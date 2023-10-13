Nhiều cặp vợ chồng có 'thích' đến mấy cũng ngủ riêng, chỉ khi 'yêu' mới chung giường: Chuyên gia lý giải nguyên nhân

Tâm sự gia đình 13/10/2023 11:21

Một cuộc thăm dò cho thấy cứ sáu cặp vợ chồng thì có một cặp ngủ giường riêng với lý do bất ngờ.

Cứ sáu cặp vợ chồng thì có một cặp luôn ngủ riêng giường để thoát khỏi tình trạng ngáy, bồn chồn, thức giấc liên tục vào ban đêm của đối phương. 

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên 2.000 người trưởng thành đang trong một mối quan hệ cho thấy một nửa đã ngủ riêng khác phòng với "bạn đời" của họ vào một thời điểm nào đó. Và 15% thừa nhận đây là một thỏa thuận lâu dài.

Ngáy (71%) là nguyên nhân hàng đầu, tiếp theo là bồn chồn (35%) và thức giấc liên tục trong đêm (30%). 

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 54% đi ngủ vào thời điểm khác với nửa kia của họ, thay vì cùng một lúc - phụ nữ có xu hướng ngủ sớm hơn nam giới. 

Nhiều cặp vợ chồng có 'thích' đến mấy cũng ngủ riêng, chỉ khi 'yêu' mới chung giường: Chuyên gia lý giải nguyên nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu được ủy quyền bởi Samsung về cải thiện chức năng giấc ngủ, cho thấy 24% các cặp đôi không nghĩ rằng họ "tương thích với giấc ngủ" của nhau. 

Chuyên gia về giấc ngủ, Tiến sĩ Julie Smith đã hợp tác với thương hiệu điện tử này để giúp các cặp đôi hiểu rõ thói quen ngủ của họ. 

Bà cho biết: "Nghe có vẻ thật xấu hổ khi phải dùng đến cách ly hôn để có được một giấc ngủ ngon nếu cả hai đều không chịu ngủ riêng. Vì vậy, nếu một hoặc cả hai đang làm phiền giấc ngủ của người kia, nên tìm ra thói quen nào trong giấc ngủ của mình khiến đối phương không ngủ được. Tin tốt là nhiều thói quen xấu khi ngủ có thể khắc phục được mà không cần phải ngủ riêng".  

Nhiều cặp vợ chồng có 'thích' đến mấy cũng ngủ riêng, chỉ khi 'yêu' mới chung giường: Chuyên gia lý giải nguyên nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi ngủ chung giường, 23% các cặp đôi ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm. Trong khi 16% hiếm khi cảm thấy thoải mái khi ngủ chung giường.

Kết quả là 21% không hài lòng với chất lượng giấc ngủ tổng thể của họ. Nhưng cứ sáu người thì có một người cho rằng chất lượng giấc ngủ của họ được cải thiện vào cuối tuần - so với các ngày trong tuần. 

Mặc dù vậy, 77% tin rằng điều quan trọng là phải ngủ cạnh và thức dậy cùng bạn đời, trong đó một nửa khẳng định họ không bao giờ tranh cãi về việc sắp xếp chỗ ngủ. 

Và gần một nửa (45%) cảm thấy việc có một giấc ngủ ngon hơn với bạn đời sẽ cải thiện tích cực mối quan hệ của họ, theo khảo sát của Samsung được thực hiện thông qua OnePoll. 

Nhiều cặp vợ chồng có 'thích' đến mấy cũng ngủ riêng, chỉ khi 'yêu' mới chung giường: Chuyên gia lý giải nguyên nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc ngủ khác giường, 35% cho rằng có thể giải quyết những vấn đề này thông qua việc thẳng thắn trao đổi và thỏa hiệp cùng nhau, nhưng có 13% các cặp đôi bỏ qua điều này.  

Có 62% tin rằng việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến giấc ngủ mà không dẫn đến việc ngủ riêng là điều quan trọng. Đồng thời có 76% cho biết chưa bao giờ thử bất kỳ kỹ thuật cải thiện giấc ngủ nào, nhưng 29% cho rằng sẽ sẵn sàng thử một thứ gì đó như thiết bị theo dõi hoặc cải thiện giấc ngủ. 

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