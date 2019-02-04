Chẳng cần đợi luật nhân quả gọi tên, đàn ông ngoại tình sẽ phải nếm trải những ‘trái đắng’ này

Tâm sự gia đình 04/02/2019 14:24

Đau lòng nhất với đàn ông ngoại tình vẫn là con cái từ chối nhìn mặt cha. Một người đàn ông không được con cái nhìn mặt, đó là nỗi thất bại lớn nhất, tủi nhục nhất.

Đằng sau thành công của người đàn ông là một người đàn bà, và đằng sau sự thất bại của họ chắc chắn có hình bóng của người đàn bà thứ hai. Không đợi đến “trời phạt”, đàn ông ngoại tình thường phải tự gặt lấy quả đắng cho cuộc đời mình.

1. Đàn ông không chung thủy, mất hết sự tín nhiệm trong công việc

Nhiều người đàn ông chọn cách giấu giếm việc mình đã kết hôn vì cho rằng như vậy sẽ dễ dàng trong công việc và làm ăn hơn. Nhưng đây là quan điểm của những người đàn ông ấu trĩ, hạn hẹp. Trên thực tế, nhiều doanh nhân nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng từ đối tác cũng như nhân viên với hình ảnh một người chồng, người cha tốt.

Chẳng cần đợi luật nhân quả gọi tên, đàn ông ngoại tình sẽ phải nếm trải những ‘trái đắng’ này - Ảnh 1
Đàn ông ngoại tình, trong mắt người khác đã biến thành kẻ đáng khinh - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã là người đàn ông chuẩn mực trong gia đình, biết thể hiện sự trân quý gia đình, xã hội nhìn vào dễ dàng đánh giá người đàn ông này có bản lĩnh, có sự chân thành, có uy tín, có đạo đức. Người ta muốn được giao du và làm ăn với những người như vậy. Ngược lại, đàn ông ngoại tình, bỏ vợ bỏ con, trong mắt người khác đều trở thành kẻ đáng khinh, ngu ngốc, không biết nặng nhẹ, không còn uy tín. Sự nghiệp và công việc vì vậy cũng trắc trở, sụp đổ, tiền tài hư hao.

2. Đàn ông ngoại tình, chính nhân tình sẽ dằn vặt anh ta về lòng chung thủy

Đàn ông ngu ngốc tin rằng nhân tình sau khi về sống với anh ta, cũng sẽ dịu ngọt và yêu thương thấu hiểu anh ta như vậy. Nhưng anh ta đã sai. Khi còn đang ở vị thế “giành giật”, người thứ ba chỉ quan tâm đến việc làm sao “hất cẳng” người vợ chính thức ra khỏi nhà. Vì thế, lúc ấy dường như cô ta không thể hiện sự ghen tuông ích kỉ, mà toàn cho đi những lời thấu hiểu, an ủi, động viên.

Chẳng cần đợi luật nhân quả gọi tên, đàn ông ngoại tình sẽ phải nếm trải những ‘trái đắng’ này - Ảnh 2
Chính người thứ ba sẽ dằn vặt đàn ông về lòng chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau khi chính thức đến với anh ta, người thứ ba bắt đầu “chột dạ” và ám ảnh về việc anh ta đã phản bội vợ con để chọn mình. Người thứ ba bắt đầu trở nên nghi kị, ghen tuông, dằn vặt người đàn ông đó. Bắt đầu kiểm soát, dò hỏi và quản thúc. Người đàn ông ngu dại tưởng mình đã tìm được cô vợ thấu hiểu san sẻ, hóa ra lại đeo một cái gông cùm khác, cuộc sống hôn nhân chẳng mấy chốc thành địa ngục.

Hơn nữa, người phụ nữ tìm cách giật chồng người khác, tâm tính và nhân phẩm chẳng mấy tốt đẹp. Thiếu sự hy sinh, thiếu lòng bao dung, không thể là một người vợ tốt được. Trong gia đình không trọn vẹn, cũng chẳng thể giúp chồng gầy dựng sự nghiệp. Nếu đàn ông không cho được những thứ cô ấy cần, cô ấy sẽ bỏ đi.

3. Đàn ông bội bạc, gia đình ngầm khinh khi, con cái chối nhìn mặt, bạn bè chẳng nể nang

Trước mặt người đàn ông ngoại tình, có thể người thân hoặc bạn bè đều cư xử bình thường, nhưng sau lưng đều không còn tôn trọng, không còn nể nang. Vô tình mất đi những mối quan hệ thâm giao, cuộc sống người đàn ông ngoại tình ít nhiều phải đối mặt với những mất mát. Những khi gặp biến cố, cũng không còn ai mặn mà trong việc giúp đỡ, hỗ trợ.

Chẳng cần đợi luật nhân quả gọi tên, đàn ông ngoại tình sẽ phải nếm trải những ‘trái đắng’ này - Ảnh 3
Tủi nhục nhất của đàn ông ngoại tình chính là con cái không nhìn mặt - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đau lòng nhất vẫn là con cái từ chối nhìn mặt cha. Một người đàn ông không được con cái nhìn mặt, đó là nỗi thất bại lớn nhất, tủi nhục nhất. Đàn ông ngoại tình, muôn đời sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Oái ăm thay, đàn ông không biết sợ vẫn cứ lao đầu vào!

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