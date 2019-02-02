Đàn bà từng trải: Đấu tranh giành những thứ thuộc về mình nhưng cũng dễ dàng từ bỏ thứ không còn xứng đáng

Tâm sự gia đình 02/02/2019 14:05

Phận đàn bà bé nhỏ, chẳng thể dang tay ôm hết, mong làm vừa lòng hết thiên hạ. Điều gì cần giữ thì nhất định phải giữ chặt, thứ gì không còn giá trị thì buông tay cho nhẹ lòng.

Đàn bà khi còn trẻ, chưa trải qua sóng gió thường nghĩ cuộc đời đơn giản lắm. Họ cũng ao ước và “tham lam” muốn có nhiều thứ trong cuộc đời. Tình yêu và hôn nhân trong suy nghĩ cũng ngập tràn những điều tốt đẹp: Là yêu thương, chung thủy, là sẻ chia và thấu hiểu. Đàn bà càng trẻ, càng muốn vừa lòng thiên hạ, lại sợ mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn thiện.

Đàn bà từng trải: Đấu tranh giành những thứ thuộc về mình nhưng cũng dễ dàng từ bỏ thứ không còn xứng đáng - Ảnh 1
Đàn bà từng trải sẽ hiểu rằng lòng chung thủy của đàn ông cũng chỉ là một lời hứa - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà, một khi đã nếm trải hết những dư vị đắng chát của cuộc đời sẽ có cái nhìn khác. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải màu hồng của hạnh phúc. Lòng chung thủy của đàn ông chẳng qua cũng chỉ là một lời hứa. Phận đàn bà bé nhỏ, chẳng thể dang tay ôm hết, mong làm vừa lòng hết thiên hạ. Điều gì cần giữ thì nhất định phải giữ chặt, thứ gì không còn giá trị thì buông tay cho nhẹ lòng.

Chị họ tôi hơn 40 tuổi. Chị có cuộc sống không mấy dễ dàng, khổ cực từ nhỏ. Lấy chồng, chẳng mong gì cao sang chỉ muốn cuộc đời mình có chỗ dựa yên bình. Ông trời thật khéo trêu ngươi, chồng chị lại đi ngủ với bạn thân của chị. Khi phát hiện ra cũng là lúc mối quan hệ của họ đã kéo dài mấy năm trời.

Chồng chị ngày trước cũng chẳng có gì trong tay. Chị dãi nắng dầm mua làm lụng kiếm tiền. Chị giỏi buôn bán, lại nhanh nhẹn nên sau bao nhiêu năm cũng có một căn nhà nhỏ, cuộc sống ổn định. Đâu phải đàn bà hy sinh, lo lắng cho gia đình rồi sẽ được trân trọng. Phát hiện ra chồng ngoại tình, chị đau đớn khổ sở một thời gian rồi quyết định ly hôn.

Đàn bà từng trải: Đấu tranh giành những thứ thuộc về mình nhưng cũng dễ dàng từ bỏ thứ không còn xứng đáng - Ảnh 2
Chị cương quyết giành quyền nuôi con và căn nhà có được bằng mồ hôi nước mắt của mình - Ảnh minh họa: Internet

Chị cương quyết giành quyền nuôi hai đứa con và căn nhà có được bằng mồ hôi nước mắt của mình. Chồng chị dĩ nhiên không chịu, ra tòa nhiều lần, cuối cùng chị cũng giành được những thứ thuộc về mình. Chồng chị ra khỏi nhà, anh ta thuê nhà ở với nhân tình. Sau một thời gian hết tiền, nhân tình rời bỏ. Anh ta quay về quỵ lụy, xin tha thứ nhưng chị cương quyết từ chối. Với chị, tình nghĩa vợ chồng đã bị anh ta đạp dưới chân thì chị sẽ không bao giờ có chuyện chị quay lại.

Đàn bà là thế! Khi yêu, khi thương thì họ sống hết mình, quên đi bản thân mình vì chồng vì gia đình. Nhưng khi tuyệt tình thì họ nhẫn tâm vô cùng. Đàn bà từng trải, không cần tình yêu của một người chồng ngoại tình, giả dối. Chị bảo rằng thà sống một mình mà bản thân mình thanh thản còn hơn mỗi ngày nhìn mặt kẻ phản bội, nỗi đau càng thêm chồng chất.

Đàn bà từng trải: Đấu tranh giành những thứ thuộc về mình nhưng cũng dễ dàng từ bỏ thứ không còn xứng đáng - Ảnh 3
Những thứ không xứng đáng thì bỏ đi không tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, chỉ có con cái và tiền bạc do chính mình làm nên mới vĩnh viễn thuộc về mình. Còn những thứ không xứng đáng thì bỏ đi không hề hối tiếc. Với một người đàn bà từng trải, đàn ông không phải là tất cả!

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