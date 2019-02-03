Chỉ có đàn ông nông cạn mới coi trọng thiên hạ hơn vợ mình

Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời gian và tiền bạc đổ vào những cuộc chơi bên ngoài rồi đàn ông sẽ có được gì? Khi đau ốm bệnh tật, anh em chiến hữu chẳng thấy đâu, chỉ có vợ con bên cạnh.

Đàn bà lấy chồng đặt cho mình rất nhiều tiêu chuẩn. Có người chọn đàn ông đẹp trai, giàu có. Có người lại chọn đàn ông tử tế, hiền lành. Có người lại coi trọng vật chất, mong đàn ông có thể bảo bọc, thương yêu mình cả đời. Nhưng đàn bà bước vào hôn nhân, trải qua biết bao sóng gió sẽ nhận ra rằng những thứ phù phiếm, vật chất bề ngoài chẳng phải là điều quan trọng nhất. Nhận về bao nhiêu chua xót, đàn bà hiểu rằng cái Tâm của người đàn ông mới là cốt lõi cho sự bình yên của người đàn bà. Cưới được một người chồng có Tâm, cuộc đời đàn bà mới có được bình yên - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều khi tự huyễn hoặc mình về sự tử tế. Họ nghĩ rằng đàn ông ngoài kia tệ bạc nhiều lắm. Kẻ thì ngoại tình, người thì vũ phu đánh đập vợ, kẻ thì làm biếng không kiếm nổi một xu nuôi vợ… Bản thân mình không đi ngoại tình, không đánh vợ đã là tử tế, tốt đẹp lắm. Hàng tháng kiếm được một số tiền đưa vợ nuôi con đã thấy bản thân mình vĩ đại. Đàn ông có biết đâu rằng, điều một người vợ cần đâu chỉ có thế.

Thực tế xung quanh chúng ta cho thấy rằng đàn ông cưới vợ nhưng đâu phải ai cũng biết làm chồng. Cưới vợ vì đến tuổi, vì mong có người sinh con đẻ cái, để có thêm người phụng dưỡng cha mẹ chồng… Nhiều người lấy vợ với những mục đích như thế. Đàn bà làm vợ nhưng đôi khi chẳng khác gì những người giúp việc không công cho nhà chồng. Mệt mỏi, tủi nhục, khổ ải mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Đàn ông cưới vợ nhưng không phải ai cũng biết làm chồng - Ảnh minh họa: Internet Vô tâm với vợ nhưng lại có tâm với cả thiên hạ. Bởi tính sĩ diện của đàn ông cao lắm. Họ có thể bỏ mặc vợ trong những nỗi cô đơn buồn tủi nhưng những cuộc nhậu nhẹt, say sưa với bạn bè thì chẳng bao giờ vắng mặt. Bạn gọi là tới, bạn nhờ thì hăng hái làm liền. Họ xếp vợ con sau những cuộc vui chơi bên ngoài. Họ tự nhận mình sống như thế mới đáng mặt nam nhi.

Nhưng chỉ có những kẻ nông cạn mới coi trọng thiên hạ hơn vợ mình. Bởi đàn ông khôn ngoan sẽ hiểu rằng vợ con, gia đình mới là điều quan trọng nhất. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời gian và tiền bạc đổ vào những cuộc chơi bên ngoài rồi đàn ông sẽ có được gì? Khi đau ốm, bệnh tật anh em chiến hữu chẳng thấy đâu, chỉ có vợ con bên cạnh. Cũng chỉ là vợ lo từng miếng cháo, từng viên thuốc. Vui thì nhớ đến thiên hạ, chỉ lúc khổ đau thì tìm về với vợ. Nhưng đàn ông khi chưa trải qua sóng gió, chưa trải qua lọc lừa mấy ai hiểu và trân trọng người đàn bà bên cạnh mình? Đàn ông đích thực là đem lại cuộc sống bình yên cho vợ con chứ không phải để cô ấy một mình gánh vác. Đàn ông à, gia đình mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, thiên hạ ngoài kia rộng lớn lắm, lòng người nông sâu khó đoán. Trong cuộc đời này chỉ có mái ấm gia đình mới là quý giá và chân thành nhất. Đàn ông khôn ngoan sẽ sống khác những kẻ nông cạn: Thiên hạ thì mặc kệ, chỉ cần có Tâm với vợ mình là đủ!

Phụ nữ à, công sinh thành còn chưa báo đáp thì hà cớ gì vì một người dưng lại làm tổn thương chính mình Trên đời này, chẳng có tình yêu nào bất biến trường tồn trừ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Họ là chỗ dựa cho người đàn bà lúc sóng gió, khổ đau.

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