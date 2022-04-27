Sự thật là của ba đứa con của cô A đều là cô cùng với bạn trai cũ sinh ra chứ không phải là người chồng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là người chồng vẫn hề biết sự thật gây sốc này.

Gần đây, một câu chuyện gây sốc của một bà nội trợ A đã phát sóng trên đài phát thanh Hitz FM ở Ghana, Châu Phi.

So với người bạn trai cũ đẹp trai nhưng lại có nhiều mối quan hệ phụ nữ phức tạp, thì người chồng hiện tại của cô A là một người đàn ông chỉ biết có vợ mình và tận tâm với gia đình.

Cô A là một bà nội trợ 34 tuổi có ngoại hình ưa nhìn, cô đã chia tay người bạn trai cũ vì dù bạn trai cũ là một người đẹp trai nhưng anh ta là một kẻ lăng nhăng. Sau khi chia tay, cô A gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tại và bắt đầu xây dựng gia đình.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, có một điểm khiến cô A bận lòng. Đó chính là vì ngoại hình của người chồng B. Bởi vì khuôn mặt của người chồng B có phần xấu xí so với người bạn trai cũ quá đẹp trai.

Cô A vì muốn sinh ra một đứa con đẹp đẽ và xinh xắn nên đã có một lựa chọn vô cùng sốc. Đó chính là thay vì chồng, cô sẽ quan hệ tình dục với bạn trai cũ đẹp trai và sinh con.

Vào lúc muốn sinh đẻ, cô A đã đến thăm bạn trai cũ và ngoại tình, cứ như vậy cô đã sinh được ba đứa con. Và đúng theo như nguyện vọng của cô A, cô đã sinh ra những đứa con với vẻ ngoài đẹp đẽ và xinh xắn giống như người bạn trai cũ điển trai.

Chồng của cô A cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về điều này. Tuy nhiên, gần đây cô A đã có một nỗi lo lắng.

Ảnh minh họa

Đó chính là vì sắp có chuyện xảy ra có thể khiến việc ngoại tình của cô A bị vạch trần. Cách đây không lâu, anh B chồng của cô A đã nhận được visa định cư ở Mỹ và tất cả gia đình đã quyết định rời khỏi Châu Phi để di cư đến Mỹ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước khi cấp visa đã mời gia đình lên để xét nghiệm ADN để chứng minh những đứa trẻ là con ruột của ông B, vậy nên tất cả sự thật về việc ngoại tình của cô A có thể bị phanh phui.

Câu chuyện kết thúc bằng việc cô A bày tỏ nỗi lo lắng của mình, và cô nói rằng cô không biết làm thế nào để việc ngoại tình của mình không bị bại lộ. Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, nó đã gây ra một cú sốc lớn cho cư dân mạng địa phương.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như: "Đây thật sự là một câu chuyện điên rồ", "Tôi nghĩ tốt hơn hết là nói ra sự thật trước khi bị phát hiện", "Thật là một câu chuyện vô lý", "Thật tội nghiệp cho người chồng không biết bất cứ điều gì cả".