là cách gìn giữ hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ sẽ còn lại sẽ khi gồng mình lên chịu đựng? Những vết thương ngày càng nhiều, những nỗi cô đơn ngày một khoét sâu thêm. Người chồng đã tệ bạc thì sống bên cạnh, người phụ nữ chỉ nhận về mình sự thiệt thòi.

Đàn bà thà mang tiếng một đời chồng còn hơn sống cả đời với kẻ tệ bạc - Ảnh 3
Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải có một trái tim mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà một đời chồng hay chủ động ly hôn chẳng có gì xấu cả. Bởi, người phụ nữ hiểu được bản thân mình cần gì, muốn gì, dám sống cho hạnh phúc của mình. Một quyết định đúng đắn thì bình yên cả đời, lựa chọn sai thì chịu nhiều cay đắng. Sinh ra là đàn bà yếu đuối nhưng muốn bình yên, nhất định phải có một trái tim mạnh mẽ.

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