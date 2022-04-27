Chồng tôi trở thành “nhà tài trợ” cho gái làng hoa trong khi tôi đang mang thai

Người phụ nữ A, là một công chức đang nghỉ thai sản để chăm hai đứa con 5 tuổi và 22 tháng tuổi. Vào tháng trước, cô A đã phát hiện chồng mình ngoại tình.

Cụ thể là trên trang mạng Bobae Dream đã đăng tải một câu chuyện có tiêu đề "Chồng tôi đã ngoại tình với một cô gái làng hoa người Thái Lan".

Chồng của cô A, từ trước đến nay đã mượn danh nghĩa của mình cho người phụ nữ Thái Lan đó nhập cư bất hợp pháp. Hai người họ nghỉ ngơi cùng nhau, vui chơi trong căn nhà và tận hưởng mối quan hệ theo bản hợp đồng.

Cô gái gian díu với chồng cô A là một người phụ nữ Thái Lan cư trú bất hợp pháp và làm việc tại một tiệm mát xa suy đồi Thái Lan.

Chỉ cần nhìn vào các giao dịch được ghi lại trong tài khoản bí mật của người chồng bị cô A phát hiện thì có thể thấy thời gian ngoại tình là 2 năm 2 tháng. Chồng cô A đã tận hưởng mối quan hệ ngoại tình với người phụ nữ Thái Lan đó trong một thời gian dài và chẳng quan tâm gì đến gia đình.

Theo cô A, người chồng thường tiết kiệm kỳ nghỉ phép hàng năm của mình cho gia đình, nhưng từ khi cặp kè với người phụ nữ đấy chồng cô A sẽ dùng kỳ nghỉ phép hàng năm của mình ngay cả trong ngày thường và bỏ đi nghỉ mát với tiểu tam.

Cô A đã bị thương và thậm chí cô phải làm việc nhà với ngón trỏ bị bó bột, người chồng đã lúc đó đã chăm sóc cô với tiểu tam cùng lúc bị ốm.

Vào thời điểm đó, chồng của cô A đã liên tục đến nhà tiểu tam trong 10 ngày liên tiếp kể cả ngày thường và cuối tuần, chồng cô A mua thuốc và thức ăn, cùng tiểu tam bệnh viện và cho vay 2,5 triệu won (khoảng 45 triệu đồng) để đóng tiền viện phí.

Ảnh minh họa

Cô A nói: "Tôi vô cùng kinh hãi và tức giận vì anh ta đã ngoại tình từ khi tôi còn mang thai. Ngày tôi bị đau do chuẩn bị lâm bồn thì anh ta đang ở nhà của tiểu tam và chỉ liên lạc cho có với tôi, một tháng sau khi tôi sinh đứa thứ 2 anh ta vẫn tiếp tục tới nhà thăm tiểu tam".

Cô A tiếp tục nói :”Tôi biết rõ hơn bất cứ ai rằng anh ta là người không thể uống rượu vì tôi đã ở bên anh ta được 5 năm, vì vậy những gì anh ta làm là hoàn toàn trong lúc tỉnh táo.” Cô nói thêm: “Là một người chồng làm chủ một gia đình phải nuôi dạy con cái, nhưng niềm ham muốn tình dục của anh ta đã vượt lên trên tất cả, vượt qua cả nỗi sợ sẽ bị nhiễm COVID-19 hay bị lây bệnh truyền nhiễm, trước việc này trái tim tôi dường như đã cháy thành than củi”.

Tiếp đó, cô A tiếp tục thổ lộ nỗi lòng: "Trong bài viết tôi chỉ viết ngắn gọn về hành vi ngoại tình trong 2 năm 2 tháng, nhưng sự thật là tôi đã gặp tiểu tam người Thái Lan để thu âm ba mặt một lời, một bản ghi âm thú nhận của chồng, một tin nhắn thừa nhận mại dâm của người tiểu tam Thái Lan, chi tiết tài khoản thẻ được sử dụng bí mật để qua lại của hai người".

Ảnh minh họa

Khi ly hôn, cô A đồng ý nhận 200 triệu won (khoảng 3,6 tỷ đồng) một nửa giá nhà và 2,3 triệu won (khoảng 42 triệu đồng) mỗi tháng để nuôi con từ người chồng. Tuy nhiên, mặt khác, cô lại lưỡng lự về việc ly hôn vì cô nghĩ rằng những đứa con sau này có thể sẽ không nhớ được sự tồn tại của ba mình.

Cư dân mạng sau khi nghe được câu chuyện của cô A đã để lại nhiều bình luận khuyên cô A nên thận trọng khi đề nghị ly hôn như: "Nếu bạn không th quên hết lỗi lầm của chồng, thì hãy mạnh dạn vứt bỏ nó.", "Việc sửa đổi con người là chuyện không thể", "Khi nói đến sự đàn đúm, thì không có câu trả lời đâu".