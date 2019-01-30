Tiền với phụ nữ là sức mạnh, không cần sống cúi đầu trước bất kỳ ai

Đàn bà sống phụ thuộc vào chồng chính là cắt đi đôi cánh của chính mình. Cả cuộc đời sẽ chẳng rời xa người đàn ông đó được.

Người đời thường cười chê những người sống hay quan trọng chuyện tiền bạc là thực dụng: Tại sao phải cong lưng làm lụng kiếm từng đồng từng cắc? Phụ nữ à, đừng sợ người khác chê cười, rồi chúng ta sẽ lại cười những người đàn bà khi không có đàn ông che chở chẳng thể nuôi sống bản thân mình. Có những người phụ nữ, khi không có đàn ông che chở họ chẳng thể nuôi nổi mình - Ảnh minh họa: Internet Một chị bạn của tôi vừa mới ly hôn chồng. Nguyên nhân là do chồng chị ngoại tình. Đã tha thứ một lần nhưng chứng nào tật nấy nên chị dứt khoát ly hôn. Tôi tưởng chị sẽ đau khổ vật vã lắm, nhưng chị bảo: “Mọi chuyện đều có lí do của nó. Không thể ở được với nhau nữa thì buông thôi. Chị không sợ cuộc sống sau ly hôn bởi chị có tất cả mọi thứ. Đàn bà có tiền thì chẳng sợ một cuộc sống không có đàn ông đâu em!”.

Chị ấy là người rất giỏi. Chị cưới chồng giàu nhưng không hề ỷ lại, vẫn tự thân kiếm tiền và có sự nghiệp cho riêng mình. Chị thường bảo với tôi rằng, tiền của chồng chưa chắc là của mình nhưng tiền của mình kiếm ra là chỗ dựa vững chắc nhất. Đàn bà khi và chỉ khi có tiền mới dám bỏ một người chồng tệ bạc. Cuộc sống sau ly hôn của chị rất ổn. Chị vẫn có tiền lo cho con một cuộc sống đầy đủ. Buồn phiền thì rủ bạn bè đi ăn, đi chơi. Thỉnh thoảng thì đặt vé đi du lịch cho khuây khỏa. Chị bảo, suy cho cùng chẳng có nỗi buồn nào là không vượt qua được. Một người đàn bà có tiền sẽ có trong tay sức mạnh, sống chẳng sợ gì và không phải cúi đầu trước bất cứ ai.

Sống phụ thuộc, chính phụ nữ đã cắt đi đôi cánh của mình - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người cứ nghĩ rằng cưới chồng giàu là sướng. Nhưng tiêu những đồng tiền không phải do mình làm ra thì cũng phải nhìn mặt người khác. Muốn tiêu gì, muốn mua gì cũng phải xin ý kiến chồng. Chồng lúc thương yêu thì nói lời ngon ngọt, lúc giận lên thì bảo rằng ăn bám. Đàn bà tự làm ra tiền, mua thứ mình thích, thỉnh thoảng biếu bố mẹ ruột mà chẳng sợ chồng càm ràm. Chị bảo rằng, đàn bà sống phụ thuộc vào chồng chính là cắt đi đôi cánh của chính mình. Cả cuộc đời sẽ chẳng rời xa người đàn ông đó được. Nếu chị trong tay không có tiền, không thể lo nuổi cho con thì chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay mà sống bên chồng. Có những người phụ nữ cứ nghĩ mình bình yên, hạnh phúc khi sống trong sự bảo bọc của chồng. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không thể nói trước được điều gì. Người chồng tử tế, thương yêu ngày hôm nay chưa chắc ngày mai sẽ không thay lòng. Nếu sống phụ thuộc, chồng quay lưng đi, người đàn bà chỉ còn tay trắng. Đàn bà tự do nhất chính là tự nuôi sống bản thân, chẳng cần dựa dẫm bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ tự do nhất khi tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mình. Sống tự lập chính là đôi cánh để đàn bà tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời. Đàn bà khôn ngoan chính là người thấu hiểu được điều đó.

Đàn ông tham lam chắc chắn sẽ gặp đàn bà lẳng lơ Chừng nào trên đời này còn những gã đàn ông tham lam và những ả đàn bà lẳng lơ thì chuyện ngoại tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Những vết thương và những nỗi đau cứ tiếp diễn.

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