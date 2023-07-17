Ngày thôi nôi con, nữ đồng nghiệp của chồng hào phóng tặng một xấp tiền mừng, hí hửng mở ra toan đếm tiền thì tôi tá hỏa phát hiện một điều và lập tức quay sang tát chồng hai cái

Tâm sự gia đình 17/07/2023 15:36

Hôm nay, khi nhận được số tiền mừng từ cô đồng nghiệp của chồng, chị vô tình phát hiện dãy số sêri trên xấp tiền rất phù hợp với vị trí khuyết trong số tiền anh đưa trước đó.

Anh là người chồng hết mực yêu thương vợ con. Việc trong nhà ngoài ngõ anh đều lo liệu, không bao giờ để vợ con phải thua thiệt. Chị cũng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuộc sống của cả hai những tưởng sẽ không có gì cho đến ngày thôi nôi của đứa con trai đầu lòng.

Cưới nhau được 2 năm, khó khăn lắm anh chị mới có con. Gia đình có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ bỗng có nhiều thay đổi bất ngờ. Mỗi ngày tan làm, anh liền chạy ngay về nhà, bỏ hết những cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp, bạn bè. Thế nhưng dạo này công việc bận rộn nên có khi đến tận khuya anh mới về, vội hôn con rồi lại lên phòng ngủ. Từ ngày ở cữ đến giờ, vợ chồng chị luôn ngủ riêng.

Ngày thôi nôi con, nữ đồng nghiệp của chồng hào phóng tặng một xấp tiền mừng, hí hửng mở ra toan đếm tiền thì tôi tá hỏa phát hiện một điều và lập tức quay sang tát chồng hai cái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị có cảm giác như tình cảm của cả hai đã bắt đầu nhạt dần. Vợ chồng không còn dành cho nhau những cái ôm hôn trước khi ngủ. Những khi về trễ, anh mệt mỏi lại lăn ra ngủ, không quan tâm đến chị. Chị hiểu được nỗi khổ của chồng nên không càm ràm hay trách móc bất cứ điều gì. Việc chăm con, quán xuyến nhà cửa chị đều lo hết, không để anh động tay bất cứ việc gì. Một đêm, thấy đèn phòng anh còn sáng, chị biết chồng đang làm việc nên pha sữa mang lên. Vừa đến trước cửa, chị đã nghe anh nói chuyện với ai đó. Chị nhẹ nhàng đẩy cửa vào khiến anh hết cả hồn.

- Sao em vào không gõ cửa?

Chị hơi giật mình, miệng lắp bắp.

- Em thấy đèn sáng, nghĩ anh còn thức nên pha sữa cho anh uống.

Gương mặt anh bắt đầu giãn ra.

- Sao em không lo cho con ngủ đi? Để thằng bé ngủ một mình lỡ thức giấc khóc đêm rồi sao?

- Em ru con ngủ rồi nên mới lên đây.

Anh nhận ly sữa từ tay chị rồi hối thúc chị đi ra ngoài để anh làm việc. Nhìn thái độ của chồng, chị nghi ngờ anh đang có bí mật gì đó giấu chị. Mấy hôm sau, anh thay đổi hẳn, tỏ ra quan tâm đến vợ con hơn, cũng vì điều đó mà chị bỏ qua hết những hoài nghi về anh.

Đến ngày thôi nôi của con trai, anh chị mời rất nhiều bạn bè đến nhà dự tiệc. Trước đó, anh có đưa cho chị một số tiền để trang trải chi phí. Cầm xấp tiền mới, thẳng thớm trên tay cùng với dãy số sêri theo thứ tự, chị nghĩ là anh mới rút từ ngân hàng ra. Hôm nay, khi nhận được số tiền mừng từ cô đồng nghiệp của anh, chị vô tình phát hiện dãy số sêri trên xấp tiền rất phù hợp với vị trí khuyết trong số tiền anh đưa.

Ngày thôi nôi con, nữ đồng nghiệp của chồng hào phóng tặng một xấp tiền mừng, hí hửng mở ra toan đếm tiền thì tôi tá hỏa phát hiện một điều và lập tức quay sang tát chồng hai cái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lòng chị hoài nghi giữa chồng mình và cô gái này có điều gì đó bất thường. Thế nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng, chị không thể làm lớn chuyện được. Trời xui đất khiến, chị nhìn thấy cảnh tượng anh lén lút ôm hôn say đắm cô gái đó ở mảnh sân sau nhà. Chị điên tiết lao tới mắng chửi. Mọi người nghe tiếng ồn ào liền chạy ra xem. Anh vội gạt chị sang một bên lớn tiếng quát.

- Em có thôi đi không? Người khác đang nhìn kìa, có chuyện gì từ từ nói.

- Từ từ nói sao? Anh cũng biết xấu hổ nữa hả? Một người có lòng tự trọng sẽ không làm những điều kinh tởm này đâu. Anh và nó biến ngay khỏi mắt tôi, đừng để tôi thấy hai người nữa. 

- Là cô nói đó. Đừng có mà hối hận.

Anh kéo tay ả nhân tình bỏ đi, chị gục xuống đất nấc lên từng tiếng. Cô bạn thân vội chạy lại đỡ và ôm chị vào lòng an ủi. Chị càng khóc lớn hơn. Khách khứa bắt đầu ra về hết, chỉ còn một mình chị, cô bạn thân và đứa con tròn 1 tuổi. Chị cảm thấy vô cùng mệt mỏi và trống trải. Không ngờ đến một ngày, chị lại bị ruồng bỏ một cách đáng thương như thế này.

Không lâu sau đó, anh gửi đơn ly hôn về nhà và cuộc hôn nhân của cả hai nhanh chóng kết thúc. Chị một mình nuôi con, còn anh theo người phụ nữ đó xây dựng hạnh phúc mới.

 

Con trai càng lớn càng giống gã hàng xóm như đúc, sinh nghi tôi liền lén giấu vợ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật "điếng người" suốt bao lâu nay

Con trai càng lớn càng giống gã hàng xóm như đúc, sinh nghi tôi liền lén giấu vợ đi xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật "điếng người" suốt bao lâu nay

Nhưng kết quả làm tôi sững sờ, rõ ràng thằng bé là con trai của tôi. Vậy tại sao nó lại giống gã hàng xóm kia như một khuôn đúc ra?

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng ngoại tình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm