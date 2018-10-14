Nhà có vợ tiêu xài phung phí, chồng hãy học ngay cách trị này đảm bảo thành công

Tâm sự gia đình 14/10/2018 05:30

Nhiều người chồng thường đau đầu vì có vợ hay tiêu hoang mà không biết phải làm sao. Vậy hãy học ngay cách trị vợ tiêu xài phung phí của anh chồng dưới đây!

Tôi thấy nhiều anh bạn thường than phiền về việc vợ mình chi tiêu chặt chẽ quá. Ấy thế nhưng cũng có những anh chàng lại phải tìm đến cách trị vợ tiêu hoang để mong vợ mình bớt phung phí lại. Và tôi, là một trong số đó!

Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình không quá nghèo nhưng cũng không thể gọi là giàu có. Còn vợ tôi thì lại là một cô tiểu thư đài các chính hiệu. Nếu đúng như lời các cụ ngày xưa nói, nồi nào úp vung nấy, thì tôi và vợ tôi đúng là khó mà chung nồi thổi cơm được.

Ấy thế mà cuối cùng, chúng tôi lại về chung một gia đình. Cô tiểu thư con nhà giàu quen cuộc sống xa hoa giàu có đến bên chàng trai ngoài tấm bằng đại học loại xuất sắc ra thì chẳng có gì.

Tôi và vợ cuối cùng cũng về chung một nhà
Tôi và vợ cuối cùng cũng về chung một nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, khi chúng tôi quen nhau, cả hai gia đình đều phản đối. Nhà tôi thì mẹ kêu giời:

- Con ơi là con, nhà mình với nhà người ta đâu có môn đăng hộ đối? Lắm tiền nhiều của làm gì để người ta nghĩ nhà mình tham lam, thấy tiền thì sáng mắt? Mẹ không sợ con dâu giàu có khinh thường bố mẹ chồng nghèo hèn, mẹ chỉ sợ nhà đó khinh con trai mẹ nghèo hèn rồi đè đầu cưỡi cổ con thôi!

Còn bên nhà vợ tôi, bố mẹ cô ấy tuy không có ý kiến gì, nhưng anh chị em, cô dì chú bác thì lại phản đối kịch liệt.

Thế rồi với sự quyết tâm của hai đứa, chúng tôi cũng đến được với nhau. Bố mẹ tôi quyết định cho hai đứa ra sống riêng, dù tôi là con trai một.

Ban đầu, cuộc sống của hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi yêu và hiểu rõ nhau nên cuộc sống vô cùng thoải mái. Vợ tôi là một người sống phóng khoáng, cả trong tính cách lẫn cách tiêu tiền. Mới đầu hai vợ chồng ra ăn riêng, cần phải mua sắm nhiều thứ thì không nói, nhưng khi mọi thứ trong nhà đã ổn định, những khoản chi tiêu hàng tháng vẫn là những con số khổng lồ. Khi để ý, tôi mới biết những khoản vượt chi ấy là do tính tình hay tiêu hoang của vợ tôi.

Vợ tôi có tính thích chi tiêu hoang phí
Vợ tôi có tính thích chi tiêu hoang phí - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy cứ thích cái gì là mua cái đấy, không cần biết chúng có thực sự cần thiết cho cuộc sống gia đình hay không. Chưa nhắc đến tủ quần áo của cô ấy chất đống những bộ quần áo chưa bao giờ cắt mác hay chỉ mặc một hai lần. Rồi đồ hiệu, túi xách, giày dép gì đó chưa thèm bóc hộp khi đặt hàng về. Còn một loạt những đồ dùng vô tác dụng khác để trong nhà nữa.

Lương của hai vợ chồng tôi mỗi tháng cũng cả hai chục triệu, ấy vậy mà sau 1 năm lấy nhau, con cái chưa có mà chúng tôi cũng không để ra được đồng nào. Tình hình quả thực là nguy cấp nếu như vợ tôi cứ tiếp tục tiêu tiền như nước và tôi không có cách trị vợ tiêu hoang hiệu quả! Tôi bàn bạc với vợ:

- Anh nghĩ em nên có kế hoạch chi tiêu tiết kiệm một chút. Cả năm nay vợ chồng mình không để ra được đồng tiết kiệm nào. Rồi còn phải sinh con, mình không tích cóp ngay từ bây giờ, đến lúc đó lấy gì nuôi con?

- Em thấy em chỉ tiêu thừa có chút xíu thôi mà anh. Với cả con cái bao giờ có bầu thì mình tích cũng vừa. Nuôi một đứa bé thôi mà, có gì khó đâu?

Tôi hết lời khuyên nhủ, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy.

Và rồi tôi nghĩ ra một kế, phải nói là cực hay! Tôi mang về đưa cho vợ một tờ giấy nợ 800 triệu – tất nhiên giấy này là giả, chỉ dùng để lòe vợ tôi, cho cô ấy bớt bớt cái tật tiêu hoang thôi. Tôi nói:

- Anh vay tiền đầu tư nhưng không thành, giờ nợ từng ấy. Lãi ngân hàng phải trả hàng tháng, em xem mà liệu!

Cách trị vợ tiêu hoang
Cách trị vợ tiêu hoang của tôi vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cô vợ tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn tờ giấy nợ. Nhìn con dấu nợ đỏ chót, cô ấy có vẻ hốt hoảng. Tuy cảm thấy có lỗi khi khiến vợ lo lắng, nhưng tôi đành cố gắng diễn cho đúng.

Và quả thật cách của tôi có hiệu quả. Với con số lãi hàng tháng phải trả và khoản nợ to đùng trước mắt, vợ tôi bớt tiêu phung phí hơn hẳn. Thậm chí bây giờ cô ấy còn tiết kiệm hơn cả tôi. Các khoản nhậu nhẹt, chơi bời trước kia cô ấy thích nhất, giờ cũng hạn chế cả tôi. Cách trị vợ tiêu hoang của tôi, thật đúng là một nước cờ tuyệt vời!

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