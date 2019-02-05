Phụ nữ tự kiếm được tiền, tự khắc biết làm mình hạnh phúc

Tâm sự gia đình 05/02/2019 14:46

Phụ nữ tự kiếm tiền, không ai dám bắt nạt. Đàn ông xung quanh không dám khinh khi. Có chồng, gia đình chồng không dám nặng nhẹ. Nếu tôn thờ độc thân, không ai dám hối thúc kết hôn.

Nhiều phụ nữ vẫn cho rằng hạnh phúc đời mình là do một người đàn ông nào đó đem lại. Một người đàn ông như trong tưởng tượng, sẽ yêu thương và bảo bọc người đàn bà của mình suốt đời.

Phụ nữ tự kiếm được tiền, tự khắc biết làm mình hạnh phúc - Ảnh 1
Với phụ nữ, hạnh phúc hay bất hạnh không được phép để người khác quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, hạnh phúc hay bất hạnh, đều tự do bản thân mà ra. Đối với phụ nữ, hạnh phúc hay bi kịch càng không được phép để người khác quyết định. Chính bản thân người phụ nữ phải tự đem đến hạnh phúc cho chính mình. Không ai có đủ khả năng ban phát hạnh phúc cho người phụ nữ. Phụ nữ, có thể tự khắc hạnh phúc mà chẳng cần ai!

Vậy làm sao để phụ nữ có thể hạnh phúc? Nhớ lấy ba điều: Tự lập, tự chủ, tự cường!

Dấu hiệu của người phụ nữ tự lập, tự chủ, tự cường, chính là có thể tự mình kiếm tiền, thậm chí là kiếm rất nhiều tiền. Mức thu nhập của người phụ nữ phản ánh bản lĩnh, sự khôn ngoan và thái độ sống của người phụ nữ đó. Phụ nữ tự kiếm được tiền, họ sống cuộc sống mà họ muốn, mặc chiếc váy mà họ thích, nói những điều mà họ nghĩ. Họ là nữ hoàng ở vương quốc riêng của mình.

Phụ nữ tự kiếm được tiền, họ không cần đàn ông, không bi lụy vào đàn ông. Vì không cần đàn ông, họ bắt đầu chọn lựa tinh tế hơn, và cũng dễ dàng từ bỏ hơn. Hạnh phúc của họ vẫn vẹn nguyên ở đó, cuộc sống của họ vẫn thoải mái như thế, và đàn ông không còn là yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời họ nữa.

Phụ nữ tự kiếm được tiền, tự khắc biết làm mình hạnh phúc - Ảnh 2
Phụ nữ còn chưa tự chủ tài chính thì chưa tự do thực sự - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự kiếm tiền, không ai dám bắt nạt. Đàn ông xung quanh không dám khinh khi. Có chồng, gia đình chồng không dám nặng nhẹ. Nếu tôn thờ độc thân, không ai dám hối thúc kết hôn. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc đời một người phụ nữ có tiền. Phụ nữ, một khi còn chưa tự chủ tài chính, khi ấy còn chưa thực sự được tự do tự tại. Không tự do tự tại, lấy hạnh phúc ở đâu ra?

Nếu phụ nữ không có tiền, lúc mệt mỏi làm sao diện đồ đẹp đi du lịch? Lúc buồn bã làm sao xịt nước hoa đi uống rượu? Lúc khó ở làm sao xách túi đi shoping? Không có tiền, thì có đủ thảnh thơi ngồi đọc một cuốn sách, uống một ngụm trà, nuôi một con thú cưng không bao giờ phản bội mình, và đi đến những vùng đất mới để mỉm cười với cả thế giới? Nếu phụ nữ không có tiền thì không được toàn tâm toàn ý sống như mình mong muốn, vậy liệu có hạnh phúc thật sự hay không?

Phụ nữ tự kiếm được tiền, tự khắc biết làm mình hạnh phúc - Ảnh 3
Phụ nữ kiếm được tiền, tự mình đứng vững giữa cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự lập, tự chủ, tự cường, là chính mình tự là điểm tựa cho mình, là tự mình đứng vững giữa cuộc đời, làm chủ lấy cảm xúc và đường đi của mình. Phụ nữ, cứ kiếm được tiền, thì tự khắc biết cách làm cho mình hạnh phúc, không cần đến đàn ông!

Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu: Tất cả những gì đàn ông cho đều không lâu bền

Phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu: Tất cả những gì đàn ông cho đều không lâu bền

Người đàn ông ngày hôm nay vì yêu thương có thể cho bạn rất nhiều thứ. Nhưng, ngày mai khi lòng dạ thay đổi anh ta sẽ chỉ coi bạn là người dưng nước lã.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ kiếm tiền

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 6 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống