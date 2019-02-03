Phụ nữ à, đừng cố chấp ở bên người không yêu mình

Tâm sự gia đình 03/02/2019 14:39

Một khi đã nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình, đàn ông sẽ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Đó là lí do vì sao chồng bạn chỉ gặp lại người yêu cũ vài tháng đã muốn ly hôn người vợ đầu ấp tay gối nhiều năm.

Phụ nữ trong tình yêu nhiều khi rất cố chấp. Biết người ta không yêu mình, không dành tình cảm cho mình vẫn một lòng một dạ ở bên. Nhiều khi, đàn ông đã có một tình yêu khác nhưng vẫn âm thầm giữ trong tim tình yêu ấy. Rồi trong một phút giây yếu lòng nào đó, người đàn ông cảm động mà ôm lấy và đáp lại tình yêu ấy. Nhưng phụ nữ à, tình thương khác với tình yêu. Ở bên một người đàn ông không dành trái tim cho mình, sớm muộn gì phụ nữ cũng sẽ gặp đau khổ, trái ngang.

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Bạn tôi đã yêu lặng thầm, ở bên quan tâm như người em gái tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn thân tôi đã từng yêu đơn phương người đàn ông ấy suốt 5 năm. Ở bên như một người em gái tốt, chứng kiến anh ta vui vẻ, hạnh phúc rồi đau khổ trong những mối tình của mình. Khi người con gái mà anh ta yêu nhất rời bỏ, anh đã tuyệt vọng và gần như buông xuôi cuộc sống của mình. Bạn tôi ở bên, chăm sóc, kéo anh ta vượt qua những buồn khổ. Một thời gian ngắn sau, anh ta cảm động và bảo rằng muốn cưới bạn làm vợ.

Bạn tôi đã hạnh phúc vô cùng. Đã nghĩ rằng tình yêu thầm lặng của mình đã được đền đáp. Gia đình nhỏ của họ cũng rất hạnh phúc trong vài năm đầu. Nhưng, chỉ mới hôm qua đây thôi bạn tôi đau khổ nói rằng chồng mình đi ngoại tình. Oái ăm thay, nhân tình của anh là người yêu cũ. Anh ta thú nhận với bạn, nói rằng trên đời này chỉ yêu có mình cô ấy. Còn gì khổ đau hơn với một người vợ khi chồng mình thú nhận yêu một người đàn bà khác?

Bạn tôi đã từng huyễn hoặc mình rằng, trong cuộc hôn nhân của mình chỉ cần mình bạn yêu chồng là đủ. Bạn sẽ cố gắng, làm hết sức để gìn giữ hạnh phúc. Nhưng trái tim của đàn ông vốn dĩ rất khó giữ, huống chi là trái tim của một người chồng không hề có tình yêu với vợ.

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Anh ta nhận ra tình cảm của bạn và muốn tiến đến hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu, trong một phút giây nào đó anh ta đã cảm động, đã cảm kích trước tấm chân tình mà bạn dành cho anh 5 năm qua mà tính đến chuyện trăm năm. Những năm làm chồng, anh ta vì trách nhiệm, vì bổn phận với vợ con đã sống rất tử tế và đàng hoàng. Nhưng rồi, đàn ông một khi đã nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình họ sẽ chẳng ngại ngần dứt áo ra đi. Đó là lí do vì sao chồng bạn chỉ gặp lại người yêu cũ vài tháng đã muốn ly hôn người vợ kết hôn vài năm với mình.

Phụ nữ à, hãy để đàn ông cưới người mà họ yêu. Đừng cố chấp ôm lấy, giữ chặt một người đàn ông không yêu mình. Hơn ai hết, chính người phụ nữ sẽ cảm nhận được mình có được yêu hay không trong cuộc tình này. Đàn ông có thể rất tốt, rất tử tế vì bổn phận nhưng họ sẽ làm tất cả để được ở bên người mà họ yêu.

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Nếu nhận ra người đàn ông không yêu mình thì hãy chọn cách rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Với phụ nữ, điều khó nhất chính là buông tay mối tình khắc cốt ghi tâm của mình. Nhưng, nếu nhận ra người đàn ông không yêu mình thì hãy chọn cách rời đi. Bởi, nơi lạnh nhất chính là trái tim của người đàn ông không có tình yêu với vợ. Cưới người không yêu mình, cuộc hôn nhân ấy sẽ rất bi kịch!

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Trên đời này, chẳng có tình yêu nào bất biến trường tồn trừ tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Họ là chỗ dựa cho người đàn bà lúc sóng gió, khổ đau.

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Từ khóa:   chồng yêu người khác

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