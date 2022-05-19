Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ?

Tâm sự gia đình 19/05/2022 15:34

Có lẽ đối với người chưa từng trải qua tình yêu, lúc này sẽ vẫn còn tràn đầy mong đợi và viển vông vô hạn. Xét cho cùng, trong cuộc sống đời thường, đây là một trong số ít những điều có thể khiến cuộc sống trở nên muôn màu.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 1

Nhưng đối với những ai đã từng trải qua tình yêu, khi thời gian làm hao mòn nhiệt huyết của bạn, bạn sẽ thấy rằng những người đã khiến bạn quyến luyến một cách cuồng nhiệt, bây giờ đã không còn cần thiết đến vậy.

Sức mạnh của thời gian thực sự ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, nó có thể khiến những người vô cùng quan trọng biến thành “nhẹ tựa lông hồng”, cũng có thể khiến những thứ mà bạn đã từng bỏ qua trở thành sự tồn tại quan trọng nhất.

Với sự thúc đẩy của thời gian, cuộc đời của mỗi chúng ta sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác do chúng ta lựa chọn khác nhau, để rồi gặt hái những thành quả hoàn toàn khác nhau.

Vậy bạn có biết, ở độ tuổi nào thì phụ nữ không cần đàn ông nữa không?

  1. Cô Zhang, 30 tuổi

Cô Zhang và chồng vô cùng yêu nhau, hai người ở bên nhau được 3 năm thì cũng như bao người, đến tuổi thì tự nhiên bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nhìn lại quãng thời gian yêu nhau, cô Zhang thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, không có phiền não hay âu sầu, cũng không có chuyện phức tạp giữa người với người, chỉ cần đối phương yêu mình là đủ.

Mà cuộc sống hôn nhân thì khá khác biệt, việc nhà nhiều vô kể, chăm con không xuể, quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì căng thẳng. Ban đầu, cô Zhang nghĩ rằng chồng mình cũng có thể giúp mình, còn có một số vấn đề thì anh ấy có thể giải quyết tốt.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 2

Nhưng thực tế đã chứng minh, việc nhà phải một mình làm, con ốm suốt đêm không thể ngủ chỉ có thể thức khuya. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng không mấy tốt đẹp cũng chỉ có thể một mình cô chịu đựng.

Khi những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể này lại tiếp tục được chồng chất lên nhau, nó trở thành một sự kiện lớn phá vỡ mọi kỳ vọng và tình yêu của chị dành cho chồng.

Vì vậy, tuy còn rất trẻ, mới 30 tuổi nhưng hai năm kết hôn đã khiến cô trở nên mạnh mẽ phi thường, đối với cô mà nói, cuộc sống sau này của mình cô không cần một người đàn ông, dù là về mặt tinh thần hay bên ngoài, cô đều có thể sống một mình rất tốt.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 3
  1. Chị Li, 42 tuổi

Chị Li có thể được xem là niềm ghen tị của nhiều chị em phụ nữ, tuy không phải là người thành đạt nhưng tổng thể cuộc sống là điều mà nhiều người ao ước có được.

Chồng cô có công việc ổn định, chu đáo với cô, nhiều năm qua chồng cô luôn tặng quà cho cô vào những ngày đặc biệt.

Chị Li từ sau khi kết hôn vẫn luôn đi làm, sinh con xong chị vào làm ngay sau khi nghỉ sinh, con do mẹ chồng chăm sóc. Vợ chồng có lương hưu, không những không cần bọn họ giúp đỡ, còn có thể trợ cấp một chút cho hai người bọn họ. Vì không sống chung nên bà Lý và mẹ chồng có mối quan hệ hòa thuận.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 4

Mặc dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn với chồng do nhiều vấn đề khác nhau, nhưng về cơ bản người chồng sẽ chủ động dỗ dành cô ấy, vì vậy những khoảnh khắc không vui thường không kéo dài đến ngày hôm sau.

Nhưng cuộc sống tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc này lại khiến chị Li không thể vực dậy tinh thần, bởi không biết tình yêu giữa cô và chồng đã dần tan biến từ lúc nào. Giống như một nồi nước sôi, nhiệt độ giảm dần theo thời gian cho đến khi nguội hẳn.

Nhưng khi tình yêu giữa cô và chồng dần phai nhạt, cô cũng không còn nghĩ đến những người đàn ông khác. Cứ như vậy cô cũng xem xét kỹ lại rằng, có lẽ từ khi 42 tuổi trở đi đối với cô có đàn ông bên cạnh hay không cũng như nhau.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 5
  1. Chị Xie, 25 tuổi

Thời cô còn đi học, cô từng có một mối quan hệ yêu đương, tuy không lâu nhưng cũng không thể nào quên được, cô đã từng lúng sâu vào đó mà không thể giải thoát được.

Sau khi ra trường, áp lực cuộc sống ập đến khiến cô không còn thời gian lo lắng cho chuyện yêu đương, cô phải thích nghi với cuộc sống nơi công sở càng sớm càng tốt và có được chỗ đứng vững chắc trong đó.

Dần dần, cô có được niềm vui khác với nơi làm việc, cô bắt đầu yêu thích cảm giác được làm việc chăm chỉ, khi được lãnh đạo công nhận, cô sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Khi dùng số tiền kiếm được để giúp bố mẹ cải thiện cuộc sống, cô ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, khi mua được căn nhà đầu tiên trong đời, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 6

Hiện tại, cô vẫn là một người phụ nữ vô cùng kiên cường ở chốn công sở là một giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài, với mức lương vài tỷ hàng năm và công việc bận rộn gần như chiếm hết thời gian mỗi ngày của cô.

Cô rất hài lòng với cuộc sống như vậy, còn tình yêu và đàn ông thì chỉ có thể coi như là “thêu hoa trên gấm”, có thể cũng không thấy có hồi tiếc, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.

Từ những trải nghiệm của những người này, không khó để thấy rằng dường như đối với hầu hết phụ nữ, cái tuổi không cần đàn ông thường bắt đầu khi họ hoàn toàn thất vọng về đàn ông hoặc sau khi bị một người đàn ông làm tổn thương nặng nề.

Ở độ tuổi nào phụ nữ không còn cần một người đàn ông trong mối quan hệ? - Ảnh 7

Trên thực tế, không ai là không cần tình yêu, sự phức tạp trong cảm xúc của con người không chỉ ở cách thể hiện tình cảm của họ với người khác, mà còn ở những cảm xúc mà họ cần. Gia đình, tình bạn và tình yêu là phần chủ yếu trong tình cảm của một con người, không ai có thể thay thế được ai, nhưng cũng không ai có thể làm thay được.

Chúng ta sinh ra trên đời này để trở thành một bản thân tốt hơn chứ không phải là một người khác tốt hơn, khi phụ nữ hiểu được chân lý này, họ thà chọn một người còn hơn lấp đầy cuộc đời mình bằng một người đàn ông hay một tình yêu thiếu thốn, vì điều đó thực sự ngớ ngẩn.

Tại sao đàn ông mê mệt phụ nữ lớn tuổi hơn?

Tại sao đàn ông mê mệt phụ nữ lớn tuổi hơn?

Mối quan hệ lành mạnh không quan trọng tuổi tác hay bất kỳ yếu tố nào khác nhưng chúng ta không thể không tự hỏi mình điều gì đã khiến đàn ông mê mệt phụ nữ lớn tuổi.

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