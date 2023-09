Phụ nữ tự kiếm được tiền, tự khắc biết làm mình hạnh phúc

Thực ra, hạnh phúc hay bất hạnh, đều tự do bản thân mà ra. Đối với phụ nữ, hạnh phúc hay bi kịch càng không được phép để người khác quyết định. Chính bản thân người phụ nữ phải tự đem đến hạnh phúc cho chính mình. Không ai có đủ khả năng ban phát hạnh phúc cho người phụ nữ. Phụ nữ, có thể tự khắc hạnh phúc mà chẳng cần ai!

Nhiều phụ nữ vẫn cho rằng hạnh phúc đời mình là do một người đàn ông nào đó đem lại. Một người đàn ông như trong tưởng tượng, sẽ yêu thương và bảo bọc người đàn bà của mình suốt đời.

Phụ nữ tự kiếm được tiền, họ không cần đàn ông, không bi lụy vào đàn ông. Vì không cần đàn ông, họ bắt đầu chọn lựa tinh tế hơn, và cũng dễ dàng từ bỏ hơn. Hạnh phúc của họ vẫn vẹn nguyên ở đó, cuộc sống của họ vẫn thoải mái như thế, và đàn ông không còn là yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời họ nữa.

Phụ nữ còn chưa tự chủ tài chính thì chưa tự do thực sự - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự kiếm tiền, không ai dám bắt nạt. Đàn ông xung quanh không dám khinh khi. Có chồng, gia đình chồng không dám nặng nhẹ. Nếu tôn thờ độc thân, không ai dám hối thúc kết hôn. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc đời một người phụ nữ có tiền. Phụ nữ, một khi còn chưa tự chủ tài chính, khi ấy còn chưa thực sự được tự do tự tại. Không tự do tự tại, lấy hạnh phúc ở đâu ra?

Nếu phụ nữ không có tiền, lúc mệt mỏi làm sao diện đồ đẹp đi du lịch? Lúc buồn bã làm sao xịt nước hoa đi uống rượu? Lúc khó ở làm sao xách túi đi shoping? Không có tiền, thì có đủ thảnh thơi ngồi đọc một cuốn sách, uống một ngụm trà, nuôi một con thú cưng không bao giờ phản bội mình, và đi đến những vùng đất mới để mỉm cười với cả thế giới? Nếu phụ nữ không có tiền thì không được toàn tâm toàn ý sống như mình mong muốn, vậy liệu có hạnh phúc thật sự hay không?

Phụ nữ kiếm được tiền, tự mình đứng vững giữa cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự lập, tự chủ, tự cường, là chính mình tự là điểm tựa cho mình, là tự mình đứng vững giữa cuộc đời, làm chủ lấy cảm xúc và đường đi của mình. Phụ nữ, cứ kiếm được tiền, thì tự khắc biết cách làm cho mình hạnh phúc, không cần đến đàn ông!